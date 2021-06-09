При пожаре в реанимации рязанской больницы погибли три человека Названа вероятная причина пожара в реанимации рязанской больницы 9 июня 2021, 06:58 Текст: Антон Никитин

Замыкание в работе медицинского оборудования могло стать причиной пожара в реанимации в рязанской больнице имени Семашко, сообщил источник в экстренных службах региона. «На данный момент рассматриваются несколько версий пожара, среди них замыкание в работе оборудования, проводка. Очаг, предварительно, находился в одной из палат», – приводит слова источника ТАСС. «По поручению главы МЧС России Евгения Зиничева для оказания помощи территориальному органу в Рязань следует рабочая группа центрального аппарата», — сообщили в пресс-службе ведомства. По факту пожара в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в Рязани региональное следственное управление СК России организовало проверку. Напомним, в результате пожара, произошедшего в реанимации больницы имени Семашко в Рязани, погибли три человека, восемь удалось спасти, еще 35 были эвакуированы. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2» 8 июня 2021, 18:21

Фото: POOL/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2». Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости». «Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен. Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.



«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он. Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США 8 июня 2021, 11:36

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости». «Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он. По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может. «Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа. Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей 8 июня 2021, 11:50

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году. «Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич. По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт. Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич. «При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он. В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства. «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении. Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства. Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ЕР предложила разрешить дальневосточным семьям использовать для детей льготу на проезд к месту отдыха 8 июня 2021, 16:58 Текст: Елизавета Булкина

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу и губернаторам дальневосточных регионов с предложением предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха в случаях, когда работник, имеющий такое право, не выезжает сам, но отправляет на отдых несовершеннолетних детей. «Юрий Петрович как вице-премьер и полномочный представитель Президента в ДФО поддержал данное предложение. Учитывая, что организация отдыха детей в летний период – важная государственная задача, он дал поручение провести селектор с губернаторами по данному вопросу и обеспечить реализацию дополнительной меры поддержки», – приводятся ее слова на сайте ЕР. Парламентарий подчеркнула, вопрос регулируется региональными законами. Сейчас перед губернаторами стоит задача оперативно внести в них изменения. Право воспользоваться льготой раз в два года остается в прежнем объеме – не дублируется и не суммируется. Неизменными остаются и категории граждан, которые могут ей воспользоваться. «Такое решение в полной мере соотносится с задачами, поставленными президентом в послании Федеральному Собранию по поддержке семей с детьми, по доступности авиаперелетов для дальневосточных семей, а также с инициативами о повышении доступности летнего отдыха детей и их оздоровления. Нужно отметить, что некоторые регионы уже пошли по этому пути», – пояснила Яровая. По ее инициативе региональный парламент примет изменения уже 16 июня. Напомним, в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» распространить возврат половины стоимости на путевки в детские лагеря, с которой партия вышла в марте этого года. Эта мера, отмечали в партии, поможет оздоровительным организациям получить господдержку, а родителям — организовать детям отдых после долгого вынужденного нахождения дома во время пандемии. Программа начала работать в мае, она продлится до 15 сентября. Оплатить отдых нужно до 31 августа. Ранее в ходе форума «Большой семейный совет» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил сделать детский «туристический кешбэк» ежегодным. Макрону дали пощечину во время общения с гражданами 8 июня 2021, 16:10

Фото: Bernard Patrick/Pool/ABACA/Reuters

Текст: Елизавета Булкина

Президенту Франции Эммануэлю Макрону дали пощечину, когда он общался с гражданами во французском департаменте Дром, в результате задержаны два человека, сообщает телеканал BFM. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как президент подходит к стоящим за ограждением людям. В момент, когда он подал одному из мужчин руку для приветствия, тот ударил его по лицу. Нарушителя тут же скрутила охрана, передает РИА «Новости». Премьер-министр Франции Жан Кастекс осудил агрессию в отношении Макрона. «Через президента республики на демократию направлен удар... Демократия – это дебаты, это диалог, это столкновения идей, это легитимное выражение несогласия, естественно. Но это ни в коем случае не может быть насилие, вербальная агрессия и тем более физическая агрессия», – заявил он на заседании Нацсобрания. Депутаты поддержали его слова аплодисментами. В Азербайджане призвали наказать новосибирского инспектора ДПС 8 июня 2021, 10:31

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Представители азербайджанской общественности выступили с обращением в связи с гибелью 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева в районе поселка Мошково Новосибирской области. «Общественность Азербайджана глубоко возмущена тем фактом, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи старший инспектор ГИБДД Новосибирской области Александр Гусев, смертельно ранивший 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева», – цитирует заявление портал Trend. В обращении приводится версия событий, изложенная МВД России. Инцидент произошел еще 28 мая, согласно этой версии, сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости, в нем находился Абдуллаев. Правоохранители догнали нарушителей, они выбежали из автомобилей и бросились врассыпную, но один был задержан. «На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев и выстрелил в голову», – отмечается в сообщении. Заявители считают, что полицейский превысил свои полномочия. Среди подписавшихся под обращением есть депутаты Меджлиса (парламента) Азербайджана, блогеры, журналисты. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны. При этом стало известно, что арестованных за нападение на полицейского разыскивали за грабеж. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В США обратили внимание на новое российское супероружие 8 июня 2021, 13:17

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Планирующая бомбовая кассета «Дрель» может стать идеальным оружием для уничтожения находящегося в движении врага, пишет обозреватель The National Interest Питер Сучиу. Автор статьи напомнил, что начиная с 2016 года разработкой ПБК-500У СПБЭ-К занималось Научно-производственное объединение «Базальт», госкорпорации «Ростех». Бомба предназначена для поражения бронетанковой техники противника, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и даже двигательных установок зенитных ракет, пояснил эксперт. «Это кассетная планирующая бомба-невидимка, управляемая системой ГЛОНАСС. Она весит больше 500 килограммов, а ее радиус действия составляет от 30 до 50 километров», – передает РИА «Новости» слова Сучиу. Отмечается, что «Дрель» оснащена системами идентификации противника и радиоэлектронного противодействия, что делает ее устойчивой к помехам, а также незаметной для радаров. Создатели сделали упор на меньший, чем у других более дорогих платформ, радиус действия, так как это позволит более эффективно поражать цели врага в движении, обращает внимание специалист. Он также добавил, что ПБК-500У СПБЭ-К изначально не задумывалась как оружие для уничтожения наибольшего числа целей противника. В заключение автор отмечает, что бомба представляет собой предельно экономичное средство ведения конфликтов низкой интенсивности. Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия-2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. Погребинский объяснил решение Киева переврать слова Байдена о членстве Украины в НАТО 8 июня 2021, 12:22

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Инерция самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский, комментируя опровержение со стороны Белого дома версии Киева о поддержке Джо Байденом членства Украины в НАТО. «Украинские власти ведут себя как мелкие жулики. Они надеялись, что их не поймают. Понятно же, что в Белом доме их заявления проверят, но они все равно себе такое позволяют. Мы должны уже привыкнуть, что у нас такой президент», – отметил киевский политолог Михаил Погребинский. По его словам, «инерция политического самосознания украинской правящей элиты требует все большего утверждения тезисов о том, что «весь мир с нами и против России, нас все любят и хотят принять в НАТО и ЕС». «И они не могут остановиться», – добавил политолог. «Для нынешних правящих кругов на Украине происходящее в отношениях между Киевом и Москвой воспринимается как постоянная победа над Россией, – пояснил собеседник. – Отсутствие реакции побуждает их к еще более решительным действиям против Кремля. Им море по колено. Они думают: «А что Россия сделает? Не пойдет же она воевать с НАТО». «Поэтому Зеленский усиливает антироссийскую риторику в своей деятельности, – полагает Погребинский. – Он пытается отобрать электорат у правых, прежде всего у экс-президента страны Петра Порошенко. Также Зеленский не очень верит, что может получить поддержку на востоке и юге, поэтому он включает себя в эту антироссийскую инерцию». Напомним, в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщили о том, что Киев неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО. Согласно версии Киева, глава американской администрации «подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО». Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским. «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», – сообщили порталу в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе». При этом Белый дом отказался комментировать, поддерживает ли Байден идею предложить Украине План действий по членству в НАТО в этом году. Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на проблемы властей Украины с элементарной логикой. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. В альянсе заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины в НАТО. Как ожидается, вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу посетил московский военкомат c внезапной проверкой 8 июня 2021, 09:17

