Две медсестры пострадали при пожаре в больнице в Рязани

Две медсестры пострадали при пожаре в больнице им. Семашко в Рязани. Одна из них находится в состоянии средней степени тяжести, ее могут доставить в Москву, сообщили в пресс-службе губернатора Рязанской области.

«Сразу в момент возгорания в реанимационном отделении прибежала медсестра, следом за ней вторая с огнетушителем. Женщины оперативно, до прибытия пожарных, приступили к ликвидации пожара. В результате первая свидетельница происшествия получила 75% ожогов тела», – сказал источник.

«Медсестра (находится в состоянии) средней степени тяжести. Решается вопрос о ее транспортировке с помощью санавиации в Москву», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря губернатора региона Дениса Арапова.

Как сообщает Mash, пострадавшая – 27-летняя Елена Федорова. Вместе с ее коллегой Златой Буровой они первыми начали тушить пожар в реанимации и спасли жизни многих пациентов. Сейчас Федорова госпитализирована с 75% ожогов тела.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04.04 пожар был локализован на площади около 15 кв. метров, а в 04.19 полностью ликвидирован. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвовали 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 45 человек, 14 единиц техники.

В оперштабе при правительстве региона сообщили, что четверо из восьми пострадавших в результате пожара переведены в другой корпус той же больницы, еще четверо направлены в другие медучреждения.

Тем временем губернатор Рязанской области Николай Любимов «поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших, пострадавших, в том числе материальную», сказал источник ТАСС.

Напомним, в результате пожара, произошедшего в реанимации больницы имени Семашко в Рязани, погибли три человека, восемь удалось спасти, еще 35 были эвакуированы. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Причиной гибели людей на пожаре в больнице имени Семашко в Рязани стал угарный газ. По факту произошедшего организована проверка.