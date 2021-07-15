В Кремле выразили надежду на взаимное признание с ЕС вакцин от коронавируса В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов вакцинироваться от COVID 15 июля 2021, 14:58 Текст: Елена Мирошниченко

Директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что игроки клуба не принимали совместного решения об отказе пройти вакцинацию от COVID-19. «Информация об отказе от вакцинации футболистов ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент», – приводит его слова ТАСС. Ранее источник портала Чемпионат.com сообщил, что футболисты клуба в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса. Напомним, несколько московских футбольных клубов предложили руководству города и мэру столицы Сергею Собянину организовать на стадионах прививочные пункты.

«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон» 15 июля 2021, 10:15 Текст: Алина Назарова

Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак. По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России». «Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак. Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае. Врачи из Петербурга записали видеоманифест для антипрививочников 14 июля 2021, 20:46 Текст: Ксения Панькова

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал социальный видеоролик, в котором врачи говорят о необходимости вакцинации от коронавируса. На видео под названием «Манифест врача» медики рассказывают, что выходят после тяжелой работы из красной зоны и встречают горожан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию, пока их коллеги борются за жизни днем и ночью. «Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – говорят врачи на в видеоролике, опубликованном в паблике Комитета по здравоохранению Петербурга во «ВКонтакте». Ролик кончается уверенным «да» в ответ на вопрос о том, стоит ли делать прививку. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений. Глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19 14 июля 2021, 18:53

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он разъяснил процедуру получения медотвода от вакцинации против коронавируса при временных и постоянных противопоказаниях. «Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», – рассказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, существует следующий порядок медотвода от вакцинации: «наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку». Мурашко отметил, что «существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи». «Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию», – заключил глава Минздрава. Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию. Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию 14 июля 2021, 18:27

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию. «Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», – сказал он в интервью РИА «Новости». По его словам, на данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Ранее Мурашко заявил, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели. По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело 15 июля 2021, 09:20 Текст: Алина Назарова

Прокуратура добилась от московских правоохранителей возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портал госуслуг, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. «После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа»)», – сказала она, передает ТАСС. По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ. Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело. На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве. Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы. Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной 14 июля 2021, 19:42 Текст: Алексей Дегтярев

Большая часть украинцев полагают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями, говорится в исследовании центра «Социальный мониторинг». Власти Украины, по мнению 60,8% опрошенных, провалили процесс вакцинации от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса. Вместе с тем 29,7% жителей страны полагают, что руководство страны справляется с этой задачей. Остальные не определились, либо не стали отвечать. Среди тех, кто назвал вакцинацию на Украине провальной, 63,6% считают причиной «непрофессионализм властей, политические интересы при выборе вакцин». Другие 14,6% респондентов уверены, что так происходит из-за больших очередей на вакцины в мире». Всего 10% респондентов сообщили, что уже вакцинировались, 9,2% сказали, что собираются сделать это в скором времени. Готовы вакцинироваться в отдаленной перспективе 20,5% опрошенных, сомневаются в этом решении 29,2%, а 28,3% не хотят делать прививку вообще. Опрос проводился с 29 июня по 9 июля среди жителей Украины старше 18 лет во всех регионах, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 3011 человек, статистическая погрешность не превышает 1,9%. Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России 14 июля 2021, 16:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российские ученые создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса, заявил генеральный директор компании «Нейроботикс», участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев. Компания создала аппаратно-программный комплекс, нейрогарнитуру, которая сможет подключаться к специальным приложениям в телефоне или на ПК, передает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика. Аппарат способен улавливать сигналы электроэнцефалограммы, определять активность мозга с поверхности головы и получать данные о состоянии мозга. Эта технология может применяться и для воссоздания снов, с помощью нее можно определить, какого рода сон видел носитель. «Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления», – пояснил Конышев. Ее можно применять во многих сферах, в том числе в восстановлении после коронавирусной инфекции. «Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития», – отметил разработчик. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в России создали боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. Глава Минздрава рассказал, на каком сроке можно прививать беременных 14 июля 2021, 17:39 Текст: Евгения Шестак

Беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. «В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности», – сказал он в интервью РИА «Новости». Ранее министерство здравоохранения России не разрешило прививать от коронавируса беременных и кормящих женщин. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности. Мурашко: Вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19 14 июля 2021, 18:17 Текст: Алексей Дегтярев

Вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», – указал глава ведомства в интервью РИА «Новости». Вместе с тем министр призвал не забывать о защитных мерах, снижающих риск инфицирования, таких как маски и социальная дистанция. «Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования», – подчеркнул он. Также Мурашко рассказал о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации. По данным международных и российских исследований, устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет у переболевших сохраняется в среднем полгода, после этого защита постепенно снижается. «Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год», – указал министр. Глава ведомства объяснил, что коронавирус мутирует постоянно, появляются новые штаммы, и у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма. «У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», – сказал Мурашко. Также глава Минздрава объяснял, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививаться с двадцать второй недели. Названа дата возобновления авиасообщения между Россией и Францией 14 июля 2021, 16:59 Текст: Елена Мирошниченко

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, было решено возобновить на взаимной основе с 24 июля регулярное авиасообщение с Францией по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщает РИА «Новости». Кроме того, авиасообщение также будет возобновлено с Чехией по маршруту Москва – Прага с частотой четыре рейса в неделю. Что касается возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, оперштаб примет решение после визита делегации России в Египет. По поручению главы оперативного штаба Татьяны Голиковой руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видео-конференц-связи провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. «Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении оперштаба. Ранее сообщалось, что Россия формально на взаимной основе возобновляет приостановленное в 2020 году авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией. Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс» 15 июля 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро после подтверждения первых случаев заражения штаммами «дельта» и «дельта плюс» коронавирусной инфекции, сообщило издание Universal. Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20.00 14 июля (04.00 15 июля мск) и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20.00 до 06.00, в выходные – с 18.00 до 06.00, передает ТАСС. В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе – не более 75%. Эквадорские эпидемиологи выявили десять случаев заражения дельта-штаммом – три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции «дельта плюс». Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами «альфа», «бета» и «гамма». Напомним, 15 мая Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Днем ранее министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД За сутки в России выявили 25,3 тыс. случаев коронавируса 15 июля 2021, 11:17

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 25 293 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5237, Московской области – 2444, Санкт-Петербурге – 1954. Всего в стране выявлено 5 882 295 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 278 976 человек, из них 21 493 человека вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 146 069 человек. Накануне, 14 июля, в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1466. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Посол Словении в России привился «Спутником V» 15 июля 2021, 08:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» он «жив и здоров». «Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – «Спутник V», и я привился им. Как видите, я жив и здоров», – цитирует РИА «Новости» посла. По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился. «У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», – добавил посол. Ранее Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС. Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций 15 июля 2021, 10:06 Текст: Алина Назарова

Организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований. В комитете добавили, что в целях обеспечения конфиденциальности личные данные заразившихся разглашаться не будут. Организаторы обнародовали только информацию, согласно которой с момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается, передает ТАСС. К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые. Также сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы 15 июля 2021, 11:49 Текст: Евгения Шестак

Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за ситуации с распространением штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность», сообщили в МИД Японии. В частности, с 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле, передает ТАСС. В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня. Отмечается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине. Ранее организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований.