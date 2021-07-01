Песков назвал особенность прямой линии Путина в этом году Эксперт: Путин продемонстрировал неформальное человеческое общение с народом 1 июля 2021, 17:11 Текст: Наталья Макарова

«Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель секретаря Общественной Палаты России Владислав Гриб, говоря о прошедшей в среду прямой линии президента Владимира Путина. «Путин продемонстрировал неформальное человеческое общение с народом и оперативное реагирование на проблемы. Мы получили ответы на все актуальные вопросы. Президент исполнил роль социального терапевта», – отметил заместитель секретаря Общественной Палаты (ОП) России Владислав Гриб. По словам собеседника, провести прямую линию длительностью почти четыре часа не просто, особенно учитывая разнообразие тем вопросов. «Это был реальный диалог президента с людьми. Не было заранее подготовленных вопросов от звезд, журналистов. Даже наличие технических сбоев показывает отсутствие постановочности. Все было реально», – подчеркнул член ОП. «Президент показал внимание к вопросам людей. Напрягались мэры, губернаторы. При этом вопросы, которые не были озвучены, также не останутся без ответа. Это настоящая обратная связь», – убежден собеседник. Гриб добавил, что «с точки зрения эмоционального накала прямая линия прошла очень достойно». «Такой формат полезен и для главы государства, и для всех нас. Это было общение не со стороны недосягаемого главы государства, а человека, который работает президентом», - полагает . Напомним, в среду состоялась 18-я по счету и первая после прошлогоднего локдауна прямая линия Путина. В центре разговора президента с россиянами оказалась вакцинация и борьба с пандемией. Президент также ответил на такие волнующие россиян темы, как рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Он также рассказал, почему не видит смысла во встрече с Зеленским, а Украина не внесена в список недружественных РФ государств. В общей сложности Путин дал ответ на 68 вопросов.

Историк указал на заблуждения Зеленского о гривне и желто-голубом флаге 1 июля 2021, 13:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Елена Лексина

«То, что говорит Зеленский, свидетельствует о незнании им истории страны, которую он возглавляет», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Корнилов, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «если бы украинцы и россияне были одним народом, то в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой развивался желто-голубой флаг». «Все это довольно смешно. Но самое поразительное, что Зеленский вдруг вспомнил про желто-голубой флаг. Он даже не знает, что над украинским парламентом висит сине-желтый флаг, а желто-голубой аналог относится к петлюровцам, которые были на Украине в 1917-1918 годах, – отметил историк и публицист Владимир Корниллов. – Получается, Зеленский хочет сказать, что до появления петлюровского флага украинцев как таковых не было?». По словам эксперта, исторически россияне и украинцы относятся к одному народу – «русским». «Да, было три ветви православного русского народа – великороссы, малороссы и белорусы. Никаких украинцев тогда и близко не было. Если Зеленский в этом сомневается, он может поехать во Львов и посмотреть, что в историческом центре города главная улица носит название «Русская» («Руська»). То есть мы все были русинами, русичами, русскими», – рассказывает Корнилов. Также собеседник указал, что сине-желтый флаг не имеет никакого отношения к Руси. «Это перевернутый петлюровский флаг», – уточнил он. При этом Корнилов напомнил, что сейчас украинские геральдисты ведут спор о необходимости снова поменять местами цвета украинского флага. «Якобы именно тогда Украина заживет счастливо», – пояснил историк. «Если углубляться в историю, то сине-желтая символика в середине XIX века была дарована Австро-Венгерской империей львовским русинам. Украинцами их тогда еще не считали. Если вы проедете по городам Чехии, Словакии и Австрии, то увидите очень много подобной символики. При чем тут гордые и независимые украинцы? Непонятно», – объяснил Корнилов. Кроме того, историк заметил, что гривна была введена на Украине в качестве государственной валюты лишь в 90-е годы ХХ века. «Действительно, гривна использовалась на Руси в X-XIII веках. Но в то же время были в обороте и рубли, и копейки. А в XIII веке рубль вытеснил гривну. Почему вдруг Зеленский посчитал, что гривна является признаком украинства – тоже сложный вопрос», – считает Корнилов. Он также подчеркнул, что в бытность существования желто-голубого флага на Украине использовалось иное название рубля – карбованец. «Почему украинский президент об этом не вспомнил? Это лишний раз свидетельствует о том, что Зеленский совершенно незнаком с историей той страны, которую он по стечению обстоятельств возглавляет. И в этой связи я очень надеюсь на анонсированную Владимиром Путиным статью об истории России и Украины. Возможно, из нее Зеленский узнает для себя что-то новое», – заключил Корнилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом, хотя у них «общая победа над фашизмом и общие трагедии». «Давайте, наконец-то, расставим точки над i. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», – сказал он, передает «Интерфакс Украина». По словам Зеленского, «были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Госдумой развивался бы желто-голубой флаг». В среду президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Глава государства также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пожаловавшегося Путину активиста избили под Тамбовом 1 июля 2021, 14:11 Текст: Алина Назарова

Полиция Тамбовской области выясняет обстоятельства нападения на активиста Романа Герасимова, который записал видео для прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил представитель УМВД по региону. Информация об избиении Романа Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета снял ролик с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, изначально появилась на страницах местных интернет-групп. Там сообщалось, что в четверг утром трое неизвестных напали на мужчину у дома в селе Березовка, передает РИА «Новости». Герасимов, по данным соцсетей, получил три ножевых ранения – «в область сердца, в живот и в ногу». Днем ранее, в день прямого эфира, ему «порезали колесо автомобиля». Активиста доставили в больницу. Как уточнил источник, на место ЧП выехала оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Позже в Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка. Назарбаев: От коронавируса меня спасли российские врачи 30 июня 2021, 19:14

Фото: kremlin.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал президенту России Владимиру Путину, что от COVID-19 его спасли российские врачи. «Искренне, очно хотел поблагодарить за поддержку российской стороной Казахстана в период пандемии... Никогда не забуду то, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня 10 дней. Это было решающее в моем излечении. Это не забывается», – передает его слова РИА «Новости». Уточняется, что об этом Назарбаев рассказал Путину в начале их переговоров в Москве. У первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Назарбаева коронавирус обнаружили 18 июня 2020 года. 2 июля Назарбаев вылечился от коронавируса. В июне этого года он привился вакциной «Спутник V». СК начал проверку после жалобы пенсионерки Путину на отсутствие газификации 30 июня 2021, 19:06 Текст: Алексей Дегтярев

Следователи организовали проверку после жалобы пенсионерки из Свердловской области Светланы Култыгиной на то, что к ее дому не подведен газ, хотя он есть у чиновников рядом. Следственный комитет проверит, действительно ли чиновники не обращали внимания на обращения местных жителей по поводу газификации, в действиях мэрии Карснотурьинска, где проживает пенсионерка, может просматриваться халатность, передает E1.ru. «Следователи выяснят все обстоятельства, опросят женщину и должностных лиц, изучат документы», – добавили в региональном следственном управлении. Также проверку начала региональная прокуратура. Надзорный орган намерен проверить не только чиновников, но и газоснабжающую организацию. Сразу после обращения пенсионерки местные власти сообщили, что газ все же будет, но через несколько лет. «Строительство газопровода высокого давления запланировано в рамках инвестиционной программы АО «ГАЗэкс». Прокладка сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Сделал заявление и мэр Краснотурьинска Александр Устинов. «Я рассказал об этапах газификации поселка и непосредственно ее (Култыгиной – прим. ВЗГЛЯД) дома. Предложил помощь – закупить необходимый объем дров – качественных, березовых, волонтеры привезут их завтра до обеда», – сказал Устинов. По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, для газификации поселка необходимо обустроить 2,2 километра трубопровода высокого давления, а затем еще делать разводку по самому населенному пункту. Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос свердловской пенсионерки, заверил, что доведение газопровода до границ участков будет обеспечено бесплатно. Жительницу Тюменской области трудоустроили после жалобы Путину 30 июня 2021, 20:55 Текст: Алексей Дегтярев

