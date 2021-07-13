Профсоюзы заявили об отсутствии жалоб на отказ в работе из-за прививки

Путин: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной»

Российский лидер Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, в которой назвал большой общей трагедией возникновение «стены» между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.

Публикация под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликована на сайте Кремля на русском и украинском языках.

«Недавно, отвечая в ходе «Прямой линии» на вопрос о российско-украинских отношениях, сказал, что русские и украинцы – один народ, единое целое. Эти слова – не дань какой-то конъюнктуре, текущим поли­ти­ческим обстоятельствам. Говорил об этом не раз, это мое убеждение. Поэтому считаю необходимым подробно изложить свою позицию, поделиться оценками сегод­няшней ситуации», – сказал президент.

Глава государства указал, что возникновение в последние годы «стены» между Россией и Украиной является большой общей бедой и трагедией. По его словам, это не только последствия собственных ошибок, допущенных в разные периоды, но и результат целе­направ­ленной работы тех сил, «которые всегда стремились к под­рыву нашего единства». Президент напомнил о ключевых и поворотных моментах в истории, о которых важно помнить в России и на Украине.

О Древней Руси

В статье Путин указал, что и русские, и украинцы, и белорусы являются наследниками Древней Руси, которая была крупнейшим государством Европы. Славянские и другие племена на громадном прост­ранстве – от Ладоги, Новго­рода, Пскова до Киева и Чернигова – были объединены одним языком, хозяй­ст­венными связями, властью князей династии Рюриковичей.

«Позднее, как и другие европейские госу­дарства того времени, Древняя Русь столкнулась с ослаблением центральной власти, раздроб­ленностью. При этом и знать, и простые люди воспри­нимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну. После разру­ши­тельного нашествия Батыя, когда многие города, вклю­чая Киев, были разорены, раз­дроб­ленность усилилась», – говорится в статье.

Глава государства отметил, что и в западных, и в восточных рус­ских землях говорили на одном языке, вера была право­славной, вплоть до середины XV века сохра­ня­лось единое церковное управление.

Путин напомнил, что с XII века название «Украина» использовалось чаще в значении древне­русского слова «окраина», а слово «украинец», если судить также по архивным документам, перво­началь­но означало пограничных слу­жилых людей, обеспечивав­ших защиту внешних рубежей.

«Во второй половине XVIII века, после войн с Османской империей в состав России вошли Крым, а также земли Причерноморья, получившие наз­ва­ние «Новороссия». Они заселялись выходцами из всех российских губер­ний. После разделов Речи Пос­по­литой Российс­кая империя возвратила западные древнерусские земли, за исключением Галиции и Закарпатья, кото­рые оказались в Австрийской, а впоследствии – в Австро-Венгерской империи», – указал Путин.

По его словам, интеграция западно-русских земель в общее госу­дар­ственное прост­ранство являлась не только резуль­та­том политических и диплома­тических решений, она проходила на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости.

«Юго-западные земли Российской империи, Мало­россия и Новороссия, Крым разви­вались как много­образные по своему этническому и религиозному составу. Здесь жили крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы и другие народы. Все они сохраняли свою веру, традиции, обычаи», – пишет президент.

О досоветском и советском периоде

Путин напомнил, что осенью 1918 года украинские национа­листы про­воз­гла­сили Западно-Украинскую Народную Респуб­лику (ЗУНР), а в январе 1919 года объявили о ее объединении с Украинской Народной Респуб­ликой. В июле 1919 года украинские части были раз­громлены польскими войс­ками, террито­рия быв­шей ЗУНР оказалась под властью Польши.

В 1922 году при создании СССР, одним из учреди­телей которого выступила УССР, после достаточно ост­рой дискуссии среди лидеров большевиков был реали­зован ленинский план образования союз­ного госу­дарства как феде­рации равноправных республик. В текст Декларации об образовании Союза ССР, а затем в Конституцию СССР 1924 года внесли право свободного выхода республик из Союза. Таким образом, в основание нашей государственности была заложена самая опасная «мина замедленного действия». Она и взорва­лась, как только исчез страховочный, предохра­нитель­ный механизм в виде руководящей роли КПСС, указал Путин.

«Коренизация», безусловно, сыграла большую роль в развитии и укреп­лении украинской культуры, языка, идентичности. Вместе с тем под видом борьбы с так называемым русским великодержавным шовинизмом украинизация зачастую навязывалась тем, кто себя украинцем не считал. Именно советская национальная поли­тика – вместо большой русской нации, трие­диного народа, состояв­шего из вели­ко­россов, мало­россов и белорусов – закрепила на государственном уровне по­ложение о трех отдельных славян­ских народах: русском, украин­ском и бело­рус­ском», – говорится в статье.

Он отметил, современное украинское государство – «целиком и полностью детище советской эпохи», которое создавалась во многом за счет исторической России.

«Большевики относились к русскому народу как неисчерпаемому материалу для социальных экспериментов. Они грезили мировой революцией, которая, по их мнению, вообще отменит нацио­нальные государства. Поэтому произ­вольно нарезали границы, раздавали щедрые террито­риальные «подарки». В конечном счете, чем именно руководствовались лидеры большевиков, кромсая страну, уже не имеет значения. Можно спорить о деталях, о подоплеке и логике тех или иных решений. Очевидно одно: Россия фактически была ограблена», – указывает Путин.

Глава государства подчеркнул, что в основе его статьи лежат не какие-то секретные документы, а факты, подтверждение которым можно найти в открытых источниках. «Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать», – отметил президент.

Путин напомнил об оценке, которую дал первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. По его мнению, любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году он высказал следующее мнение: «республики-учре­дители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные террито­риальные приоб­ретения – это пред­мет для обсуж­дения, пере­говоров, потому что аннулировано основание».

При этом президент указал, что Россия признала новые геополитические реалии. «И не просто признала, а многое сделала, чтобы Украина состоялась как независимая страна. В трудные 90-е годы и в новом тысячелетии мы оказывали Украине весомую поддержку», – подчеркнул Путин.

О нашем времени

По его словам, нынешний курс официального Киева на насильственную ассимиляцию и формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, «по своим последствиям сравним с приме­нением против нас оружия массового поражения».

«В результате такого грубого, искус­ственного разрыва русских и украинцев – русский народ может совокупно уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», – предупредил российский лидер.

Путин заявил, что Россия никогда не позволит использовать против себя свои исторические территории и живущих там «близких для нас» людей: «А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну».

По словам главы государства, Россия по-прежнему входит в тройку главных торговых партнеров Украины. «Такая вот получается «страна-агрессор», – отметил он.

«Для многих на Украине проект «анти-Россия» просто неприемлем. И таких людей – мил­лионы. Но им не дают поднять голову. У них практически отняли легальную возможность защитить свою точку зрения. Их запу­гивают, загоняют в подполье. За убеждения, за сказанное слово, за открытое выражение своей позиции не только подвергают пресле­дованиям, но и убивают. Убийцы, как правило, остаются безна­казанными», – отметил президент, указав, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной».

В июне российский президент во время прямой линии назвал результаты работы украинского руководства разрушительными и сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Также Путин отметил, что видит недружественное отношение к России только со стороны властей Украины, а не ее жителей.