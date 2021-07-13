Мамонова не удалось перевести на самостоятельное дыхание Группа «Земляне» допустила воссоединение коллектива 13 июля 2021, 21:14

Фото: Денисов Роман, Шогин Александр/Фотохроника ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Владелец холдинга «Русская Медиагруппа» Владимир Киселев и композитор и гитарист Игорь Романов допустили воссоединение группы «Земляне», сообщили в РМГ. «Киселев и Романов стояли у истоков легендарного музыкального коллектива «Земляне», недавно отпраздновавшего 40-летие и который на сегодняшний день выступает новым составом. На вопрос..., связана ли (их) встреча с тем, что в ближайшем будущем группа «Земляне» вновь исполнит свои самые громкие хиты старым составом, артисты уклончиво ответили, что не исключают и такого развития ситуации», – рассказали в пресс-службе, подводя итоги музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», где произошла встреча музыкантов, сообщает РИА «Новости». Группа «Земляне» была первым коллективом в советское время, которая добавила приставку «рок». По сравнению со своими современниками, «Земляне» отличались более тяжелой музыкой, энергичной подачей материала и экспрессивным поведением на сцене. Группа возникла в 1987 году, когда два музыканта Андрей Большов и Владимир Киселев решают собрать новый ансамбль. Позже Владимир Киселев оставляет роль музыканта-ударника и переходит на административную деятельность группы. Самыми известными членами группы являются гитарист Игорь Романов, который играл в ансамбле до 1985 года, а также барабанщик Владимир Киселев, он играл до 1988 года. Среди самых популярных песен группы: «Красный конь», «Птицы», «Океан». Визитной карточкой «Землян» является песня «Трава у дома». Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой «Мелодия», составил около 15 млн экземпляров.

Посол заявил о способности России обойтись без особых услуг и помощи США 13 июля 2021, 04:29

Фото: Посольство России в США/Facebook

Текст: Антон Антонов

Россия не нуждается в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Антонов выступил перед русскоговорящими студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее в рамках ежегодного летнего симпозиума института по тематике России, сообщается в Facebook посольства. Антонов отметил, что встреча президентов России и США в Женеве прошла в «спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере». Владимир Путин и Джо Байден «согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций». При этом Россия «не питает никаких иллюзий о кардинальных прорывах», так как «накопилось слишком много взаимных претензий». Однако «возможности для позитивной динамики есть», сказал посол. По его словам, «важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог». Данное решение, а также продление СНВ-3 Антонов назвал шагами США «в направлении здравого смысла». Москва делает «все возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооруженного конфликта». Россия считает, что «цель стратдиалога» – выработка нового «уравнения безопасности» с учетом всех значимых факторов, которое будет затрагивать «все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи». Другой «приоритетной темой», по мнению посла, является кибербезопасность. При этом Антонов со ссылкой на американские источники отметил, что «большинство кибернападений в мире происходит с электронных адресов на территории США». Посол подчеркнул, что вопрос кибербезопасности является «общей проблемой, которую надо решать». Россия предложила конкретные действия по восстановлению механизмов взаимодействия. Антонов указал и на «еще один важный результат последних дней – координацию усилий двух стран по выправлению ситуации в Сирии». В частности, была «принята резолюция СБ ООН по сложному вопросу о трансграничных поставках гуманитарной помощи». Посол заявил, что «опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества». Однако для Москвы «неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки». «Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», – сказал он, призвав «в нынешней турбулентной глобальной обстановке» научиться «сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев». 9 июля президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Джо Байденом, разговор продлился около часа. Путин и Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений со стороны компетентных ведомств США по теме кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Погребинский: Зеленский получил от Германии две пощечины 13 июля 2021, 14:36

