Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством России в начале апреля. Изменения вносятся в статью 264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»).

В пояснительной записке к документу отмечается, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение», передает РИА «Новости».

Авторы приводят статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по статье 264.1 УК и неэффективности действующих санкций».

В связи с этим принятый закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200–300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Напомним, 25 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении до трех лет срока лишения свободы в отношении тех, кто ранее уже был судим за пьяную езду и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.