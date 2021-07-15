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15 июля, четверг | Последнее обновление — 15:12 | vz.ru
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17:11
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В ЦСКА опровергли информацию об отказе футболистов вакцинироваться от COVID
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Директор по связям с общественностью и информационной политике московского ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что игроки клуба не принимали совместного решения об отказе пройти вакцинацию от COVID-19.
«Информация об отказе от вакцинации футболистов ЦСКА – полная ерунда. Никакого коллективного решения не было. У 85% наших игроков высокий уровень антител, что является медотводом на текущий момент», – приводит его слова ТАСС.
Ранее источник портала Чемпионат.com сообщил, что футболисты клуба в полном составе отказались вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, несколько московских футбольных клубов предложили руководству города и мэру столицы Сергею Собянину организовать на стадионах прививочные пункты.
«Единая Россия» предложила организовать в лагерях отдых детей медиков из «красных зон»
Партия «Единая Россия» предлагает организовать в оздоровительных лагерях отдых для детей медиков из «красных зон» и детей из семей, оказавшихся в зонах ЧС, сообщил первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Реализация этой меры позволит организовать отдых в оздоровительных лагерях для 11 тысяч детей, а также поможет загрузить здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края, отметил Турчак.
По его словам, в прошлом году «Единая Россия» выступила с инициативой предусмотреть создание специальной программы по отдыху и оздоровлению детей врачей и медработников, которые работают в «красных зонах», и направила ее в правительство. Это уже позволило отправить в лагеря более 1 тыс. детей, говорится в сообщении на сайте «Единой России».
«Должны быть предусмотрены специальные квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. Мы могли бы по мере снятия ограничений закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС. Нужно провести работы и по изменению нормативных актов, и федерального законодательства. По линии фракции «Единой России» в Госдуме и Совета Федерации готовы претворить эту инициативу в жизнь», – сказал Турчак.
Он также отметил, что в четверг встретится с волонтерами, которые помогали ликвидировать последствия наводнения в Краснодарском крае.
Врачи из Петербурга записали видеоманифест для антипрививочников
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал социальный видеоролик, в котором врачи говорят о необходимости вакцинации от коронавируса.
На видео под названием «Манифест врача» медики рассказывают, что выходят после тяжелой работы из красной зоны и встречают горожан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию, пока их коллеги борются за жизни днем и ночью.
«Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – говорят врачи на в видеоролике, опубликованном в паблике Комитета по здравоохранению Петербурга во «ВКонтакте».
Ролик кончается уверенным «да» в ответ на вопрос о том, стоит ли делать прививку.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.
Глава Минздрава объяснил, как получить медотвод от вакцинации против COVID-19
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Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. При этом он разъяснил процедуру получения медотвода от вакцинации против коронавируса при временных и постоянных противопоказаниях.
«Действительно, некоторым людям вакцина противопоказана. Например, если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. При этом важно помнить, что такие медицинские противопоказания к вакцинации – исключительный случай. Если у пациента есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19, это означает, что он более уязвим перед инфекцией», – рассказал он в интервью РИА «Новости».
По его словам, существует следующий порядок медотвода от вакцинации: «наличие медицинских противопоказаний определяется лечащим врачом или врачом той специальности, в компетенции которой определены противопоказания против вакцинации. При этом противопоказания могут быть как постоянными, так и временными. Решение о выдаче справки о наличии медицинского отвода от вакцинации принимают врачи той медицинской организации, где наблюдается пациент по тому заболеванию, которое стало причиной медицинского отвода. Если определено, что у пациента есть временные противопоказания к вакцинации, то справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку».
Мурашко отметил, что «существуют исследования, которые доказывают, что заболеваемость близких людей вакцинированного человека снижается как минимум на треть. Бывают ситуации, когда в семье есть человек, который по объективным медицинским противопоказаниям не может вакцинироваться. В этом случае риск заражения и тяжелых последствий от заболевания можно существенно снизить, если вакцинируются другие члены семьи».
«Важно также помнить, что при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты – нужно носить маску, пользоваться антисептиками, избегать больших скоплений людей, быть осторожным в контактах, держать дистанцию», – заключил глава Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию.
Мурашко заявил, что вакцинация от COVID не влияет на репродуктивную функцию
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что научные исследования не подтверждают влияние вакцинации против коронавируса на репродуктивную функцию.
«Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины «Спутник V» не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», – сказал он в интервью РИА «Новости».
По его словам, на данный момент рекомендовано применять вакцину «Спутник V» при беременности в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Ранее Мурашко заявил, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели.
По факту внесения подложных сертификатов о вакцинации на портал госуслуг заведено дело
Прокуратура добилась от московских правоохранителей возбуждения уголовного дела из-за внесения поддельных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции на портал госуслуг, сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
«После вмешательства Басманной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту предоставления подложных сертификатов о вакцинации от коронавируса на портал госуслуг по ч. 5 ст. 327 («Использование заведомо подложного документа»)», – сказала она, передает ТАСС.
