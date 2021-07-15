Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы ФСБ предотвратила теракт в Москве 15 июля 2021, 17:15

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Силовики задержали россиянина, планировавшего совершить теракт, подорвать самодельное взрывное устройство в местах массового скопления людей, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ. «В результате проведенных мероприятий в Москве задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В оборудованном им тайнике обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело, оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. «Личность террориста в интересах следствия не разглашается», – отметили в ФСБ. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов.

Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. Венедиктов анонсировал голосование об обязательной вакцинации в Москве 14 июля 2021, 13:36

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

В июле Москве пройдет онлайн-голосование по вопросу обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп жителей, сообщил замглавы столичной Общественной палаты, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. «Вопрос об обязательности вакцинирования для определенных групп москвичей будет вынесен на электронное голосование в Москве 29-30 июля. Рассчитываю получить около 100 тыс. голосов», – написал Венедиктов в Telegram. В комментарии Газете.Ru Венедиктов заявил, что электронное голосование о введении обязательной вакцинации является тестовым проектом Общественной палаты Москвы перед выборами в Государственную думу. Цель проекта – «оттестировать» систему электронного голосования в Москве, а также донести до компетентных ведомств позицию москвичей по актуальным вопросам, связанным с коронавирусом. «Мы перед выборами в Государственную думу должны были оттестировать систему электронного голосования в Москве, где введены некие новации, например, для слабовидящих, например, в случае, если нужно отложить свой голос, то есть практически переголосовать. Поэтому первая задача – это оттестировать систему на Москве. В Москве сейчас 4,5 млн электронных кабинетов, которые могут принять участие в голосовании. Понятно, что нужно еще (изучить) нагрузку на систему. Вторая история в том, что нужно было найти вопросы, которые действительно волнуют и которые действительно могут быть решены», – объяснил заместитель председателя столичной Общественной палаты. По словам Венедиктова, одним из таких вопросов является введение обязательной вакцинации. Он рассказал, что в рамках голосования москвичи смогут выбрать, представители каких профессий, по их мнению, должны прививаться в обязательном порядке. «Уже в законе прописано, что от определенных болезней представители определенных профессий должны вакцинироваться стопроцентно. Грубо говоря, учителя и туберкулез. Ничего нового в этом нет: (в рамках голосования будет) перечислен некий набор профессий, ставится вопрос о том, каким из этих профессиональных групп, по вашему мнению, нужна обязательная вакцинация. Там можно будет (выбрать) несколько или все группы. Мы хотим проверить систему, что проголосовало не менее 100 тыс. человек. Мы направим результаты в мэрию (Москвы), которая пишет указы и в Роспотребнадзор, чтобы они приняли к сведению то, что считают люди, а то все решения пока принимаются без учета мнения. Мы решили это мнение у людей спросить», – пояснил Венедиктов. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека 14 июля 2021, 19:58 Текст: Ксения Панькова

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро «Кузьминки» в столице, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова. «Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан», – цитирует РИА «Новости» Каленову. Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан у станции метро «Кузьминки» в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. В Шереметьево задержали 20 рейсов из-за подтопления 15 июля 2021, 15:39

Фото: Стрингер/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Сильный ливень подтопил незначительный участок территории аэропорта Шереметьево, более 20 рейсов задержаны или отменены, сообщают СМИ. «Подтоплен незначительный участок территории», – приводит слова представителя экстренных служб РИА «Новости». Также он отметил, что выпавшие сильные осадки не мешают взлету и посадке самолетов. Между тем отмечается, что из данных сервиса «Яндекс. Расписание» следует, что в Шереметьево на 15.30 мск 25 рейсов задержаны, три отменены. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в Шереметьево «самолеты стоят в воде». Ранее сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. В Москве решили запустить электрические речные трамвайчики 15 июля 2021, 12:59

