|
|
ФСБ предотвратила теракт в Уфе
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
«Федеральной службой безопасности в городе Уфе Республики Башкортостан предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.
В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.
В ФСБ сообщили, что в мобильном телефоне мужчины обнаружена переписка с участниками террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.
Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Астраханской области и КБР.
Премьер Украины: «Северный поток – 2» не будет завершен
|
|
Газопровод «Северный поток – 2» достроен не будет, заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе.
«Слышны утверждения, что проект «Северный поток – 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», – цитирует ТАСС Шмыгаля.
Он подчеркнул, что проект газопровода является «неэкономическим», и Украина пострадает из-за снижения объемов транзита газа. При этом Шмыгаль добавил, что с проектом вырастет влияние России в Европе.
Несмотря на то, что, по мнению премьера, газопровод достроен не будет, он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку – 2» и противиться такой возможности». «Очень многое зависит от наших партнеров в ЕС», – сказал Шмыгаль.
В свою очередь премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс готов поддержать Киев. «Литва вместе с другими единомышленниками приложит все усилия к тому, чтобы негативное воздействие этого проекта, если он будет завершен, было снижено до минимума», – сказала она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Путин прокатился по ЦКАД на Aurus
|
|
Президент России Владимир Путин проехался по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) за рулем российского Aurus.
Глава государства в четверг поучаствовал в церемонии запуска движения по заключительному участку ЦКАД, с его вводом по трассе стал доступен проезд на всем протяжении кольца, по всем 336 километрам, передает РИА «Новости».
Перед этим президент прокатился по новому участку на Aurus. Главный специалист «Автодора» Станислава Кузнецова, сидевшая на пассажирском сиденье, рассказала Путину о ходе строительства трассы.
«Я обратил внимание, стыки все-таки немножко чувствуются», – сказал он. Кузнецова отметила, что это деформационные швы, сложно сделать так, чтобы они не чувствовались совсем, когда мост очень длинный.
«Это в мире везде так происходит?» – спросил Путин.
Представитель компании заверила, что такая технология применятся везде.
«Вы за этим следили, как раз за тем, чтобы все соответствовало стандартам?» – уточнил президент.
«Конечно», – ответила Кузнецова.
Талибы пообещали в Москве не использовать Афганистан для нападения на другие страны
Талибы не будут использовать Афганистан для нападения на другие страны, заверил официальный представитель «Талибана» (организация, запрещенная в России) в Катаре Мухаммед Наима на встрече в Москве.
«На встрече в Москве делегация Исламского эмирата (самоназвание управленческой системы талибов – прим. ВЗГЛЯД) повторила свою позицию, что афганская земля не будет использована против кого-либо», – отмечается в сообщении, сообщает РИА «Новости».
Талибы прибыли на встречу со спецпредставителем МИД России по Афганистану Замиром Кабуловым. Отмечается, что на встрече делегация политофиса талибов с Кабуловым обсудили перспективы мирного процесса в Афганистане и вопросы, касающиеся Афганистана и России.
Ранее официальный представитель политофиса движения «Талибан», чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин сообщил, что делегация движения прибыла в Москву, визит продлится два дня.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города.
Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В ночь на понедельник под натиском боевиков движения «Талибан» на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. Президент Таджикистана поручил министру обороны страны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном.
В Кремле заявили, что Москва обеспокоена развитием обстановки в приграничных районах Афганистана на фоне вывода оттуда военных США.
Задержанные американцы объяснили нападение на президента Гаити
|
|
Граждане США, которых задержали в Гаити по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, рассказали, что у нападавших не было цели убить главу государства, сообщил судья Клеман Ноэль.
По словам американцев гаитянского происхождения Джеймса Солажа и Жозефа Венсана, они «были переводчиками», сказал участвующий в следствии судья. Как утверждают граждане США, нападавшие хотели «арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его». Солаж заявил, что «нашел эту работу в интернете». Он прибыл в Гаити месяц назад, а наемники три месяца назад.
В машинах предполагаемых убийц нашли оружие и американские доллары, а также сервер камеры видеонаблюдения, установленной в доме Моиза, и чековую книжку его супруги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Nouvelliste.
Напомним, глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщал, что из 28 членов отряда, убившего президента, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Минобороны Колумбии заявило, что к убийству могут быть причастны бывшие военнослужащие страны. 11 человек задержали на территории посольства Тайваня в Порт-о-Пренсе.
В Калужской области медсестра вколола воду вместо вакцины от COVID
|
|
В Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было». К ситуации подключился губернатор области.