Сообщившую о невозможности трудоустроиться в течение четырех лет на прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительницу Тюменской области Светлану Штрахову временно трудоустроили, сообщил губернатор региона Александр Моор. «Она с сентября 2017 года состоит на учете в центре занятости как безработная. Длительное время получала пособие по безработице, в 2020 году прошла профессиональное обучение по профессии «Секретарь». Ей неоднократно предлагались различные вакансии, которые ее не всегда устраивали. В 2021 году она, в рамках нашей областной программы по временному трудоустройству, трудоустроена в Молодежный информационно-деловой центр», – цитирует главу региона ТАСС. По его словам, договор с женщиной продлевали три раза. Ей предлагают другие вакансии, соответствующие уровню образования и компетенции. «Хочу сказать, что на сегодняшний момент в Абатском районе 74 человека стоят на учете как безработные, при этом [имеется] 183 вакансии. Безусловно, мы будем, как и со всеми безработными проводить работу, можем предложить пройти переобучение по какой-то другой специальности», – указал Моор. Напомним, жительница поселка Абатское Светлана Штрахова на прямой линии с президентом рассказала, что не может найти работу уже четыре года. Она пояснила, что обращалась в разные инстанции, но не получила помощи. Президент, отвечая на вопрос Штраховой, отметил, что региональным властям необходимо заняться вопросом безработицы местных жителей. Псаки не стала отвечать на заявление Путина об инциденте с британским эсминцем 1 июля 2021, 03:59

Фото: Ting Shen/XinHua/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не стала комментировать заявление президента России Владимира Путина о причастности США к провокации с британским эсминцем в Черном море. У Псаки спросили, «координировались ли США с британским кораблем», а также «было ли это, как сказал Путин, провокацией». Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не может предоставить какие-либо «детали» или «подтвердить» информацию, передает ТАСС. Она предложила обратиться в Пентагон. РИА «Новости» сообщает, что пока американское военное ведомство не ответило на запрос по поводу заявления президента России. При этом Псаки повторила заявление главы американского государства Джо Байдена о том, что цель США – «двигаться вперед к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Россией. В Женеве Байден «объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, без сомнений, это определяет стратегию» Вашингтона, сказала Псаки. Напомним, Путин в ходе прямой линии заявил, что в провокации с эсминцем ВМС Великобритании в Черном море участвовали и США, их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. По словам Путина, даже если бы Россия потопила эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не оказался бы на грани третьей мировой войны. Путин подписал закон о бесплатной трансляции 20 телеканалов в интернете 1 июля 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Президент Владимир Путин подписал закон о создании системы бесплатной трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса в интернете. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно новым правилам, телеконтент будут распространять аудиовизуальные сервисы (АВС), включенные в перечень Роскомнадзора. Закон также предусматривает, что трансляция телеканалов в Сети должна осуществляться в неизменном виде. При этом распространение контента будет бесплатным как для вещателей, так и для распространителей. Закон вступит в силу с 1 августа. При этом обязывающие нормы для АВС начнут действовать с 1 октября. Ранее сообщалось, что в России планируют создать Фонд отечественного онлайн-контента по аналогии с Фондом кино. Пожаловавшемуся Путину омичу нашли место для реабилитации после коронавируса 30 июня 2021, 21:15 Текст: Алексей Дегтярев

Омскому пенсионеру Владимиру Василькову, сообщившему на прямой линии с президентом Владимиром Путиным о невозможности бесплатной реабилитации после коронавируса, предоставили место в санатории. «Житель Омской области Владимир Васильков, обратившийся на прямую линию президента России Владимира Путина, сможет пройти курс бесплатной медицинской реабилитации после перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией уже 8–9 июля», – цитирует сообщение регионального правительства NGS55.ru. Пенсионер на прямой линии сообщил, что в одной медицинской организации ему отказали из-за отсутствия квот, в другом – потребовали 50 тыс. рублей. В областном минздраве пояснили, что деньги с мужчины просили в частной медицинской организации. По полису ОМС он сможет пройти реабилитацию в санатории «Коммунальник». Одновременно он может принять 240 человек. Глава государства в ходе прямой линии отметил, что руководство страны выделит финансирование для создания системы реабилитации людей, переболевших коронавирусом. Путин пообещал поддержку Белоруссии 1 июля 2021, 12:53