Фото: 2050lab.ru

Текст: Наталья Ануфриева

В Москве в 2022-2033 годах запустят два маршрута для регулярного движения электрических трамвайчиков, по ним будут ходить 20 судов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, осматривая макет будущего электротрамвайчика у причала «Зарядье». Собянин напомнил, что регулярный речной пассажирский транспорт существовал в Москве вплоть до 2006 года, после этого на Москве-реке остались только туристические суда, передает «Интерфакс». «Москвичи помнят об этом интересном водном сообщении пассажирском, много есть обращений о восстановлении речного пассажирского транспорта регулярного городского», – сказал он. По его словам, в мэрии долго готовили и в результате разработали этот нишевый проект, в котором будут задействованы новые технологические решения. Пассажирские трамвайчики должны ходить не только летом, но и зимой, поэтому в них добавят конструкции для возможности прохождения по мелкому льду. Кроме того, по его словам, необходимо создать комфортные для пассажиров мини-вокзалы. «Такой проект создан, мы его запускаем – в 2022-2023 году будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с соответствующими причальными вокзалами. Ну а в дальнейшем будем его развивать, если он будет пользоваться популярностью у москвичей», – отметил мэр. Первыми регулярными маршрутами станут направлении от Киевского вокзала через Москва-сити в Фили и от ЗИЛа до Печатников, говорится в материалах мэрии. Маршруты будут гибкими – их можно будет корректировать с учетом пожеланий пассажиров и жителей ближайших районов. Каждое судно порядка 22 метров в длину будет рассчитано на 42 посадочных места, два из которых – для маломобильных граждан. В пассажирском салоне установят информационные экраны и USB-зарядки, будет обеспечен доступ к бесплатному Wi-Fi, а также предусмотрены площадки с местами для парковки самокатов и велосипедов. Оплатить проезд можно будет картой «Тройка», единым проездным билетом, банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых проездных билетов на 90 или 365 дней смогут ехать по своему проездному без дополнительной платы – электрические суда с самого начала будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание около 1,5 млн человек, проживающих в 18 районах Москвы. Конкурс по закупке 20 трамвайчиков пройдет в сентябре, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Обязательным условием выбора поставщика будет заключение сервисного контракта, который обяжет производителя ремонтировать и обслуживать суда в течение 15 лет. Выходить на маршруты суда начнут с июня 2022 года. Для этого часть причалов реконструируют и оборудуют зарядными станциями. Лидер партии «Родина» призвал наказать работодателей мигрантов, устроивших драку в Москве 13 июля 2021, 17:27 Текст: Евгения Шестак

Депутат Госдумы, председатель партии «Родина» Алексей Журавлев предложил меры, которые необходимо предпринять, чтобы наказать мигрантов, устроивших массовую драку в Москве, а также их работодателей. «Этот случай – наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями. Вы приехали сюда работать? Так работайте, а не шляйтесь толпами по улицам, устраивая побоища! Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо», – заявил он в Facebook. По его словам, «зачинщиков» и основных участников драки надо посадить в тюрьму, остальных депортировать навсегда, а их работодателей – оштрафовать. Ранее Журавлев предложил решить проблему трудовой миграции путем создания структуры Интернациональных трудовых лагерей (ИнтерЛаг). Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России. Заселившегося в хостел с COVID москвича приговорили к ограничению свободы 15 июля 2021, 16:15 Текст: Ксения Панькова

В Москве мужчину, который в 2020 году заселился в хостел с коронавирусом, суд приговорил к десяти месяцам ограничения свободы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что Кузьминский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя столицы. По данным прокуратуры, он осужден «за совершение преступления… нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания людей», передает РИА «Новости». В мае на заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев. Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании. Кроме того, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним. В Москве побит температурный рекорд 85-летней давности 13 июля 2021, 16:14 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве установлен новый рекорд тепла для этого дня 85-летней давности, воздух нагрелся до 32,7 градусов по Цельсию, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В столице побит температурный рекорд 85-летней давности. В 15.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до плюс 32,7, что уже на 0,3 градуса выше прежнего рекорда 1936 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 32,4. Максимальная температура будет известна вечером», – пояснил Тишковец РИА «Новости». Он добавил, что это – первый рекорд жары в июле 2021 года, и пятый за это лето. Синоптик добавил, что ожидается еще четыре-пять дней с такой же температурой. «Лето-2021 не стоит сравнивать с катастрофическими жаркими и засушливыми 1972 и 2010 годами, поскольку период 30-градусной жары в этом году пока в полтора и три раза меньше, соответственно», – указал сотрудник «Фобоса». Ранее Тишковец предупреждал, что 13, 15 и 16 июля Москву ждут три тепловых рекорда, а в следующие выходные «сорвет крышку парникового котла». Москвичи сообщили о массовой гибели уток 14 июля 2021, 14:12 Текст: Алексей Дегтярев

Жители Москвы сообщили о массовой гибели уток, они опубликовали фотографии мертвых животных в Москве-реке на территории парка Сосновый бор. «Вдоль спрямления со стороны Серебряного бора очень много мертвых уток и утят», ­– написала член сообщества «Хорошево-Мневники, Щукино и Хорошевский – соседи» в Facebook Ирина Круглова. Она предположила, что причиной ЧП могли стать «сердобольные» люди, которые кормят уток хлебом. «Кидают и белый хлеб, и черный, и свежий, и с плесенью. Люди! Не кормите уток хлебом, они от этого могут умереть», – предупредила Круглова. Часть комментаторов предположила, что виной всему могла быть вода в реке, так как ранее якобы неподалеку разлились нефтепродукты. Некоторые пользователи сообщили, что подобное происходило в 2019 году в этом же месте. Полиция отговорила москвича от прыжка из окна 13 июля 2021, 15:12 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве мужчина с ножом пригрозил спрыгнуть из окна 11-го этажа, правоохранители убедили его этого не делать, сообщили в столичном ГУ МВД. «В полицию поступило сообщение о том, что на Ангарской улице в окне 11-го этажа жилого дома стоит мужчина и угрожает спрыгнуть вниз. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Они отвели собравшихся на улице жителей на безопасное расстояние и проследовали в квартиру», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Полицейские обнаружили мужчину, размахивавшего кухонным ножом и угрожавшего спрыгнуть вниз. Они попытались убедить бросить оружие и не делать необдуманных поступков. Он соглашался с ними, но слезать отказывался. После того, как была проведена продолжительная беседа с сотрудниками полиции и родственником, которого вызвали по телефону, мужчина успокоился и вернулся в квартиру. Его доставили в медучреждение для оказания помощи. Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали. Ресторанный омбудсмен резко осудил идею о тату с QR-кодом 14 июля 2021, 12:17 Текст: Алексей Дегтярев