В калужском минздраве заявили, что пациент, которому вкололи воду для инъекций вместо вакцины, в тот же день получил должную вакцинацию. Видео, на котором медсестра вкалывает пациенту физраствор, распространилось в Сети.
«Эта ситуация недопустима. В тот же день прививка от COVID-19 данному пациенту была сделана должным образом. В учреждении идет служебная проверка, будут проинспектированы все местные пункты вакцинирования», – приводит сообщение минздрава «Калужские губернские ведомости».
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем телеграм-канале написал, что «26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной. Чуть позднее в тот же день вакцинация была произведена. И конфликт исчерпан».
«Трудно поверить, что подобная мысль вообще может прийти в голову взрослому человеку на ответственной работе. Но ведь что-то подтолкнуло медсестру к такому решению», –отметил губернатор. Он сообщил, что медсестра сейчас в отпуске. «Но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена», – заявил Шапша.
Глава региона поручил министру здравоохранения области проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ: «Важно, чтобы люди видели и однозначно понимали, что они получают прививку от коронавируса».
СМИ: В Подмосковье за подготовку к убийству задержали главу ОМВД Егорьевска
|
|
В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городу Егорьевску Олег Ермаков, его подозревают в подготовке убийства предпринимателя, возбуждено уголовное дело.
«В настоящий момент на работе и дома у задержанного начальника ОМВД России по г.о. Егорьевску Ермакова Олега проходят обыски. Оперативники опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства планируемого полицейским преступления», – сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело.
«Начальником ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенантом полиции Виктором Пауковым назначена служебная проверка по факту возможной причастности начальника отдела МВД России по городскому округу Егорьевск к противоправному деянию. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Олег Ермаков работает в МВД с 1994 года. За это время он успел дослужиться от стажера инспектора до начальника ОМВД России по городскому округу Егорьевск. Награжден медалью МВД РФ «За отличие в службе» 3,2 и 1 степени.
Ранее полицейского в Омске отдали под суд за разглашение гостайны.
Путин предложил продлить трассу Москва – Казань до Тюмени и Челябинска
|
|
Президент России Владимир Путин назвал очень важным проектом для всей страны строящуюся автомобильную трассу из Москвы в Казань и предложил подумать о ее продлении до Тюмени и Челябинска.
«[Трасса Москва – Казань] – очень важный проект для всей страны, не сомневаюсь, что [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?» – приводит ТАСС слова Путина.
Хуснуллин подтвердил, что у него нет «никаких сомнений» в реализации проекта.
«Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?» – предложил президент.
«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас – закон, все сделаем», – ответил вице-премьер.
Сразу же после открытия заключительного участка ЦКАД вице-премьер России заявил, что трассу М-12 Москва – Казань – Екатеринбург планируется продлить до Тюмени и Челябинска к сентябрю 2024 года.
«Вот эта наша слаженная работа позволяет нам сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска. То есть мы дойдем уже в 2024 году, причем я считаю, что надо уже к сентябрю заканчивать, когда идет сезон», – заявил Хуснуллин.
Ранее Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД.
Напомним, в мае Хуснуллин заявил, что платная трасса Москва – Казань может быть построена на четыре года раньше срока, то есть уже в 2024 году.
Плановый полет российских Су-24 прервал пресс-конференцию премьера Испании
Полет российских бомбардировщиков Су-24, прервавший пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса в Литве на базе НАТО, был плановым, он проводился без нарушения границ, заявили в Минобороны России.
«8 июля два самолета Су-24 морской авиации Балтийского флота выполняли плановый учебно-тренировочный полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
В министерстве подчеркнули, что полет проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.
Ранее СМИ сообщили, что пресс-конференция премьер-министра Испании Педро Санчеса во время визита на базу НАТО в Литве была прервана из-за извещения о тревоге. По этим данным, тревогу объявили из-за присутствия самолета в районе балтийского воздушного пространства.
Позже в прессе уточнили, что конференцию прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов, отправившихся на перехват российского борта. При этом не указывалась модель российского самолета, а также не уточнялось, был ли это один борт или несколько.
Хуснуллин: Оставшиеся со времен СССР недострои метро надо завершать
Вопросы, связанные с недостроенными со времен Советского Союза метро в городах России, необходимо решить, приняв решение о завершении строительства, в том числе с привлечением инфраструктурных кредитов или консервации, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«С Советского Союза недострои по метро [остались], с ними надо ставить точку. Если их не достраивать, тогда их нужно полностью, как мы говорим строительным языком, забутовать (заполнить, засыпать, заложить, – прим.ВЗГЛЯД). Забутовать их на глубине 60 метров. Это по деньгам стоит 20% от строительства нового [метро]. Поэтому не просто так президент принял решение. И я ему докладывал о сложностях, которые есть, о рисках при консервации дальнейшей. Принято решение за счет бюджетных кредитов достроить метро», – цитирует ТАСС Хуснуллина.
