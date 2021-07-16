«Единая Россия» предложит меры по сдерживанию цен на продукты В Ленинградской области стартовала программа социальной газификации 16 июля 2021, 17:04 Текст: Дарья Григоренко

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак принял участие в открытии газопровода в Волосово Ленинградской области. С этого населенного пункта началась предложенная «Единой Россией» программа социальной газификации. По словам Турчака, газ до конца 2022 года подведут до участков 130 тыс жителей области, из них 5,5 тыс – Волосовского района, говорится на сайте «Единая Россия». Он также пояснил, что тема социальной газификации – это тема справедливости и сейчас данная программа дорабатывается, чтобы отдельным категориям граждан – пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами проводили газ непосредственно до самого дома. «Нет ничего не справедливей, когда в границах одного населенного пункта труба проложена – одна часть газифицирована, а вторая часть годами ждет, когда на их сторону улицы придет этот праздник. Именно поэтому «Единая Россия» инициировала обращение к Президенту Российской Федерации, выступила с инициативой о запуске совершенно новой программы – мы ее называем программой социальной газификации, по которой домовладения по всей стране до конца 2022 года будут газифицированы до границы земельного участка», – добавил Турчак. Ранее в Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений. Кроме того, Александр Новак сообщил, что единый оператор газификации (Газпром) будет участвовать в финансировании мероприятий газификации в регионах, если там не будет хватать для этого средств. Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Путин отреагировал на идею обсудить транзит газа в нормандском формате 14 июля 2021, 00:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. «Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», – приводит слова Путина ТАСС. При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине. «Россия, «Газпром» подписали контракт на пять лет на прокачку определенного объема российского природного газа нашим потребителям в Европе через территорию Украины», – напомнил глава государства. Он также напомнил, что «нормандский формат, другие форматы подобного рода – это политические площадки для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины». «Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как «Северный поток», «Северный поток – 2», либо транзит нашего газа через территорию Украины», – указал Путин. Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток – 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия, Украина). Канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Вице-спикер Совфеда Константин Косачев обратил внимание на «безумие украинской политики, которая по всем фронтам пытается добиться демонстративной независимости от России, в частности от ее энергоресурсов, но при этом любой ценой пытается сохранить свою зависимость от транзита именно российского газа через свою территорию». Суд ЕС поддержал ограничение мощности газопровода OPAL по требованию Польши 15 июля 2021, 12:34

Фото: opal-gastransport.de

Текст: Наталья Ануфриева

Европейский суд юстиции поддержал требование Польши об ограничении на 50% мощности газопровода OPAL, который соединяет газопровод «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Таким образом была отклонена апелляция Германии по предыдущему решению, касающемуся OPAL, передает ТАСС. «На основании принципа энергетической солидарности суд считает обоснованным решение Европейского суда юстиции от сентября 2019 года по иску Польши, согласно которому было принято решение ограничить пропускную способность OPAL на 50%», – говорится в документе. «Северный поток» – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая проектная мощность двух ниток газопровода составляет 55 млрд кубометров в год. «Северный поток» поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». При этом заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток – 2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Между тем в июне Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Варшава призвала США «поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода». Также там предложили выплатить Киеву компенсацию за «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему первому «Северному потоку» повезло больше второго и как Европа ради выгоды пошла на предательство. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Завершена укладка трети морского участка газопровода Baltic Pipe 16 июля 2021, 11:24

Фото: RITZAU SCANPIX/REUTERS

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка 100 км морского участка газопровода Baltic Pipe завершена, сообщил представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Наимский заявил в эфире Польского радио, что «на Балтике сейчас работают два из трех судов, которые прокладывают морской участок», на дне «уже уложено около 100 км трубопровода Baltic Pipe общей протяженностью около 295 км». Он заверил, что «все идет по плану», передает ТАСС. По словам Наимского, Дания решила проблемы, возникшие ранее с защитой окружающей среды. «Было заключено соглашение, и работы возобновились», – добавил он. 30 апреля 2021 года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe – это проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность – 10 млрд кубометров в год. Власти Польши наметили завершить строительство к 1 октября 2022 года. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System строит газопровод вместе с датским оператором транспортной системы Energinet; он, в свою очередь, построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы. Считается, что Baltic Pipe должен стать альтернативой «Северному потоку – 2». При этом в июне Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство Baltic Pipe. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД страхи Польши из-за остановки Baltic Pipe. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. В «Нафтогазе» призвали США не допустить запуска «Северного потока – 2» 13 июля 2021, 19:31