Московские рестораторы выступают против использования QR-кодов для посещения заведений, нанесенных на людей в виде татуировки, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. «Я к этому очень плохо отношусь», – заявил Миронов РИА «Новости». Он пояснил, что это может ассоциироваться с очень трагическими событиями в истории. «В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?» – указал ресторатор. По мнению вице-президента ФРиО, такие акции не могут быть полезны процессу вакцинации в стране. Ранее сервис доставки еды Delivery Club предложил вакцинированным или переболевшим коронавирусом жителям столицы проходить в городские кафе с помощью временной татуировки с изображением QR-кода. Прививку от коронавируса сделали почти 70% московских врачей 14 июля 2021, 10:19 Текст: Наталья Ануфриева

Около 70% работников московских медицинских организаций прошли вакцинацию от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом», здесь «не понаслышке знают об опасности этой болезни», передает ТАСС. «Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями, и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих. (...) По состоянию на 14 июля привиты (...) почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения», – добавила она. Ракова отметила, что также по состоянию на 14 июля 66% сотрудников образовательных организаций Москвы сделали прививки от коронавируса. Прошли вакцинацию 76% работников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте «Московское долголетие», в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. Госслужащие из таких отраслей, как образование, здравоохранение, социальная защита вакцинированы на 83%. Ранее сообщалось, что прививку от COVID сделали более 70% служащих правительства Москвы. Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом. Работодателям необходимо до 15 июля предоставить списки вакцинированных сотрудников на портале mos.ru через личный кабинет. Вакцинацию вторым компонентом должны завершить до 15 августа. Привиться от коронавируса в столице можно в поликлиниках, семи центрах госуслуг «Мои Документы», павильонах «Здоровая Москва» в городских парках, частных клиниках, ТЦ и других популярных общественных местах, включая крупнейший пункт в Гостином Дворе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Упавший на рельсы в московском метро человек погиб 15 июля 2021, 14:22 Текст: Алексей Дегтярев

На станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии московского метро погиб мужчина, сообщил представитель экстренных служб города. «На станции метро «Кузьминки» на рельсы упал мужчина, тело извлекли в 13.40», – пояснил собеседник РИА «Новости». Столичный департамент транспорта сообщал, что из-за человека на пути интервалы движения поездов на южном участке линии увеличены. Позднее ведомство уточнило, что движение ввели в прежний график. В начале апреля в Москве спасли девушку, упавшую на рельсы в метро на станции «Красносельская». Через несколько дней было остановлено движение на Арбатско-Покровской линии метро из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Парк Победы». Ветер повалил 20 деревьев в Москве 15 июля 2021, 15:35 Текст: Наталья Ануфриева

Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждено несколько автомобилей, сообщил источник в экстренных службах. Источник сообщил, что «во время грозы сильный ветер повалил 20 деревьев, они повредили несколько припаркованных автомобилей», информации о пострадавших нет, передает ТАСС. Кроме того, в одном из районов Москвы дерево упало на детскую площадку. Другое дерево упало на лавочку в одном из столичных скверов. В связи с непогодой москвичам советуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, а по возможности укрыться в помещении. В доме следует закрыть все окна и выключить электроприборы. Машины лучше парковать вдали от деревьев. Ранее синоптики предупредили жителей российской столицы об опасности сухих гроз. Названа причина запаха гари во Внуково 15 июля 2021, 15:24 Текст: Алексей Дегтярев

Появившийся в аэропорту Внуково запах гари возник из-за трения одного из эскалаторов, возгорания не было, сообщил источник в экстренных службах. «Произошло заклинивание тормозов на эскалаторе, появился запах гари, в результате чего для проверки были вызваны пожарно-спасательные подразделения. Загорания не было», – пояснил собеседник ТАСС. Отмечается, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме. До этого на вызов по сообщению о возможном возгорании в аэропорт приехали пожарные, теперь спасатели покидают место происшествия.