В настоящее время прорабатывается вопрос о завершении строительства метро в Красноярске, Нижнем Новгороде и Челябинске. Ранее было принято решение о консервации Омского метрополитена, который строился с перерывами на различные сроки в период с 1992 по 2016 год. Весной 2019 года продолжение строительства, в которое было инвестировано более 20 млрд рублей, признали нецелесообразным. Конкурс на консервацию юго-восточной ветки метрополитена, строительство которой было остановлено в 2003 году, еще не завершен.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил проект завершения строительства челябинского метро с интеграцией его в существующую трамвайную сеть. Проект упоминал в своем послании президент Владимир Путин.
В Швеции разбился самолет с пассажирами
Самолет, на борту которого находились девять человек, упал сразу после взлета в районе шведского города Эребру.
«Это парашютистский самолет, который разбился после взлета», – сказал глава координационного центра спасателей Эмиль Густавссон. Он отметил, что информации о погибших или пострадавших пока нет, сообщает Reuters.
Напомним, в среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет. На месте крушения самолета нашли тела 19 погибших.
В Грузии арестованы 25 «воров в законе»
МВД Грузии провело операцию против «воров в законе» в Тбилиси и еще в 10 городах страны, арестовав 25 криминальных авторитетов, заявил официальный представитель ведомства Мамука Челидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, операция против них готовилась в течение полугода, собиралась соответствующая информация.
«Арестованные устраивали воровские сходки, на которых планировали преступления, разрешали спорные вопросы, получали финансовую прибыль, укрепляли криминальное влияние», – отметил он.
Как сказал Мамука Челидзе, «установлено, что арестованные имели контакты с девятью «ворами в законе», которые находятся за пределами страны».
От действий задержанных пострадало до ста человек. Арестованным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
МВД не называет имен задержанных, только клички некоторых из них – «Мясник», «Чижик», «Перец» и так далее.
Власти Белоруссии начали «зачистку» страны от радикалов
|
|
В Белоруссии проводится широкомасштабная операция по зачистке страны от радикалов, сообщил замглавы следственного управления КГБ Константин Бычек.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что отряды радикалов объединял Telegram-ресурс с 2,5 тыс. подписчиков. Как сообщил Бычек, «для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонимизированы, их личности установлены». Сейчас в стране ведутся «следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания», проверки на причастность «к совершению противоправных деяний», передает РИА «Новости».
«Беларусь 1» сообщает, что через Telegram-сообщества велись «вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма». При этом правоохранительные органы в результате антитеррористической операции получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в августе 2020 года. Подчеркивается, что работа ведется по всей Белоруссии, осуществлены «десятки обысков и задержаний». Некоторые из участников деструктивных интернет-сообществ рассматриваются как подозреваемые, другие – в качестве свидетелей.
Напомним, Лукашенко заявил, что в Белоруссии раскрыли «спящие» ячейки террористов, готовившие насильственную смену власти. Он добавил, что в этом участвовали Германия, Украина, США, Польша и Литва.
В ЕК ответили на возмущение польского депутата из-за тайных переговоров России и Нидерландов
Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель ответил польскому евродепутату Косме Злотовскому, возмутившемуся тайному сотрудничеству Нидерландов и России по строительству газопровода «Северный поток – 2».
Злотовский, ссылаясь на некое журналистское расследование, заявил, что представители правительства Нидерландов проводили «тайные встречи» с российской стороной по поводу строительства «Северного потока – 2». Однако, по словам депутата, в отчетах голландских властей не было информации об этом, передает RT.
Политик убежден, что «сокрытие» факта сотрудничества с Москвой по вопросу строительства газопровода является «очередным примером нарушения Нидерландами принципов Евросоюза». В связи с этим Злотовский поинтересовался, считает ли ЕК нарушением антироссийских санкций вышеупомянутые «тайные встречи» и как поступит Еврокомиссия, чтобы помешать Нидерландам в будущем вести политику, «несовместимую с европейской солидарностью».
Боррель, в свою очередь, ответил, что решение нидерландских властей о сотрудничестве с Россией является внутриполитическим делом страны, которое ЕК не может комментировать. Кроме того, Евросоюз не запрещает встречи с российской стороной. «Встречи с представителями Российской Федерации и российских компаний не запрещены ни одним санкционным режимом ЕС», – заявил он.