Фото: STEFANIE LOOS/ЕРА/POOL/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Зеленский получил пощечины от руководства Германии как по теме «Северного потока – 2», так и по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги визита президента Украины в Берлин. «Перед визитом Меркель в США Зеленский намеревался вновь обозначить свои пожелания. В первую очередь это касалось строительства трубопровода «Северный поток – 2» и Донбасса», – полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Меркель сказала, что понимает его обеспокоенность по поводу транзита газа и пообещала вместе с Байденом подумать об этом. Но не стоит забывать, что Меркель – уходящий политик. Видимо, она надеется, что следующий канцлер тоже будет озабочен этим вопросом, но достоверно это неизвестно», – пояснил он. Погребинский считает, что Зеленский не получил никакого результата, кроме некоторого раздражения Меркель в части все возрастающих требований Украины. Позиция президента США по «Северному потоку – 2» также известна, напомнил эксперт. «Байден не собирается блокировать трубопровод. По крайней мере, до ввода его в эксплуатацию», – уточнил собеседник. При этом политолог добавил, что Россия не заинтересована в сохранении транзита газа через Украину. «Если Украина после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет по-прежнему считать, что ведет войну с Россией, то Газпром вряд ли будет рисковать своими поставками в Европу через нее», – объяснил Погребинский. А что касается Донбасса, то «после встречи Зеленского с Меркель многое остается неясным». «С одной стороны, украинский президент согласился с идеей кластеров (пошаговый план выполнения Минских соглашений по Донбассу), которую предложили совместно Германия и Франция», – уточнил он. «Но я бы не советовал никому доверять словам Зеленского и членам его команды. Они все время врут», – констатировал Погребинский. Он указал, что «там также содержится требование ввести в украинское законодательство «формулу Штайнмайера», которая призвана определить порядок предоставления особого статуса республикам Донбасса». «Украинские власти «встанут на уши» и не будут этого делать. Если только администрация Байдена не решит перестроить действующую украинскую политическую элиту и не заставит ее выполнять все необходимые договоренности», – убежден политолог. Но несмотря на отсутствие ощутимых результатов визита в Берлин, Зеленский не мог не поехать в Германию. «Ему важнее сфотографироваться с сильными мира сего, чем сделать свою страну счастливее. Я думаю, что он и не рассчитывал добиться чего-то. В условиях предстоящей смены власти в Германии сложно было чего-то ожидать, – считает Погребинский. – На мой взгляд, он даже получил пощечины по обеим темам. По «Северному потоку – 2» это была мягкая оплеуха, так как Меркель согласилась подумать о сохранении транзита через Украину. А по Донбассу он получил довольно жесткую пощечину, поскольку его призвали к выполнению проекта кластеров». Кроме того, эксперт напомнил о несостоявшейся встрече украинского лидера с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. «Зеленский хотел встретиться, но, вероятно, получил информацию о том, что никаких договоренностей по поставкам вооружений или включению Украины в НАТО не будет. Поэтому он и не взял с собой министра обороны Андрея Тарана», – предполагает политолог. «Возможно, он надеялся на то, что фрау Крамп-Карренбауэр будет готова хотя бы подумать о поставках вооружений», – добавил собеседник. Погребинский подчеркнул, что отсутствие конкретных требований украинского лидера по вооружениям «свидетельствует скорее не о намерении получить реальные поставки, а о желании продемонстрировать всему миру, что Европа обещает Украине что-то связанное с оружием». «Но немцы заранее ясно дали понять, что не поставляют оружие в страны, которые ведут военные действия», – заключил он. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский посетил Берлин с двухдневным рабочим визитом. Он встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Ангелой Меркель и председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армином Лашетом. Между тем встречу Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменили. Президент Украины заявил, что доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. «Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более четырех часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи», – сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили «о важных вещах», передает ТАСС. Он также отметил, что Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта «Северный поток – 2» после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, которая состоится 15 июля. В свою очередь Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере, сообщает ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом. «Для нас Украина является и остается страной-транзитером даже когда «Северный поток – 2» будет достроен», – сказала она. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На МАКС-2021 представят принципиально новый военный самолет 13 июля 2021, 07:57

Фото: checkmate.uacrussia.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) презентует в первый день работы международного авиасалона МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, сообщили в пресс-службе Ростеха. «Объединенная авиастроительная корпорация презентует принципиально новый военный самолет 20 июля – в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в городе Жуковский», – передает РИА «Новости» сообщение Ростеха. В полночь на странице проекта активировался обратный отсчет до премьеры самолета. Презентацию новинки можно будет увидеть онлайн на YouTube-каналах Ростеха, ОАК и на странице проекта. «Россия – одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом», – приводятся в сообщении слова представителя Ростеха. Напомним, в июне вице-премьер Юрий Борисов во время рабочей поездки в Приморский край сообщил, что Министерство обороны России и КБ «Сухого» планируют разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Авиаэксперт сказал, какой принципиально новый военный самолет представят на МАКС-2021 13 июля 2021, 14:12

