ВОЗ предупредила о рисках для непривитых при резкой отмене ограничений

Выяснилось, как власти России узнали об угрозе коронавируса

Российские власти узнали об опасности надвигающейся пандемии коронавируса от главы Сбербанка Германа Грефа, который пообщался с китайскими партнерами, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что хорошо помнит этот день, было около 10 часов утра воскресенья, тогда ему позвонил Греф, который до этого пообщался с китайскими товарищами, передает «Regnum».

«Звонит Герман Греф и говорит: «Тут полный кирдык, мы сейчас общались с китайцами, там просто катастрофа. У них валится производство, этот вирус всех косит. Нужно срочно закрывать страну, иначе будет поздно». Поговорили, и он трубку повесил. Ладно, звоню вице-премьеру Татьяне Голиковой, выяснилось, что Греф уже и ей позвонил. Говорю: «Тань, создаем штаб, нужно собираться и оперативно принимать решения», – сказал Белоусов.

Также он добавил, что российские власти не получали никакой внятной информации от китайских коллег. По его словам, было лишь видно, что китайцы полностью блокируют город Ухань и его окрестности.

«Информацией китайцы не очень-то делились. Они сами не очень понимали, что у них там происходит. Мы только видим, что они изолировали Ухань, а что за занавесом – мы не знаем», – отметил вице-премьер.

Кроме того, Белоусов рассказал, что закрытие границы было единственным возможным вариантом действий в сложившейся ситуации, хотя это и несло значительные издержки.

Напомним, вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце 2019 года в китайском Ухане. А 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу».