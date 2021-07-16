Путин поручил освободить от уплаты НДФЛ семьи с двумя детьми при продаже жилья Путин поручил выделить на программу медицинской реабилитации 100 млрд рублей Путин поручил выделить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта 16 июля 2021, 19:10 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил Кабмину направить дополнительно 50 млрд рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 млрд рублей на ремонт автодорог. «Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия» 14 июля 2021, 01:34

Фото: общественное достояние

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР. «Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства. «У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин. Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить». «И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством». Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером». Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» 14 июля 2021, 02:59

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев». «Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС. Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах». «Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером. Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – уточнил президент России. Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера. Путин потребовал учесть озабоченности России в связи с «военным освоением» Украины 14 июля 2021, 06:34

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Россия рассчитывает, что озабоченности Москвы будут восприняты всерьез силами, которые начали военное освоение территории Украины, заявил президент Владимир Путин. «Мы видим, что начинается военное освоение этой (украинской) территории. Вот, что нас беспокоит. Я уже об этом высказывался. И я думаю, что наши озабоченности в конце концов будут услышаны теми, кто это делает. Это не Украина же делает. А это территорию Украины эти люди используют таким образом», – приводит слова Путина ТАСС. По словам президента, для России важно не то, как соседнее государство, в данном случае Украина, будет выстраивать свою внешнеполитическую жизнь и ориентиры. «Для нас важно, чтобы не создавались проблемы для нас, чтобы не создавались угрозы для нас», – отметил Путин. «Очень рассчитываю на то, что наши озабоченности будут восприняты всерьез», – подчеркнул глава российского государства. Напомним, в понедельник в Николаевской области Украины начались международные военные учения «Казацкая булава – 2021», в которых задействованы подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Кроме того, с 28 июня по 10 июля в Черноморском регионе проходили военные маневры Sea Breeze-2021, в которых были задействованы до 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов, 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США, Канаду, Британию, Нидерланды, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию и Латвию. Эксперт назвал ключевые разногласия США и России по Арктике 14 июля 2021, 17:45

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Когда дипломатия США рассыпается, приходится договариваться по отдельности с каждым адекватным политиком из новой администрации», – сказал газете ВЗЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике. «Президент России решил переговорить с Джоном Керри, поскольку его визит в Москву – достаточно значимое событие, – предположил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Керри известен как прагматичный и адекватный политик, который имеет неплохое реноме в России». «Главный смысл приезда Керри заключался не столько в обсуждении климата, сколько в донесении до российского руководства мысли о том, что в команде Байдена отсутствует консенсус и есть люди, не разделяющие мнение Энтони Блинкена и его единомышленников. А самые жесткие и провокационные высказывания исходят именно от клана Блинкена», – добавил Дробницкий. «Что касается собственно Арктики, то США обеспокоены двумя факторами – интенсивным развитием России в Арктической зоне и стремлением Китая установить там свое присутствие. У нас есть большие преимущества в этом регионе: огромный шельф, крупный ледокольный флот, уникальные разработки в виде плавучей АЭС и другие. Китай формально не входит в Арктический совет, но очень туда рвется. Для Вашингтона это просто ночной кошмар, поскольку там опасаются нового экономического и технологического подъема Китая за счет доступа к ресурсам Арктики», – пояснил Дробницкий. При этом, по его словам, у китайцев есть все возможности для наращивания своего присутствия в регионе. «Конечно, их возможности уступают российским, но они вполне сравнимы с американскими», – считает эксперт. Дробницкий также указал на важность решения логистического вопроса в Северном Ледовитом океане. «Блинкен неоднократно требовал там свободы судоходства под эгидой международного права. Когда мы слышим подобные высказывания из уст главы Госдепа, мы можем опасаться появления американского флота в спорной акватории. Россия не допустит такого «обеспечения свободы судоходства» вблизи своих границ. Поэтому здесь тоже наблюдается определенного рода напряженность», – объяснил он. Неизвестно, обсуждали ли Путин и Керри военную составляющую арктического вопроса, признал эксперт, но это принципиально важный момент. «Все крупные страны наращивают там свое военное присутствие. У России есть арктические контингенты и специализированная техника. США формирует новые подразделения на Аляске. Китай тренирует своих бойцов в условиях экстремального холода. Понятно, что это делается с прицелом на Арктику. И в этом смысле сторонам нужно заранее договариваться между собой, ведь пока никаких специальных договоренностей на этот счет нет», – сетует Дробницкий. «При этом остается нерешенным большой вопрос: кто будет контролировать ресурсы, находящиеся за пределами исключительных экономических зон арктических государств (200 миль от береговой линии). Здесь нужна системная работа, – призывает политолог. – Арктика – это большой знак вопроса и одновременно среда, в которой началась большая гонка мировых держав». В среду президент Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах природоохранного сотрудничества в Арктике. «Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (откроется в Глазго 31 октября) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что климатическая повестка остается той сферой, где диалог Москвы и Вашингтона не просто возможен, но и необходим. Напомним, что визит Джона Керри в Москву начался 12 июля. В понедельник он встретился с главой МИДа Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов. Китайцы оценили статью Путина об Украине 15 июля 2021, 09:46 Текст: Алина Назарова

Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали статью президента России Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов, с сожалением констатировав разобщенность в отношениях Москвы и Киева. «Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это! Я считаю, что это большая трагедия», – выразил мнение один из комментаторов, передает РИА «Новости». «Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. ... Украина, увы, не понимает этого», – посчитал другой пользователь. «У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», – отметил еще один пользователь сайта. «Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», – подытожили читатели. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Керри: Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей по климату 15 июля 2021, 20:30 Текст: Ксения Панькова

США «тщательно изучат» идеи российского президента Владимира Путина по климатической повестке, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри, отметив, что эти идеи очень позитивны. «У него был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве», – заявил Керри в интервью газете «Коммерсант». По его словам, Путин, к примеру, предложил сотрудничать в рамках сбора информации при помощи спутников, что может дать сведения по выбросам парниковых газов. «Это была его идея. И я думаю, что это очень хорошая идея, которую мы должны очень тщательно изучить. Он упомянул о вариантах сотрудничества в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и так далее. В общем президент Путин озвучил целый ряд очень позитивных идей», – отметил Керри. Как рассказал Керри, российский лидер очень четко подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов. Ранее Госдеп США сообщил, что президент России Владимир Путин и находящийся в Москве спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре подчеркнули важность совместной работы Вашингтона и Москвы над целым рядом климатических вопросов. Накануне в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике. В Кремле также отметили необходимость диалога между Россией и США по климату. Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри с 12 по 15 июля находится с визитом в Москве. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым. Кремль заявил о необходимости обновления парка самолетов в России 15 июля 2021, 13:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Парк региональных самолетов в России весьма стар и остро нуждается в обновлении во избежание катастроф, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать публикации СМИ, утверждающие, что половина авиационного парка находится в изношенном состоянии, что становится причиной авиакатастроф. «Действительно, здесь есть правда. Конечно, парк региональных авиакомпаний весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля при этом уточнил, что специальная комиссия выясняет причины авиакатастрофы самолета Ан-26 на Камчатке. По словам Пескова, президент Владимир Путин в четверг проведет рабочую встречу с главой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрием Слюсарем и заслушает его доклад. Он пояснил, что эта встреча пройдет в том числе в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. Как сообщил Песков, президент традиционно примет участие в этом мероприятии. «И также [беседа пройдет] в контексте подготовки к готовящемуся у президента совещанию по вопросам гражданского авиастроения», – уточнил пресс-секретарь главы государства. При этом он подчеркнул, что ни эта встреча, ни запланированные на следующую неделю мероприятия по теме авиации «никак не связаны с катастрофой» Ан-26 на Камчатке. «[На повестке будет] развитие отечественного авиастроения», – указал Песков. Он пояснил, что в парк российских авиакомпаний поступает «все больше и больше отечественных машин». «Перспективные планы развития отрасли, потребность в увеличении объемов производства – все это будет на повестке дня», – перечислил представитель Кремля. Помимо этого, у главы государства в четверг запланированы и другие рабочие встречи. Ранее в четверг авиакомпания «Россия» анонсировала полеты на самолетах МС-21. Путин выразил соболезнования Германии в связи с жертвами наводнения 15 июля 2021, 18:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру страны Ангеле Меркель в связи с последствиями наводнения. «Уважаемый господин федеральный президент, уважаемая госпожа федеральный канцлер, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона, обрушившегося на западные земли Германии», – говорится в телеграмме, адресованной Меркель и Штайнмайеру, опубликованной на сайте Кремля. Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки тем, кто потерял родных и близких в результате стихийного бедствия, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Напомним, из-за проливных дождей на западе страны из берегов вышли притоки Рейна – Ар, Мозель, а также небольшие реки – Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Часть городов оказались отрезаны от внешнего мира, порядка 200 тыс. человек сидят без электричества. Сообщалось о 42 погибших из-за наводнения в Германии, перед этим – о 33 погибших, пропавшими без вести числились от 50 до 70 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой дальнейшего затопления, а в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют жителей двух районов. Путин заявил о готовности России к глубокой кооперации с соседями 14 июля 2021, 04:55