Он также подчеркнул, что санкции в отношении России нацелены на отдельные секторы экономики страны, к которым не относится строительство трубопроводов для экспорта энергоресурсов.
Тем временем глава правительства Украины Денис Шмыгаль после международной конференции по реформам Украины в Вильнюсе заявил, что газопровод «Северный поток – 2» якобы достроен не будет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Россиянам подсказали способ накопить пенсию в 90 тыс. рублей
Пенсионный эксперт, экономист, консультант-методист по финансовой грамотности проекта Министерства финансов Сергей Кикевич рассказал, что для того, чтобы обеспечить себе пенсию в 90 тыс. рублей, ежемесячно необходимо откладывать 5 тыс. рублей.
Начать он предлагает с вложений в простой пакет, состоящий из облигаций, индексных фондов акций и золота. Эксперт объяснил «Ридусу», что по статистике прошлых лет, таким способом можно достигнуть доходности 15% годовых с вкладов.
«Накопление пенсионных сбережений, как правило, это задача долгосрочная. Для пенсии в 90 тыс. рублей нужно будет накопить около 7,5 млн рублей. При этом сумма, с которой человек начинает инвестировать, не имеет значения. При нулевых стартовых инвестициях и 5 тыс. рублей ежемесячных пополнений за 20 лет вполне можно достигнуть такого размера пенсии», – рассказал Кикевич.
Он добавил, что при условии ежемесячного платежа в 5 тыс. рублей при помощи инвестиций за 10 лет можно накопить пенсию 17 тыс. рублей, за 15 лет – пенсию 42 тыс. рублей, за 20 лет – 93 тыс. рублей, за 25 лет – 202 тыс. рублей. При этом он отметил, что через 20 лет сумма в 90 тыс. рублей будет иметь меньшую покупательную способность чем сейчас.
«Что такое инвестиции? Это метод решать долгосрочные финансовые задачи. Зачастую под инвестициями у нас понимают, бог знает что! Всякий трейдинг, спекуляции, игровое казино – это все не инвестиции», – сказал эксперт и добавил, что новичку необходимо не более недели, чтобы разобраться в инвестировании.
Но прежде, чем человек сможет начать инвестировать и решать долгосрочные финансовые задачи, ему необходимо соблюсти два условия, а именно – закрыть кредиты и создать финансовую подушку безопасности, отметил эксперт.
«Главное, чтобы у человека не было кредитов, потому что в инвестициях, единственный механизм, который движет нас к цели, называется активом – то, что позволяет получать доход. Тот же банковский вклад. Мы работаем врачом или педагогом, а тем временем банковский вклад приносит нам какой-то дополнительный доход – пример активов. Для того, чтобы создавать активы, человеку необходимо избавить от пассивов. Один, два, три кредита – это как раз то, что будет всячески мешать добиваться финансовых целей», – прокомментировал Кикевич.
По словам эксперта, «современный кредит – это 20%, 30% годовых, иногда даже больше. Поэтому нет смысла вкладывать деньги под 10%, накапливая их, и одновременно платить банку кредит под 30% – это утопия».
Затем, рассказа Кикевич, необходимо подготовить финансовую подушку безопасности, которая не будет использоваться в инвестировании, но даст ощущение защиты и спокойствия от внешних рисков. Размер ее должен быть равен 6-8 размерам месячных расходов человека или его семьи. Эти деньги, чтобы обеспечить финансовую безопасность на случай всяких форс-мажорных ситуаций.
«Многие думают, что сразу нужен стартовый капитал, сразу скажу – нет, это как раз не является важной необходимостью. Время – это главный наш союзник, потому что в инвестициях действует так называемое правило сложных процентов: чем больше у нас лет впереди, тем выше вероятность, что мы накопим значительную сумму денег, которая будет соответствовать нашим пенсионным ожиданиям», – резюмировал Кикевич.
Ранее в Совфеде назвали способ получать пенсию самозанятым.
РФС расторг контракт с Черчесовым
|
|
Российский футбольный союз (РФС) принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и его тренерским штабом.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал президент РФС Александр Дюков, слова которого приводятся на сайте организации.
Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».
После этого РФС признал работу Черчесова неудовлетворительной. Сам Черчесов, отвечая на вопрос о возможной отставке, заявил, что не снимает с себя ответственности за выступление сборной, но на данный момент остается в должности и думает о матче против команды Хорватии в отборочном цикле Чемпионата мира-2022.
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии призвал «не посыпать голову пеплом» после вылета российской сборной с ЧЕ-2020 и приступить к работе над ошибками. Он отметил, что в этой ситуации нет «ничего личного», необходимо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной, и подумать о том, что нужно изменить.
Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года.