Фото: kremlin.ru

Текст: Алина Назарова

Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток раскачать ситуацию извне, заявил президент Владимир Путин выступая на Форуме регионов двух стран. «Мы продолжим оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в нынешней, не самой простой внутриполитической обстановке в Белоруссии, в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления, упорных попыток извне раскачать ситуацию», – подчеркнул он, передает ТАСС. Глава государства добавил, что Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском, поскольку «Белоруссия для нас не просто добрый сосед, а прежде всего ближайший союзник». По словам Путина, отношения Москвы и Минска строятся на принципах взаимного уважения, передает РИА «Новости». Тем временем пресс-служба белорусского президента сообщила, что во время прошедшего в четверг телефонного разговора Лукашенко и Путин договорились о скорых личных контактах. Также главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. «Затронули они также ситуацию вокруг Белоруссии и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами», – отмечается в сообщении. Ранее в Кремле сообщили, что Путин обсудил по телефону со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко проблематику продолжающегося санкционного давления на республику. Политолог назвал регион, главу которого могут ждать последствия после прямой линии с Путиным 30 июня 2021, 22:15

Фото: кадр из видео

Текст: Евгения Васильева

«Порка была, но без переборов. Раньше отношение к губернаторам было жестче. Сегодня же, даже если были какие-то критические высказывания в адрес того или иного региона, не было атак лично на губернатора», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Так он прокомментировал возможные меры воздействия на региональные власти по итогам обращений граждан в ходе прямой линии с президентом. Наибольшее количество негативных сюжетов, отметил эксперт, пришлось на Тюменскую, Кемеровскую и Омскую области. «При этом губернатора Буркова из Омска Путин даже похвалил. А вот негативные сигнальчики, особенно по губернатору Тверской области, придется отрабатывать», – уверен президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жительница Новокузнецка Елена Калинина пожаловалась на протекающую крышу коррекционной школы и детского сада. При этом, как сообщили волонтеры, принимавшие вопросы, женщина просила не задавать ее вопрос президенту из-за угроз в ее адрес. После поручения Путина губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву обратить внимание на данный инцидент, глава региона позвонил Калининой – соответствующее видео размещено в его Telegram-канале. «Крыша вовсю ремонтируется и в ближайшее время будет закончена, мне сбросили кучу фотографий по поводу ремонта садика. Второй вопрос: кто вам угрожал? Меня даже больше вот этот вопрос волнует. Это кто вам звонил и пробовал угрожать? Потому что это – вопиющее нарушение», – заявил Цивилев. Также прозвучали вопросы от двух омичей. Пенсионер Владимир Васильков поинтересовался, почему «бесплатная» реабилитация после коронавируса стоит 50 тыс. рублей, а за звание ветерана труда регион перестал доплачивать. Эту проблему решили в течение часа после того, как его вопрос прозвучал на прямой линии. Кроме того, группа омичей во главе с экоблогером Орисом Брутом (Владимиром Лифантьевым), пожаловалась на загрязненность воздуха в Омске и попросила отправить в область представителей федеральных природоохранных ведомств. Вопросом уже заинтересовалась облпрокуратура. Жители поселка Демьянка Тюменской области прислали видео с квитанциями за оплату ЖКХ. В одном из документов было написано, что счет за квартиру площадью 70 кв. м за апрель составляет 74,7 тыс. рублей. Местные жители переехали в новый дом в рамках программы расселения аварийного жилья. Переселение проходило с доплатой, а сумма временами доходила до 330 тыс. рублей. По словам местного жителя Тарлана Тагирова, счета за коммунальные услуги варьируются от 40 до 70 тыс. рублей в месяц, при этом большинство жильцов – пенсионеры. Он также добавил, что жители обращались во всевозможные инстанции, но получали ответ, что такие тарифы экономически обоснованы. После жителей Демьянки до президента дозвонилась жительница села Абатское Светлана Штрахова и пожаловалась на безработицу в регионе. «Мне 51 год, четыре года не могу найти работу. Обращалась к губернатору и во все инстанции, но никто не хочет решать вопрос. Когда наконец у нас в России будут рабочие места для молодежи и для нашего возраста? – заявила Светлана Штрахова. В свою очередь жители деревни Васильевское Тверской области рассказали о проблемах с мусором. Они сообщили президенту, что в их деревне нет контейнера, поэтому им приходится проезжать 3 км в соседнее село, чтобы выбросить мусор там. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура организовала проверку по данному факту. Путин запретил отождествлять роль СССР и нацистской Германии 1 июля 2021, 10:40 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роль советского народа в победе над фашизмом. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, в том числе запрещает отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран «оси» в публичных выступлениях или в публично демонстрирующихся произведениях, а также в СМИ и интернете. Поправки вносятся в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Документ подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года, передает ТАСС. Разработчики закона подчеркивали недопустимость смешения и приравнивания действий «защитников Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, действий солдат-освободителей с направленными на уничтожение народов действиями солдат-оккупантов, лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала». Санкции за нарушения этого закона пока не установлены. Китайцы оценили слова Путина о конце однополярного мира 1 июля 2021, 15:20 Текст: Алина Назарова