Фото: www.kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Москва готова к глубокой кооперации с соседними и дружественными государствами по примеру отношений с Минском и Нур-Султаном, заявил президент Владимир Путин. «Если у нас, как с Казахстаном, с другими республиками Советского Союза, складываются союзнические дружеские отношения. С кем-то мы работаем на двусторонней основе в абсолютно дружественном ключе. С кем-то мы создаем экономические союзы, оборонительные союзы, такие как ОДКБ или ЕАЭС. Но мы никого туда не затягиваем. Мы ищем компромиссные пути, которые приводят к такому состоянию, которое удовлетворяет наших партнеров», – приводит слова Путина ТАСС. «Это сложный процесс согласования, но мы набрались терпения и ищем эти приемлемые для всех нас решения. Это идеально», – добавил президент. «Если [же] у нас [с каким-то из государств] складываются такие отношения, как с Казахстаном или с Белоруссией, с которой мы строим Союзное государство, то это еще лучше. Мы готовы и к такой глубокой кооперации. <…> Если отношения будут развиваться в таком ключе, мы, конечно, будем всячески поддерживать отношения подобного рода. Мы за это и будем по-партнерски работать со всеми нашими соседями и друзьями», – сказал Путин. По его словам, Россию вполне устроит поддержание дружеских и стабильных отношений с соседями в двустороннем формате, не только в интеграционных объединениях, с учетом сложившихся геополитических реалий последнего времени. Ранее Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с Евросоюзом. Путин: Миллионы людей на Украине хотят восстановления отношений с Россией 13 июля 2021, 23:21 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что миллионы людей на Украине хотели бы восстановления отношений с Россией. «Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей», – приводит слова российского лидера ТАСС. При этом он подчеркнул, что также есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. «Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет, или сжигают людей заживо, как это было в ходе трагических событий в Одессе», – заявил Путин. Глава государства также отметил, что выступающим за нормализацию отношений с Россией на Украине не дают никаких шансов на легальную политическую работу. «Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком. При этом органы власти на Украине принимают абсолютно неправовые решения даже вне рамок своей компетенции, то есть этим силам не дают никаких шансов на легальную политическую работу», – заявил Путин. Напомним, Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. Путин отметил оперативность создания нового Ил-114-300 15 июля 2021, 15:00 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, насколько оперативно был создан отечественный пассажирский самолет Ил-114-300. В четверг руководитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь доложил главе государства о том, что первый полет судна состоялся в прошлом декабре, и машина «сразу приступила к летным испытаниям». В ответ на уточняющий вопрос президента он добавил, что работа над самолетом началась четыре года назад. «Срок ничего, нормальный», – отреагировал Путин, передает ТАСС. В беседе со Слюсарем он упомянул и Международный авиационно-космический салон МАКС-2021, который состоится в подмосковном Жуковском на следующей неделе. «Традиционно я там бываю, приеду, конечно», – заверил президент. Ил-114-300 – турбовинтовой самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Изначально Ил-114 был разработан в восьмидесятые годы прошлого века, в Узбекистане было выпущено около 20 машин. Серийные поставки новой версии самолета запланированы на 2023 год, всего до 2030 года планируется поставить 100 таких машин. Путин сравнил уровень интеграции России и Белоруссии с ЕС 14 июля 2021, 03:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В Европейском союзе достигнут куда более глубокий уровень интеграции, нежели в Союзном государстве России и Белоруссии, заметил президент Владимир Путин. «Там (в Европейском союзе – прим. ВЗГЛЯД) единая валюта есть и фактически очень мощный таможенный союз, и так далее, и так далее. И единое пространство передвижения. Там все есть такое, чего мы [в Союзном государстве России и Белоруссии] пока не достигли», – приводит слова Путина ТАСС. Как отметил российский лидер, Союзное государство России и Белоруссии представляет из себя разновидность интеграции при полном сохранении суверенитета. «В прямом смысле слова это не государство. Это просто определенный уровень интеграции <…>. И при полном сохранении суверенитета. Но тем не менее это облегчает людям жизнь, создает определенные условия для экономического развития, повышает нашу общую конкурентоспособность», – сказал Путин. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Константиновском дворце Петербурга предложил подвести итоги работы правительств и определить направления дальнейшего движения. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко договорились об объемах кредитной поддержки Белоруссии в связи с налоговым маневром России. Также лидеры государств решили, что цена на газ для Минска в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Кроме того, по словам Лукашенко, никаких проблем с поставками российской нефти в Белоруссию на фоне санкций Запада не будет, как и с поставками нефтепродуктов на рынок России и на внешний рынок, поставки будут осуществляться в запланированных объемах. Напомним, 4 июля глава правительства Белоруссии Роман Головченко заявлял, что в ближайшие месяцы будет сформирован весь пакет союзных программ с Россией. 1 июля Лукашенко предложил разработать долгосрочную стратегию союза России и Белоруссии. Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии 13 июля 2021, 23:43 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов. «Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента России на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории. Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства. Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать. «Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества». «И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин. Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой». Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин. Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Путина. В Кремле ответили на претензии экспертов к статье Путина 15 июля 2021, 13:38 Текст: Евгения Шестак

