Партия Санду набирает более 50% голосов на выборах в Молдавии

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» набирает 50,18% голосов избирателей на парламентских выборах в Молдавии после обработки 97,49% протоколов, сообщает ЦИК.

Блок «Коммунисты и социалисты» получает 29,06% голосов, партия «Шор» – 6,12%. Другие партии пока не преодолели избирательный порог, передает РИА «Новости».

Как заявила президент Молдавии Майя Санду, выборы подтвердили, что «некоторые государственные учреждения пока не оправдывают ожиданий граждан», так как «игнорируют законы и ставят под угрозу организацию свободных и справедливых выборов». По ее словам, если Молдавия намерена «стать сильной демократией, такое не должно повториться», стране требуются «сильные институты, уважающие и обеспечивающие свободный выбор людей», передает ТАСС.

Напомним, председатель ее партии Игорь Гросу назвал избирательную кампанию грязной и не исключил, что при подсчете голосов возможны фальсификации. Сама Санду также заявляла о нарушениях на выборах в парламент.

Отметим, что сама Санду вышла из партии после победы на выборах президента страны, так как этого требует законодательство Молдавии. Санду была основателем и первым председателем партии.