По словам Нефедовой, прокуратура изучила материал проверки по факту предоставления заведомо подложных сертификатов о вакцинации. Из него следует, что неизвестный приобрел подложные сертификаты и с 25 июня по 7 июля 2021 года для получения QR-кодов для посещения мест общего пользования предъявил их на портал государственных услуг. Но уголовное дело не было возбуждено, несмотря на наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ.
Басманный межрайонный прокурор потребовал от органа дознания устранить нарушения и возбудить уголовное дело.
На прошлой неделе правоохранительные органы возбудили первое дело о покупке поддельного QR-кода в Москве.
Ранее в Кремле призвали бороться с поддельными сертификатами о вакцинации. За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов можно получить до двух лет лишения свободы.
Украинцы сочли кампанию по вакцинации от COVID-19 в стране проваленной
Большая часть украинцев полагают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями, говорится в исследовании центра «Социальный мониторинг».
Власти Украины, по мнению 60,8% опрошенных, провалили процесс вакцинации от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса. Вместе с тем 29,7% жителей страны полагают, что руководство страны справляется с этой задачей. Остальные не определились, либо не стали отвечать.
Среди тех, кто назвал вакцинацию на Украине провальной, 63,6% считают причиной «непрофессионализм властей, политические интересы при выборе вакцин». Другие 14,6% респондентов уверены, что так происходит из-за больших очередей на вакцины в мире».
Всего 10% респондентов сообщили, что уже вакцинировались, 9,2% сказали, что собираются сделать это в скором времени. Готовы вакцинироваться в отдаленной перспективе 20,5% опрошенных, сомневаются в этом решении 29,2%, а 28,3% не хотят делать прививку вообще.
Опрос проводился с 29 июня по 9 июля среди жителей Украины старше 18 лет во всех регионах, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено 3011 человек, статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.
Читающий сны аппарат для восстановления после коронавируса создали в России
Российские ученые создали технологию воссоздания снов, она должна помочь при восстановлении после инсультов и коронавируса, заявил генеральный директор компании «Нейроботикс», участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Конышев.
Компания создала аппаратно-программный комплекс, нейрогарнитуру, которая сможет подключаться к специальным приложениям в телефоне или на ПК, передает РИА «Новости» со ссылкой на разработчика.
Аппарат способен улавливать сигналы электроэнцефалограммы, определять активность мозга с поверхности головы и получать данные о состоянии мозга. Эта технология может применяться и для воссоздания снов, с помощью нее можно определить, какого рода сон видел носитель.
«Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы, а впоследствии тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС). В рамках постинсультной реабилитации очень важно как можно скорее начинать тренировки, чтобы сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые. Во время сна человек часто более восприимчив, и это время также можно и нужно использовать для восстановления», – пояснил Конышев.
Ее можно применять во многих сферах, в том числе в восстановлении после коронавирусной инфекции.
«Это психотренинги, направленные на восстановление состояния глубинного расслабления (состояние, при котором организм хорошо восстанавливается, подобного эффекта можно добиться также в ходе многолетних медитативных практик)... Также можно использовать разработку для нейрокоррекции детей с расстройствами аутистического спектра и другими проблемами развития», – отметил разработчик.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в России создали боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно.
Глава Минздрава рассказал, на каком сроке можно прививать беременных
Беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививать с 22 недели, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«В группе риска тяжелого течения COVID-19 целесообразна вакцинация с 22-й недели беременности», – сказал он в интервью РИА «Новости».
Ранее министерство здравоохранения России не разрешило прививать от коронавируса беременных и кормящих женщин. При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что эксперты рекомендовали разрешить беременным прививаться «Спутником V». В то же время сотрудник Института имени Гамалеи доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что прививку от коронавируса можно сделать уже со второго триместра беременности.
Мурашко: Вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19
Вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», – указал глава ведомства в интервью РИА «Новости».
Вместе с тем министр призвал не забывать о защитных мерах, снижающих риск инфицирования, таких как маски и социальная дистанция. «Поэтому даже вакцинированным важно выполнять все необходимые требования», – подчеркнул он.
Также Мурашко рассказал о том, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации. По данным международных и российских исследований, устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет у переболевших сохраняется в среднем полгода, после этого защита постепенно снижается.
«Поэтому во время эпидемии для повышения эффективности борьбы, в том числе с новыми штаммами коронавируса, рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев. Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год», – указал министр.
Глава ведомства объяснил, что коронавирус мутирует постоянно, появляются новые штаммы, и у научного сообщества нет обоснованных данных о том, какой уровень антител достаточен для защиты организма.
«У имеющихся сегодня тест-систем отсутствуют данные по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, протективность, степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса). Поэтому в условиях эпидемии важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител», – сказал Мурашко.
Также глава Минздрава объяснял, что беременным женщинам, которые находятся в группе риска тяжелого течения коронавируса, целесообразно прививаться с двадцать второй недели.
Названа дата возобновления авиасообщения между Россией и Францией
Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, было решено возобновить на взаимной основе с 24 июля регулярное авиасообщение с Францией по маршрутам Москва – Париж и Москва – Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург – Париж и Санкт-Петербург – Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, авиасообщение также будет возобновлено с Чехией по маршруту Москва – Прага с частотой четыре рейса в неделю.
Что касается возобновления авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом, оперштаб примет решение после визита делегации России в Египет. По поручению главы оперативного штаба Татьяны Голиковой руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видео-конференц-связи провела переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани.
«Для обеспечения охраны здоровья российских туристов достигнута договоренность о направлении российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений. По итогам визита российской делегации оперативным штабом будет принято решение о возможности возобновления авиасообщения с городом Хургада и городом Шарм-эш-Шейх», – говорится в сообщении оперштаба.
Ранее сообщалось, что Россия формально на взаимной основе возобновляет приостановленное в 2020 году авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.
Напомним, в начале июля президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на курорты Египта. 23 апреля Египет сообщил о полном возобновлении авиасообщения с Россией. Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Власти Эквадора объявили ЧП из-за штаммов «дельта» и «дельта плюс»
Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро после подтверждения первых случаев заражения штаммами «дельта» и «дельта плюс» коронавирусной инфекции, сообщило издание Universal.
Ограничительные меры, принятые по ходатайству комитета по противодействию распространению инфекции, начнут действовать с 20.00 14 июля (04.00 15 июля мск) и продлятся до 28 июля. В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, частные предприятия и учреждения госсектора перейдут на удаленный режим работы, торговые точки должны вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20.00 до 06.00, в выходные – с 18.00 до 06.00, передает ТАСС.
В Гуаякиле вдвое сокращено допустимое число пассажиров общественного транспорта, общественные места в помещениях могут принимать не более 50% посетителей, на свежем воздухе – не более 75%.
Эквадорские эпидемиологи выявили десять случаев заражения дельта-штаммом – три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. В одном из случаев в Эль-Оро речь идет о разновидности инфекции «дельта плюс». Пробы, в которых выявлены дельта-штаммы, были взяты в конце июня. Ранее в Эквадоре подтверждались случаи заражения штаммами «альфа», «бета» и «гамма».
Напомним, 15 мая Эквадор зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Днем ранее министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V».
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За сутки в России выявили 25,3 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 293 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 11,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5237, Московской области – 2444, Санкт-Петербурге – 1954.
Всего в стране выявлено 5 882 295 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 278 976 человек, из них 21 493 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 791 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 146 069 человек.
Накануне, 14 июля, в России выявили 23 827 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1466.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посол Словении в России привился «Спутником V»
Посол Словении в России Бранко Раковец рассказал, что после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» он «жив и здоров».
«Когда я несколько месяцев тому назад принял решение о вакцинации, был доступен только один вариант – «Спутник V», и я привился им. Как видите, я жив и здоров», – цитирует РИА «Новости» посла.
По его словам, многие сотрудники посольства уже вакцинировались, но есть и те, кто пока не решился.
«У нас действует принцип: переболел-не переболел. То есть те, у кого есть антитела, не проходят вакцинацию, а другие уже сделали прививку... Полагаю, мы все активно приступим к решению вопроса, чтобы сохранить здоровье. Большинство из нас очень ответственные. Но есть и такие, кто боится вакцинации», – добавил посол.
Ранее Словении рекомендовали закупить «Спутник V» до одобрения в ЕС.
Оргкомитет Игр в Токио впервые подтвердил случаи заражения среди иностранных делегаций
Организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований.
В комитете добавили, что в целях обеспечения конфиденциальности личные данные заразившихся разглашаться не будут. Организаторы обнародовали только информацию, согласно которой с момента въезда в страну обоих инфицированных еще не прошло 14 установленных правилами дней карантина. Они также не находятся в Олимпийской деревне в Токио, однако место их текущего размещения не указывается, передает ТАСС.
К настоящему времени коронавирус уже выявлен у спортсменов из нескольких стран, прибывших в Японию. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии. Однако об этих случаях сообщали либо местные СМИ со ссылкой на источники, либо региональные власти, в ведении которых находятся объекты временного размещения спортсменов перед Играми. Оргкомитет объявил о случаях заражения впервые.
Также сообщалось об инфицировании сотрудника олимпийской сборной России: по данным источника, оно было выявлено 14 июля у массажиста женской сборной по регби-7. В связи с этим регбистки, находящиеся в городе Мунаката на юго-западе Японии, изолированы.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.
Япония решила ужесточить требования для въезжающих из Москвы
Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за ситуации с распространением штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность», сообщили в МИД Японии.
В частности, с 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле, передает ТАСС.
В настоящее время срок нахождения на строгом карантине для приезжающих из Москвы составляет три дня. Отмечается, что тест на коронавирус необходимо будет сдавать на третий и шестой дни нахождения на карантине.
Ранее организационный комитет Олимпиады в Токио впервые официально подтвердил случаи заражения коронавирусом среди участников предстоящих Игр: инфекция выявлена у прибывшего из-за рубежа спортсмена и еще у одного человека, связанного с организацией соревнований.
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