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Принципиально новый военный самолет, который собираются презентовать на МАКС-2021, скорее всего, будет легким многоцелевым истребителем, который составит конкуренцию американскому F-35 и заменит советский МиГ-29, сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. В пресс-службе Ростеха рассказали, что в первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который традиционно пройдет в городе Жуковский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) намерена презентовать принципиально новый военный самолет. «Мы видим, что создателям самолета удалось сохранить интригу до самого последнего момента. Сейчас нам неизвестен ни его облик, ни его характеристики, по крайней мере, публично ничего из этого не озвучено и не продемонстрировано. Поэтому все то, что мы можем видеть, это по большому счету небольшие элементы, которые представлены в видеоролике, и какая-то обрывочная информация, которая публиковалась о разработках нового многоцелевого истребителя», – говорит Пантелеев. Прежде всего речь идет действительно о многоцелевой машине, продолжает эксперт, которая будет способна наносить удары по наземным целям и в то же время вести воздушные бои. Кроме того, он обращает внимание на то, что в ролике делается акцент на том, что это экспортно-ориентированная модель, которая будет конкурировать на мировом рынке с американским самолетом F-35. «Очень короткое и малоинформативное изображение в тот момент, когда самолет летит над водной поверхностью и отражается его профиль. Это дает возможность сделать вывод, что это самолет с интегральной компоновкой фюзеляжа. В целом, скорее всего, это будет машина, выполненная с использованием всех актуальных технических решений, снижающих заметность в радиолокационных и других диапазонах. Подводя итог, это будет легкий многоцелевой самолет-истребитель, наш ответ F-35 и в каком-то смысле замена советскому самолету МиГ-29, который сейчас стоит на отечественном вооружении», – считает эксперт. По мнению собеседника, премьера нового военного самолета, скорее всего, станет самым обсуждаемым событием и может очень серьезно отвлечь на себя внимание от других новинок. Хотя тот формат, который будет использоваться (скорее всего, видеопрезентация, материалы которой разместят на сайтах), вполне позволит подробно изучить модель, но увидеть все своими глазами на фестивале массовым посетителям будет очень интересно. «Из других, в общем-то, пассажирский МС-21 с двигателями ПД-14 отечественной разработки – это, безусловно, важная новинка, которая, думаю, также будет по достоинству оценена и посетителями, и прессой. Если говорить о других новинках, то интересно будет посмотреть на региональный турбовинтовый Ил-114-300, который совершил свой первый полет в прошлом году, легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901), который будет также впервые представлен на МАКС, ну и несколько разработок наших ученых: летающая лаборатория с гибридной силовой установкой. Ожидается как ее статичный показ на стоянке, так и участие в летной программе», – заключил Пантелеев. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить в этом году авиасалон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Захарова припомнила Британии заявления о «русских футбольных хулиганах» 13 июля 2021, 02:23

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «зверства британских болельщиков» на финальном матче чемпионата Европы по футболу. Захаровой «вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами». Тогда глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил, что британский парламент «обеспокоен вопросами обеспечения безопасности болельщиков, представляющих темнокожих, азиатов и нацменьшинства, а также ЛГБТ-сообщество». А канал Би-би-си даже выпустил документальный фильм «Армия российских хулиганов». «Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно», – заявила Захарова в Telegram. Она отметила, что надеется на «беспристрастность» Би-би-си, который, возможно, «снимет фильм о своих фанатах», продемонстрировавших, «где живут настоящие «футбольные хулиганы». Кроме того, Захарова заявила, что «вспомнила дружелюбие и настоящее гостеприимство России, проявленное всеми нами в том самом 2018 году». Напомним, финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Английские фанаты перед матчем напали на итальянских, атаковали зрителей прямо на стадионе «Уэмбли», а после матча принялись жечь файеры и переворачивать мусорные баки. Unbelievable footage of violence in Wembley tonight. A literal child gets punched by a full grown man and an Asian man is kicked repeatedly in the head by several people. Disgusting behaviour. pic.twitter.com/NLtvjgF8Fe — Kyle Glen (@KyleJGlen) July 11, 2021 Дебоширы напали на заступившегося за девушку пассажира автобуса в Мытищах 13 июля 2021, 06:50