Никто в России на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Он добавил, что эксперты вольны обсуждать статью, которая «весьма и весьма резонансная», как они хотят. Пресс-секретарь напомнил, что в статье Путин говорил в целом о тех «минах замедленного действия», которые были заложены во времена СССР. Отвечая на вопрос журналиста, не стоит ли современной Украине опасаться заявлений со стороны российских экспертов о передвижении границ и рассматривать это в качестве территориальных претензий со стороны России, Песков заявил: «Никоим образом». Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. Путин и Керри обсудили перспективы природоохранного сотрудничества в Арктике 14 июля 2021, 13:11 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель лидера США по вопросам климата Джон Керри в телефонном разговоре обменялись мнениями о перспективах двустороннего природоохранного сотрудничества в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля. «Состоялся телефонный разговор Владимира Путина со специальным представителем президента Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джоном Керри. Керри, который находится в Москве с рабочим визитом, информировал о прошедших встречах с российскими коллегами, в ходе которых обсуждались различные аспекты международной климатической повестки», – говорится в сообщении на сайте Кремля. В то же время Путин подчеркнул, что Россия придает большое значение достижению целей Парижского соглашения, выступает за деполитизированный и профессиональный диалог на данном направлении. В этой связи были затронуты вопросы подготовки к 26-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Глазго, 31 октября – 12 ноября 2021 года) с учетом национальных приоритетов по декарбонизации. В контексте текущего председательства России в Арктическом совете также состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего природоохранного взаимодействия в Арктике. В целом констатировано, что климатическая проблематика – одна из областей, в которых у России и США имеются общие интересы и близкие подходы. Визит Джона Керри в Москву проходит с 12 по 15 июля. В понедельник он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Во вторник Керри провел встречу с советником президента России по вопросам изменения климата Русланом Эдельгериевым, переговоры продлились около трех часов.