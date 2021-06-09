За убежищем и гражданством России за семь лет обратились около 1,7 млн украинцев

Пушков указал на опасность дискредитации роли исторических деятелей России

«Образ князя Александра Невского важен как воплощение идей, актуальных и для нашего времени – идеи независимости, в первую очередь. Если мы перестанем воспринимать Россию как сильную страну с тысячелетней историей, то мы просто прекратим существовать как народ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, участник открывшегося во вторник форума РВИО, приуроченного к 800-летию Александра Невского.

«Обращение к таким фигурам, как князь Александр Невский несет колоссальную воспитательную роль, напоминая о том, что политика нашей страны – в том числе, внешняя политика, должна быть прежде всего независимой», – подчеркнул председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Роль Александра Невского сейчас стремятся «переосмыслить» и развенчать как исторический миф, заметил собеседник. Звучит мнение, что князь, разгромивший шведский флот на Неве и победивший тевтонских рыцарей на льду Чудского озера, якобы при этом был «коллаборационистом», который приводил ордынские рати на Русь.

«Мы не знаем всей исторической правды, – отметил Пушков. – Но мы знаем результат деятельности исторических личностей. Поэтому, когда требуют «правды», то, как правило, это направлено на десакрализацию власти и уничтожение символа исторического наследия. Это мы можем наблюдать, например, в Соединенных Штатах – заявления о том, что отцы-основатели были сплошь рабовладельцами, и поэтому памятники им нужно свергать с постаментов. Мы не должны допускать ничего подобного у себя, ведь когда начинается уничтожение символов, нация распадается».

Не следует забывать о том, что Александр Ярославич, прозванный Невским – не только родоначальник московских князей, но и один из продолжателей династии киевских Рюриковичей, отметил доктор исторических наук, академик Национальной академии Украины Петр Толочко. «Отец Александра Невского, Ярослав Всеволодович, был великим киевским князем. Поэтому история новгородского князя – это и наша история тоже», – заметил украинский ученый.

Увы, посетовал Толочко, сейчас на Украине подрастает третье поколение людей, которые «воспитаны уже совсем на других учебниках и парадигмах». «К сожалению, исчезает симпатия к нашему общему прошлому. На Украине начался поиск своих героев и традиций. А память великого князя Александра Невского уже никак не поддерживается в наших университетах. Хотя это неправильно», – уверен историк.

По мнению Толочко, между украинскими и российскими специалистами исторической науки «есть взаимопонимание, но нет контактов». «Нам сейчас очень трудно проводить конференции и встречи. Постепенно связи разрушаются. Пройдет еще несколько поколений, уйдут такие люди, как я, и связи совсем прекратятся», – с горечью отметил собеседник.

Форум «История для будущего. Александр Невский» открылся во вторник в Государственном историческом музее – Музее Отечественной войны 1812 года. На сайте РВИО сообщается, что в рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии, участники которых обсудят образ Александра Невского в культуре, историю военных деяний великого князя и его религиозное прославление, а также его роль в контексте гуманитарного направления российской внешней политики.

Александр Невский (1221–1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским ярлом Биргером в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Князь одержал множество военных побед, прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, отметив растущий интерес граждан к истории России. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

«Широкое, торжественное празднование юбилея нашего выдающегося соотечественника укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи, свидетельствует об искреннем, растущем интересе граждан к истории России, к ратным подвигам предков», – говорится в приветствии президента.

Как сообщает ТАСС, глава государства выразил уверенность, что форум, собравший в Москве известных ученых, педагогов, публицистов, представителей духовенства, работников музеев и образовательных учреждений, внесет свой вклад в изучение исторического наследия и «будет содействовать сохранению памяти о великом сыне Отечества – князе Александре Невском».

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин также обратился участникам международного форума и отметил, что «Александр Невский проложил путь к идее российской государственности, его образ служит стране духовной опорой в тяжелые времена».

В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.