Фото: кадр РЕН ТВ

Текст: Антон Антонов

В автобусе №314 в подмосковных Мытищах группа дебоширов напала на пассажира, который заступился за девушку, сообщают СМИ. По информации РЕН ТВ, несколько мужчин приставали к женщине. Один из пассажиров потребовал от них прекратить такое поведение, после чего они вшестером набросились на него. Драку разняли другие пассажиры, зачинщиков вытолкали из автобуса. Другая девушка снимала происходящее на камеру, за это хулиганы угрожали ей, заявляли, что «разденут ее и разорвут». По предварительной информации, в результате драки никто не был задержан. Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Москве 13 июля 2021, 01:59

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В драке в столичном районе Кузьминки участвовали около 50 человек, 20 из них задержаны, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник ТАСС сообщил, что несколько человек госпитализированы с ножевыми ранениями, при этом значительная часть участников конфликта – приезжие из стран Средней Азии. В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что произошел «конфликт между гражданами около станции метро Кузьминки». Полиция и Росгвардия, прибыв на место, «приняли меры по недопущению нарушения общественного порядка». В «территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства», сообщили в главке. Источник «Интерфакса» сообщил, что «драку устроили», предположительно, «трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии на почве личной неприязни». Однако, как отмечает РЕН ТВ, в соцсетях пишут, что столкнулись мигранты из Киргизии и Таджикистана. Канал заявил, что в драке участвовало более 100 человек. На драку в челябинском детсаду вызвали Росгвардию 13 июля 2021, 09:55 Текст: Дмитрий Зубарев

В Челябинске группу задержания Росгвардии вызвали на драку в детском саду. Бойцы вневедомственной охраны задержали одного из участников потасовки, сообщили в пресс-службе ведомства. «Инцидент произошел 12 июля, сработала тревожная кнопка. Прибывшую группу встретил сторож. По его словам, двое мужчин устроили драку на территории садика. Бойцы Росгвардии пресекли драку и доставили ее зачинщика в отдел полиции», – пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как выяснилось в ходе разбирательства, отношения выясняли между собой родственники. Пока росгвардейцы ехали на место происшествия, 35-летний челябинец успел разбить лицо своему 61-летнему тестю. Ранее в Петербурге после драки матерей в детсаду возбудили дело. Глава МВД Украины Аваков подал заявление об отставке 13 июля 2021, 17:46

Фото: Zuma/ZEUS/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке, сообщили в пресс-службе украинского МВД. «Соответственно части первой статье 18 закона Украины «О Кабинете Министров Украины» подал заявку об отставке с должности Министра внутренних дел. Благодаою команду МВД за годы совместной службы. Благодарю каждого офицера, рядового и служащего. Честь имею!» – говорится в заявление Авакова, которое опубликовано на сайте МВД Украины. Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность. В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank. Глава ГТС Украины назвал «единственно приемлемую» компенсацию за «Северный поток – 2» 13 июля 2021, 18:10

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Текст: Алексей Дегтярев

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон считает «единственно приемлемым» вариантом контракта по транзиту газа через страну 15-летнее соглашение в ежегодном объеме 45-50 млрд кубометров в качестве компенсации за «Северный поток – 2». «Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний», – сказал Макогон в интервью украинским СМИ, передает ТАСС. В случае прекращения транзита газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» «технологически ничего страшного не произойдет», так как ГТС будут работать для внутренних потребностей. Украина потребляет в год 30 млрд кубометров, и 20 млрд кубометров добывает за этот период, сказал глава компании. «Некоторые «эксперты» говорят: «упадет давление в трубе». Это полная ерунда. Без транзита мы сможем работать», – заверил он. Вместе с тем возникнет необходимость сократить работу сети: вывести из эксплуатации 33 компрессорных цеха и ряд компрессорных станций. Макогон отметил, что Украина может столкнуться с ограничениями импорта газа, так как поставки проходят по реверсным схемам, когда транзитный газ по договоренностям с ЕС частично остается на Украине. «Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объемы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», – указал он. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта. В то же время в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Позже после встречи с Зеленским канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нормандский формат может площадкой для обсуждения «Северного потока – 2», но он не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России 13 июля 2021, 16:07

Фото: кадр из видео

Текст: Наталья Ануфриева

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице. В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане по решению суда будут выдворены за пределы территории России с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России». Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте». В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом. Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов. «Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» 13 июля 2021, 12:52