Фото: Jens Büttner/DPA/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона надеется, что США введут санкции против европейских компаний, которые осложнят запуск «Северного потока – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. «Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект», – заявил Витренко в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости». Он добавил, что американские санкции действенны только против европейских компаний, поскольку российские компании их не боятся. «Как раз действенные санкции – это санкции против Nord Stream 2 AG – это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать», – добавил Витренко. Ранее руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну будет 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». Главврач оценил идею «Единой России» организовать отдых для детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 12:04 Текст: Елена Лексина

«В период пандемии дети врачей в какой-то степени недополучают родительского внимания и больше обычного переживают, поэтому здесь очень важна поддержка государства», – сказал газете ВЗГЛЯД главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, комментируя предложение «Единой России» отправлять детей медиков из «красных зон» на отдых в оздоровительные лагеря. «Я поддерживаю эту инициативу «Единой России», – отметил главный врач Домодедовской Центральной городской больницы (первый ковидный госпиталь в Московском регионе) Андрей Осипов. По его словам, медики из «красных зон» напряженно работают уже более года. «И в некоторые периоды развития пандемии врачи были буквально отдалены от семьи, так как жили в специальных общежитиях в целях обеспечения безопасности своих родных», – отметил главврач. «Они не видели свои семьи по несколько месяцев. Более того, сейчас медики продолжают работать в таком же режиме, что не очень хорошо сказывается на их семьях. В какой-то степени дети врачей недополучают родительского внимания и больше обычного переживают», – пояснил Осипов. «Поэтому инициатива «Единой России» очень своевременна. Важно, чтобы дети медиков отдохнули в оздоровительных лагерях и набрались сил, потому что COVID-19 никуда не денется в ближайшее время», – заключил собеседник. В четверг первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым сообщил, что партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более одной тысячи детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Газпром отметил медленное восстановление запасов газа в ПХГ Европы 16 июля 2021, 12:04 Текст: Алина Назарова

Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы – к середине июля была восполнена только треть объема, отобранного прошлой зимой. «В подземных хранилищах Европы запасы газа восстанавливаются крайне медленно. По данным Gas Infrastructure Europe, на 14 июля восполнено только 22,4 млрд куб. метров – это всего треть объема, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне», – сообщает Газпром, передает ТАСС. Компания также сообщила, что с начала года, по предварительным данным, увеличила добычу газа на 17,9% (на 42,4 млрд кубометров) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 278,8 млрд кубометров. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за шесть с половиной месяцев вырос на 24,3% (на 21 млрд кубометров), до 107,5 млрд кубометров, приблизившись к историческому максимуму. Также Газпром продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 млрд кубометров за 6,5 месяца 2018 года). В частности, Газпром с начала года нарастил поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%). Также продолжают увеличиваться поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Буш-младший раскритиковал позицию Германии по «Северному потоку – 2» 14 июля 2021, 12:05 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Джордж Буш раскритиковал строительство «Северного потока – 2» и позицию правительства Германии по проекту. «Я думаю, что это ошибка. Чем больше страна, которая не является открытой демократией, экономической хваткой держит демократию, тем она в большей степени ставит (ее) в очень сложное стратегическое положение», – заявил Буш, добавив, что реализация проекта осложняет ситуацию на Украине. В то же время Буш выразил понимание, что канцлер Ангела Меркель проводит отличную от США политику в отношении России. Он отметил, что каждая страна «должна найти собственный путь» касательно внешнеполитического курса, передает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle. Ранее Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2». В то же время заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что, по мнению США, газопровод «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Украины и Европы. Немецкие экологи решили продолжить борьбу с «Северным потоком – 2» 16 июля 2021, 10:44

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe предпримет новые шаги против «Северного потока – 2» и намерена доказать в суде, что связанный со строительством газопровода фонд в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания не соответствует заявленному статусу. Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) намерена предпринять дальнейшие юридические шаги в отношении Фонда по защите климата и окружающей среды земли Мекленбург – Передняя Померания, который связан со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом представитель DUH заявил в четверг, 15 июля, после того как накануне административный суд в Шверине отклонил иск организации, передает Deutsche Welle. В иске оспаривался статус общественной пользы фонда. Этот статус, устанавливаемый налоговым ведомством, является важным компонентом любой общественной организации в Германии и дает возможность получать пожертвования, которые спонсоры могут использовать для сокращения налогов. Следующим шагом DUH станет иск в высший административный суд земли Мекленбург – Передняя Померания в Грайсвальде. Руководитель Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер заявила, что речь идет о «фейковом фонде», который обманывает граждан, заявляя, что занимается защитой климата. На деле, по ее словам, фонд занимается «проталкиванием во что бы то ни стало крупнейшего проекта Европы в области традиционных источников энергии». Это не первая попытка экологов бороться с газопроводом. В июне германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Тем временем сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России» 14 июля 2021, 17:53 Текст: Ксения Панькова

Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»). «Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР. В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней. Предложения жителей Донбасса включат в программу «Единой России» по развитию ЛНР и ДНР 15 июля 2021, 17:00 Текст: Евгения Шестак

В программу развития самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик войдут предложения, поступившие от местных жителей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Программа включает весь спектр жизни: новые рабочие места, достойная зарплата, вопросы, связанные с развитием медицины и образования на территории Донбасса, молодежной политики. Весь набор этих вопросов каждые две три недели я буду обсуждать в ДНР и ЛНР», – приводятся слова парламентария на сайте партии. 14 и 15 июля в Донбассе проходят форумы граждан России: накануне мероприятие состоялось в Луганске, сегодня форум принимает Донецк. Его организаторами выступают «Единая Россия» и общественная организация «Русский центр». Участники мероприятий обсуждают защиту прав соотечественников, роль современной России в политике, культуре, медицине, науке, спорте, образовании, IT-технологиях, вопросы поддержки жителей ДНР и ЛНР. Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. «Единая Россия» принимала участие во многих гуманитарных миссиях в Донбассе. Так, в ходе майского визита секретаря Генсовета в Ростовскую область представителям народных республик передали два автомобиля скорой помощи для врачей и медикаменты для постковидной реабилитации учителей. В ЕР рассказали об открытии 100 новых уличных спорткомплексов в регионах 14 июля 2021, 19:12 Текст: Ксения Панькова

В регионах России откроются 100 новых физкультурно-спортивных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В большинстве субъектов необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки, сообщила пресс-служба «Единой России». «Партия ранее добилась двукратного увеличения финансирования строительства спортобъектов в субъектах РФ и взяла на себя контроль за эффективным и своевременным расходованием этих средств», – сообщается на сайте ЕР. Нижегородская область была в числе первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино – его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа, который откроется на территории арзамасской школы №15 примет всех. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе «Красная Этна» в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3. Как отметил секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов. В Челябинской области все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект. К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5. В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса. В Иркутской области в текущем году строители готовятся сдать два ФОКОТа: в Балаганске и Тайшете. Проекты спорткомплексов предусматривают, что зимой они будут использоваться как хоккейные площадки, в теплый период – как футбольное поле с беговыми дорожками. Кроме того, вокруг стадиона расположатся тренажеры. До конца года региональные власти также намерены ввести в эксплуатацию ФОКОТ в Усть-Куте. Он включает стадионные площадки с трибунами, беговые дорожки и тренажеры. К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области. До конца года в Иваново физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории средней школы №8. В состав ФОКОТа войдет хоккейная коробка, беговая дорожка, секторы для игры в стритбол, прыжков в длину и высоту, а также тренажерные комплексы, трибуны и раздевалки для спортсменов В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения «Единой России», глава региона Александр Бречалов. В Вологде ФОКОТы появятся у школ №№ 12 и 16, во дворах по улице Новгородской; в Череповце спорткомплексы возведут на стадионе «Металлург», в Макаринской роще, на улицах Краснодонцев и Монтклер, а также рядом со школами №№ 5 и 9. Тем временем в Липецкой области строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа идет в Волово. В его состав войдет беговая дорожка, футбольное поле с искусственной травой, хоккейная коробка, трибуна для зрителей, площадку с уличными тренажерами, оборудование для игровых видов спорта. Рабочие уже начали готовить площадку под будущий комплекс. В Мордовии в этом году планируется начать строительство ФОКОТа в селе Большие Березники. Его оснастят уличными тренажерами, трибуной для зрителей, площадкой для занятий легкой атлетикой и спортивной гимнастикой. В «Единой России» пообещали работать над повышением качества жизни людей с инвалидностью 15 июля 2021, 11:40 Текст: Алина Назарова

Повышение качества жизни людей с инвалидностью является приоритетом фракции «Единая Россия», сегодня они – одна из самых социально незащищенных категорий граждан, заявил первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в ходе стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов – приоритет Народной программы «Единой России». «Наша задача - создать условия для активной, полноценной жизни людей с инвалидностью, для их самореализации, реализации человеческого потенциала в работе, спорте, творчестве, возможности участвовать в общественной и политической жизни», – сказал Исаев, слова которого приводятся на сайте «Единой России». Важность работы в этом направлении подчеркивали президент Владимир Путин и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, в том числе на съезде партии в июне этого года. Напомним, «Единая Россия» проводит стратегическую сессию на тему повышения качества жизни инвалидов и челнов их семей. В ней принимают участие уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, депутат Госдумы, координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда» Михаил Терентьев (фракция «Единой России), руководитель социального проекта «Шаг за шагом к мечте», инвалид-колясочник Наталья Каптелинина. Предложения участников дискуссии войдут в народную программу партии. Ранее на площадке партии прошла стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми», к которой присоединились общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Они озвучили предложения по расширению мер поддержки семей.