Читатели китайской газеты «Гуаньча» оценили заявления Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира закончился. «Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже», – выразил мнение один из читателей. «Смотрю на Штаты – на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай», – отметил другой пользователь, передает РИА «Новости». «Поэтому самые агрессивные – это Соединенные Штаты», – считает еще один комментатор. «Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец!» – подытожили читатели. Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется. Эксперт увидел положительные стороны технических неполадок в ходе прямой линии с Путиным 30 июня 2021, 21:44 Текст: Андрей Самохин

Отсутствие гостей в студии в ходе прямой линии с Владимиром Путиным дало возможность президенту уделить больше времени вопросам людей. А технические неполадки в ходе эфира доказывают, что общение главы государства с россиянами не было постановочным, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский, комментируя прошедшую в среду 18-ю по счету прямую линию с Владимиром Путиным. «В этот раз в студии, где проходила прямая линия с президентом, не было приглашенных гостей – в силу требований времени, эпидемиологических ограничений», – заметил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Это обстоятельство, по мнению собеседника, пошло на пользу. «Благодаря пустому залу было уделено больше внимания общению непосредственно с людьми», – пояснил Потуремский. Как ни парадоксально, свою положительную роль сыграли даже технические неполадки во время эфира, заметил собеседник. По его мнению, помехи «лишний раз подтвердили то, что прямая линия не была постановочной, заранее отрепетированной». «Хотя я вообще не понимаю, откуда может браться подозрение в постановке прямой линии, – подчеркнул Потуремский. – Прозвучавшие вопросы говорят сами за себя – люди спрашивали о реально волнующих их проблемах. Президент скрупулезно разбирался в тех вопросах, которые поступали, уточнял конкретные детали проблем». «Взять ту же тему с «последней милей» – бесплатным подведением газа к домовладениям, – привел пример эксперт. – Прозвучало совершенно конкретное поручение президента про выработку единого договора, чтобы не было попыток заработать лишних денег при подключении домохозяйств к газопроводу». «Прямая линия президента – это всегда важное мероприятие, оно имеет отношение к решению прикладных, конкретных проблем. Это прямое непосредственное общение и высокая компетентность в принятии решений. На этот раз особое внимание было уделено социальной сфере. Кроме того, не обошлось без ковидной тематики, включая прививки, и очень важно, что прозвучавшая сегодня по теме коронавируса информация имеет большое значение для населения», – отметил собеседник. При этом, по мнению Потуремского, вполне естественно, что во время эфира зашла речь и об инциденте с британским эсминцем Defender возле берегов Крыма, и о переговорах Путина с президентом США Джо Байденом. «Сложно представить себе появление президента в эфире без внешнеполитической повестки. Понятно, что внешняя политика не ушла на второй план. Она остается важной в контексте события с британским эсминцем. Как социолог, могу подтвердить, что люди горячо продолжают обсуждать эту тему. Услышать из уст президента оценку произошедшего было важным», – убежден Потуремский. Он подчеркнул, что оценка президента не была «избыточно жесткой», а находилась в рамках прежней риторики. Прошедшая в среду прямая линия Владимира Путина длилась 3 часа 42 минуты. За это время глава государства ответил на 68 вопросов. Путин: Сборной России окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии 30 июня 2021, 17:41 Текст: Дарья Григоренко