Фото: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Террористическая организация «Талибан» (запрещена в России) выступила против размещения турецких военных на территории Афганистана, поскольку это нарушает суверенитет страны. «Решение Турции опрометчиво, это нарушение нашего суверенитета, территориальной целостности и противоречит национальным интересам. Исламский эмират (самоназвание управленческой системы талибов) решительно осуждает этот шаг Турции и считает, что это вызовет проблемы между народами Турции и Афганистана», – говорится в заявлении талибов, передает РИА «Новости». «Талибан» пообещал рассматривать присутствие иностранных военных любой страны как оккупацию. Талибы также предупредили Анкару, что если турецкие военные останутся в Афганистане, они окажут им сопротивление, и ответственность за последствия будет на плечах «тех, кто вмешивается во внутренние дела». «Наша политика не меняется: мы стремимся к позитивным отношениям со всеми странами на взаимной основе. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других и никому не позволим вмешиваться в наши», – заявило движение. Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. На прошлой неделе силам безопасности Афганистана удалось остановить талибов в Кандагаре. 9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Шмелева заявила об ответственности идти во главе списка лидеров «Единой России» 13 июля 2021, 10:58 Текст: Алина Назарова

«Единая Россия» позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень, сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка партии на выборах в Госдуму. В эфире «Соловьев Live» Шмелева ответила на вопрос, почему она приняла решение пойти на выборы от «Единой России». «Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу, мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», – отметила Шмелева, слова которой приводятся в Telegram «Единой России». Ранее Шмелева заявила, что для улучшения системы воспитания и образования в России следует снизить учебную нагрузку на детей, заняться развитием массового спорта и преемственных образовательных моделей. Напомним, «Единая Россия» 19 июня провела свой съезд, посвященный выборам в Госдуму. В общефедеральную часть федерального списка кандидатов по предложению президента Владимира Путина вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Киев прекратил подачу водопроводной воды в ЛНР 13 июля 2021, 15:54 Текст: Наталья Ануфриева

Киев прекратил подачу воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), в результате сокращена подача воды в города Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия «Лугансквода». Представитель предприятия сообщил, что «украинская сторона с 12.00 (совпадает с московским) 13 июля прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР», передает РИА «Новости». Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) – единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева. Причиной остановки подачи воды стало повреждение магистрального водовода от Западной фильтровальной станции (ЗФС-3) на подконтрольной Киеву территории. Представитель пресс-службы уточнил, что в связи с этим сокращена подача воды в подконтрольные ЛНР Стаханов, Кировск, Брянку, Перевальск, Алчевск, Зоринск, Артемовск, Славяносербск и Первомайск. «Возобновление подачи воды будет возможно после устранения повреждения на водоводе и вхождения в прежний режим работы магистральных водоводов», – уточнил он. Напомним, в апреле работу насосной станции в ДНР остановили из-за обстрела ВСУ. В бундестаге назвали цели визита Зеленского в Берлин 13 июля 2021, 15:00

Фото: STEFANIE LOOS/

POOL/EPA/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киеву нужно договариваться о продолжении дотаций со стороны Берлина после прихода нового правительства в Германии в сентябре», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя прошедшую в Берлине встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. «Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель, чтобы «поздороваться», еще раз напомнить, что «мы вроде как друзья». Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Также Киеву теперь важно договариваться, чтобы дотационные потоки Германии в сторону Украины не иссякли вместе с приходом нового правительства в сентябре», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Говоря о «Северном потоке – 2», собеседник указал на то, что некоторые силы «превратили трубу в предмет политического торга». «Но это неправильно. России выгодно продавать газ, а что касается Германии, то «Северный поток – 2» не в полной мере удовлетворит наши потребности в газе. Поэтому ни Москве, ни Берлину нет смысла отказываться от этой трубы, только если она не будет использоваться как элемент шантажа», – убежден политик. «Именно поэтому Украина так себя ведет, – полагает Гердт. – Она опасается не прекращения поставок газа через свою территорию, а исчезновения элемента политического давления на Москву и Берлин». «Однако этому давлению следует исчезнуть, – считает депутат бундестага. – В нормальных бизнес-отношениях не должно быть элемента шантажа, давления и подобных политических манипуляций». Напомним, накануне в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока - 2», против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает «РИА Новости». Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока - 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о том, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту, пишет ТАСС. Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе. Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.