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. На появившихся в Сети кадрах видно, как глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата, передает РБК. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата, передает РИА «Новости». Также можно увидеть, как министр обороны заходит в кабинеты столичного военкомата и здоровается со служащими, осматривая попутно сами кабинеты, вероятно, на пригодность к работе, передает «Царьград». Подходя к одному из кабинетов, сопровождающий Шойгу громко крикнул: «Любовь Романовна!». На что Шойгу его одернул, напомнив о хороших манерах. «Не кричите вы так! Ну что вы, честное слово! С уважением к подчиненным», – сказал министр, затем обратившись к находящимся в кабинете женщинам: – Здравствуйте». Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Эксперт объяснил удивление Шойгу отсутствию компьютеров в московском военкомате 8 июня 2021, 13:34

Фото: кадр из видео

Текст: Елена Лексина

«Скорее всего, Шойгу удивили пережитки прошлого в военкомате в то время как Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя видео с внезапным визитом главы Минобороны России в один из московских военкоматов. «Когда Сергей Шойгу занял пост министра обороны России, практика внезапных проверок военкоматов стала регулярной. Как правило, СМИ узнают об этом постфактум от самих проверяемых органов», – отметил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. По мнению эксперта, глава Минобороны высказал не какие-то конкретные замечания руководству военкомата, а скорее общее недоумение по поводу отсутствия компьютеров и подключения к базе данных Минобороны. «В этом смысле наше военное ведомство находится на передовых позициях. Из репортажей Национального центра управления обороной страны мы знаем, что министерство имеет круглосуточный доступ к данным любой воинской части. Поэтому Шойгу удивили пережитки прошлого, ведь Минобороны многие задачи давно реализует в режиме интерактивного доступа», – пояснил Мураховский. По поводу отсутствия компьютеров в московском военкомате Мураховский отметил, что это структурное подразделение не только Министерства обороны, но и других силовых ведомств. «Если в номенклатуре укомплектования военкоматов не были указаны компьютеры, то им и взяться было неоткуда. Даже если бы их приобрели за свой счет или с помощью спонсоров, то как их подключить к ведомственной сети, если это не предусмотрено нормативами?» – задает риторический вопрос собеседник. «Сеть Минобороны не общедоступна, поэтому тут требуются не просто бытовые компьютеры, подключенные к интернету, а соответствующие технические средства и программная защита доступа», – объяснил Мураховский. При этом Мураховский указывает на ряд проблем в связи с отсутствием компьютеров в военкоматах. «При проведении медицинского освидетельствования необходимо знать полную историю болезней человека. Тем более, что военкомат освидетельствует не только призывников, но также контрактников и кандидатов на поступление в военные вузы», – уточнил эксперт. Кроме того, по его словам, в военкомате должны знать и сопутствующую информацию о человеке, включая образование. «Сейчас в военкоматах все это вынуждены подтверждать справками. Можно сказать, что они в этом смысле остались на обочине цифровизации», – полагает Мураховский. Он также указал на проблему «потери» дел уклоняющихся от призыва людей. «В отсутствие компьютеров это очень просто сделать. Однако сейчас набирает обороты другая тенденция. В некоторых регионах, особенно на юге страны, среди желающих поступить на службу в ВС России проводится конкурс. И там отмечаются не только случаи «замыливания» своих недостатков по медицинским показаниям, но и случаи коррупции», – рассказывает Мураховский. Собеседник предполагает, что после такой проверки к концу текущего года все военкоматы страны снабдят необходимыми техническими средствами и подключат к системе данных Минобороны России. «По сути, визит министра в военкомат подтверждает известный тезис военного писателя и военачальника Карла фон Клаузевица: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». И так во всем. Когда начинаешь разбираться, на практике все оказывается гораздо сложнее», – заключил Мураховский. В понедельник в Сети было опубликовано В понедельник в Сети было опубликовано видео , в котором министр обороны России Сергей Шойгу пришел в один из московских военкоматов с внезапной проверкой и отчитал подчиненных за отсутствие компьютеров. «Коллеги, я сюда приезжаю третий раз, у вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта... вы что, как партизаны-то в дупло письма закладываете? Что это за работа такая», – высказал недовольство министр начальнику военкомата. «Я это не к вам, извините», – обратился глава ведомства к рядовым служащим комиссариата. Ранее Шойгу приказал готовиться к «неблагоприятному развитию» учений НАТО. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Бундестаге с пониманием отнеслись к словам Путина о нежелании «кормить» Украину 8 июня 2021, 14:18