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что тема политизации спорта до сих пор актуальна, и необходимо защитить спорт от любого произвола. «Тема политизации спорта, к сожалению, по-прежнему актуальна, никуда не ушла из повестки дня. Права, интересы наших атлетов должны быть защищены от любого произвола, в том числе от решений, которые отдельные страны пытаются навязывать по всему миру далеко за пределами своих национальных юрисдикций», – пояснил Путин на встрече с российскими спортсменами, которые отправятся на Олимпийские игры в Японии, передает РИА «Новости». По словам президента, особое внимание будет уделено дипломатической, юридической поддержке российских спортсменов, тренеров в ходе предстоящей Олимпиады. «Мы уверены: в конце концов, правда, добрая воля обязательно возьмут верх. Олимпийское движение всегда отличалось открытостью, равноправием, справедливостью», – прокомментировал Путин допинговый скандал с российскими спортсменами. Кроме того, он добавил, что необходимо «сохранить эти высокие ценности для будущих поколений спортсменов». По его словам, спорт продолжает развиваться, у него позитивная, объединяющая повестка. «Так было всегда и, надеюсь, так будет в будущем», – подчеркнул Путин. «И Россия все будет для этого делать вместе с миллионами – миллионами, без преувеличения – наших единомышленников в других странах, которые осознают истинную значимость спорта для каждого человека и для всего человечества в целом», – резюмировал президент России. В среду прошла 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным. За 3 часа 42 минуты, которые длилась прямая линия, глава государства ответил на 68 вопросов. Всего поступило почти 2,2 млн обращений В Кузбассе опровергли поступление угроз обратившейся к Путину жительнице Новокузнецка 1 июля 2021, 10:46 Текст: Алина Назарова

Власти Кемеровской области установили личность сотрудника отдела образования в мэрии Новокузнецка, который общался с женщиной, отправившей на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о ремонте детского сада. Подтверждений тому, что заявительнице угрожали, не найдено, сообщила министр образования Кузбасса Софья Балакирева. «Установлено, кто общался с заявительницей, сотрудница отдела образования уже была опрошена правоохранительными органами. (Внутренней проверкой установлено, что) заявительницу не просили отозвать ее обращение на прямую линию, угроз в ее адрес не поступало», – сказала Балакирева, передает ТАСС. Накануне в ходе прямой линии с Путиным стало известно, что чиновники из Новокузнецка якобы угрожали женщине лишением права на опеку над ее восьмилетним внуком, если она не отзовет направленное президенту обращение. Женщина пожаловалась, что в детском саду, куда раньше ходил ее внук, протекает крыша. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона установить угрожавших женщине должностных лиц. Собственные проверки также организованы региональным управлением СК РФ по Кемеровской области и прокуратурой Кузбасса. По решению главы региона в образовательном учреждении будет проведен полный капитальный ремонт. Средства на эти цели поступят в бюджет муниципалитета в течение суток, проектные работы, по данным региональных властей, уже начались и находятся на личном контроле губернатора. Капитальный ремонт протекающей кровли уже ведется и будет завершен до конца лета.