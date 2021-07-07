В Пензенской области открыт газопровод высокого давления

В Городищенском районе Пензенской области состоялся запуск газопровода высокого давления, который позволит газифицировать более тысячи домовладений, сообщает пресс-служба администрации области.

«Газ для сельского жителя очень важен, потому что это резко повышает комфортность жизни, снижает трудозатраты. Большое значение он имеет и для объектов сельской экономики – с подключением к газу они получают новый импульс для своего развития. Очень рад, что этот газопровод высокого давления был построен в кратчайшие сроки. Это позволит уже в ближайшее время подать газ, как в дома, так и на объекты сельской экономики», – пояснил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, его слова приводятся на сайте администрации Пензенской области.

Длина участка газопровода, ведущего от города Сурска до Средней Елюзани, составляет 12 км. Завершение строительства позволит газифицировать более 1 тыс. домовладений в селах Средняя и Верхняя Елюзань. Также к газу подключат ряд перспективных агропромышленных предприятий Городищенского района.

Также Мельниченко рассказал, что для осуществления программы догазификации на территории Пензенской области выделено более 3 млрд. рублей.

«Отмечу, что 97,8 процентов региона практически газифицировано. У нас 323 населенных пункта, которые на сегодняшний день не обеспечены газом. Соответственно, они подлежат догазификации. Это порядка 26 тысяч 800 хозяйств – домов, которым в соответствии с поручением президента страны к границе участка бесплатно должна быть подведена труба для дальнейшего подключения и разводки непосредственно в самом домовладении. Срок на это отпущен достаточно небольшой - полтора года. И к 31 декабря 2022 года все работы по догазификации на территории региона должны быть завершены», – отметил он.

По словам заместителя генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрия Пахомовского, «жители двух сел получили возможность кардинально улучшить условия жизни. Взяв курс на социальную газификацию, мы уверенно следуем ему, подводя газ к домам, социальным и промышленным объектам по всей России».

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.