Фото: Christian Spicker/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС. «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он. Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить». Китай подготовил контрмеры в ответ на санкции Запада 8 июня 2021, 07:57

Фото: Christian Ohde/

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Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва на фоне усиливающегося давления отдельных западных стран вынес на рассмотрение законопроект о контрмерах в ответ на иностранные санкции, сообщила The Global Times. По информации издания, цель готовящегося правового акта – обеспечить мощную юридическую поддержку компаниям КНР и защитить национальные интересы в ответ на односторонние дискриминирующие действия Запада. Законопроект рассматривается во втором чтении и, как ожидается, вскоре по нему может состояться голосование, передает ТАСС. Как уточнили политические обозреватели издания, такой закон становится все более актуальным в связи со «вмешательством во внутренние дела Китая западных стран во главе с США, оказывающих давление на отдельные организации и граждан КНР». «Для того чтобы усилить собственные юридические рычаги воздействия, мы должны поучиться у них [у Запада методам применения санкций], – заявил доцент Института глобализации и глобальных вопросов при Китайском университете политологии и права Ци Кай. – Все еще неясно, стоит ли [Китаю] использовать подобные меры, однако они имеют сдерживающий эффект». По словам эксперта, злоупотребление односторонними рычагами давления на международной арене негативно отражается на глобальном развитии. «Создание закона о контрмерах на санкции – четкое предупреждение Соединенным Штатам по данному вопросу», – подытожил он. В прошлый четверг президент Соединенных Штатов Джо Байден расширил санкции против Китая. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм. В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы. Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения. В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Раскрыты подробности строительства российского стелс-корабля 8 июня 2021, 08:48

Фото: mil.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий» станет первым из российских кораблей, полностью построенным по концепции «стелс», сообщили два источника в судостроительной отрасли. «Корвет «Меркурий» станет первым кораблем ВМФ, получившим радиопоглощающее покрытие по всей площади внешней надводной конструкции. По предварительным оценкам, стометровый корабль будет отражать радиосигнал как небольшая лодка», – сообщил источник РИА «Новости». Кроме покрытия в рамках концепции «стелс», надстройки корвета будут иметь особую форму: на них сведут до минимума число выступающих элементов и щелей, а также применят различные композиционные материалы и специальные краски. Второй источник подтвердил эту информацию, отметив, что планируется провести специальные испытания эффективности стелс-технологий «Меркурия». По данным собеседников агентства, корпус корвета полностью достроен, в настоящее время формируются надстройки корабля. Корвет проекта 20386 «Меркурий» – корабль нового поколения на основе проекта 20385, в котором будет реализован модульный принцип вооружения и возможность базирования беспилотников. «Меркурий» заложили 28 октября 2016 года под названием «Дерзкий». Его передача флоту запланирована на 2022 год. Данный корвет сможет поражать надводные корабли противника крылатыми ракетами, вести поиск и уничтожать подводные лодки, обеспечивать с помощью зенитно-ракетного комплекса противовоздушную оборону и оказывать артиллерийскую поддержку при высадке десанта. В начале апреля источник в ОПК сообщил, что технологический спуск на воду головного корвета проекта 20386 «Меркурий» прошел на «Северной верфи». По словам источника, теперь корабль будет достраиваться на воде. Он не исключил его возвращения в эллинг в будущем. Напомним, 23 апреля 2019 года прошла стыковка блоков корпуса корвета «Меркурий», названного в честь легендарного брига, который в ходе русско-турецкой войны в мае 1829 года одержал победу над двумя линейными кораблями, за что был удостоен кормового Георгиевского флага. В Европе зафиксирована нехватка газа 8 июня 2021, 13:20

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ. Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант». Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре. Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности. В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам. В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин. Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС. Продюсер Лободы заявила об уходе из шоу-бизнеса после конфликта с Киркоровым 8 июня 2021, 20:50

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина сообщила о прекращении работы со своей артисткой. «Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», – написала Крапивина в своем Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нателла Крапивина (@natellakrapivina) После премии Муз-ТВ произошел скандал, участницей которого стала Крапивина. На мероприятии артист Филипп Киркоров появился в компании молодого рэпера Давида Манукяна, поклонники сразу же заподозрили их в отношениях. Подобный комментарий оставила и Крапивина под публикацией Манукяна. «На Кавказе таких раньше расчехляли на шашлыки», – написала продюсер Лободы. Об этом сообщает ФАН. В ответ Киркоров записал двухминутное видео, в котором обвиняет команду Светланы Лободы в зависти к талантливым и молодым артистам. «Некоторые возомнили себе, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости в своих фекалиях. Сколько пафоса и надменности в этом. Я не упрекаю вас, ведь так легко поверить, что накрученные от ботов мертвые души просмотров, – это и есть популярность. Может, к счастью, многим артистам далеко от вас, потому что так честно воровать номера других артистов, плагиатить или, как вам удобно, честно сочинять чужое. Девочки! Где вы учились – я преподавал. Сегодня я оказался в потрясающем месте и с высоты хорошо разглядывать суету. Вас смущает, что на поворотах обходят жадные до работы и творчества молодые артисты? В вас так много агрессии, желчи и яда! Не ожидал от команды, которая позиционирует себя, что представляет прогрессивную артистку. Ох, как вам всем аукнется! Закон бумеранга никто не отменял!», – высказался Киркоров в видеоролике, опубликованном в своем Instagram. «Даже мне в эпоху вашей сраной постправды и пластиковом мире стыдно находиться. Особенно дико слышать от современного человека, который отвергает любые формы гомофобии, трансфобии и дискриминации. Ущемлять гражданские свободы – вот это лютый прошлый век. Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях? Нателла, тебе явно нужен факчеккер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом. А то [у меня] есть грешки – исключаю токсичных людей из своего общества и всегда буду жестко выступать против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. И, да, главное – поддерживать талантливых людей, молодых артистов. Вот космос, до которого вам, как до Луны. Вы всё еще ползаете как гусеницы. Или судьба решит – раздавят вас или из вас получится бабочка. Желаю, чтобы в ваших глазах поселилась, наконец-таки любовь, ведь любовь – высокое чувство и не каждому дано иметь крылья, чтобы подняться так высоко», – добавил Киркоров, послав напоследок воздушный поцелуй. «Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их «порезали на шашлыки»! Жаль, что есть люди, которые поддерживают эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь, после этого поста все поймут, что это ненормально. Желаю всем позитива и добра, наполняйтесь счастьем изнутри», – написал Манукян в комментарии под постом Киркорова.