Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России Путин предложил продлить программу льготной ипотеки в России Путин: У миллионов людей в мире нет доступа к вакцинам от коронавируса 4 июня 2021, 14:55

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Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу». «К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе: либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политические мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин», – передает слова главы государства ТАСС. По мнению президента, сейчас это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы. «Такое тоже есть, и с этим мы тоже сталкиваемся», – заявил он. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент отметил, что прививку от коронавируса сделали только около 10% населения мира. «На сегодняшней день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцинам из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей и средств на закупку вакцин», – заявил он. Путин вновь призвал россиян вакцинироваться: в России это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода. Глава государства также отметил, что Россия сделала все для обеспечения безопасности участников форума в связи с коронавирусом. По словам российского лидера, «сам факт проведения такого представительного форума – это, безусловно, позитивный знак». «Еще одно свидетельство того, что партнерские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид», – сказал он. Путин напомнил, что фактически с начала прошлого года из-за пандемии встречи на многих традиционных площадках были отменены или проводились в дистанционном формате. «И мы рады, что после столь долгого, вынужденного перерыва именно у нас в России проходит первое крупное международное деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно вживую», – отметил он.

Байден объяснил цели встречи с Путиным 1 июня 2021, 21:21

Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Текст: Елена Мирошниченко

Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России». Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Песков: Отказ Женевы аккредитовать привитых «Спутником V» журналистов не повлияет на саммит 2 июня 2021, 20:32 Текст: Дарья Григоренко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не увидел никаких препятствий для встречи президентов России и США в Женеве, несмотря на решение Швейцарии не принимать для аккредитации сертификат о вакцинации «Спутником V». Швейцария открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия – США в Женеве. Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест. МИД Швейцарии заявил, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации «Спутником V» приниматься не будет, допускаются только сертификаты о вакцинации препаратами, одобренными ЕМС или Швейцарией, передает РИА «Новости».



На вопрос повлияет ли это на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку, Песков ответил: «Нет». О том, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня, во вторник сообщил Кремль. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах 3 июня 2021, 14:28

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова. При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля. Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он. Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось. Песков рассказал о подготовке прямой линии с Путиным 3 июня 2021, 17:38 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин проведет в 2021 году традиционную прямую линию с гражданами, подготовка к ней уже идет, сообщил в кулуарах ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Будет, [подготовка] идет», – цитирует его ТАСС. На вопрос о том, когда именно пройдет прямая линия, Песков ответил, что «в этом году». В 2020 году президент не проводил отдельно традиционную прямую линию, ее элементы были частью большой пресс-конференции Путина в декабре. Ранее Песков рассказал об участии Путина в церемонии подписания инвестпроектов в рамках ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. Путин поделился воспоминаниями о маме 1 июня 2021, 15:41 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. В семье Каньшиных из Благовещенска, с которыми президент пообщался на встрече в режиме видеосвязи, девять детей. Мама Ольга работает уборщицей. Глава государства предположил, что она сделала это, чтобы «ухаживать за детишками, высвобождать время», передает ТАСС. «У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть», – поделился семейными воспоминаниями президент. Путин отметил, что воспитание детей в больших семьях требует серьезных усилий, много времени и большой душевной отдачи, сердечного тепла. В то же время он согласился, что «ребенок в семье – это праздник». «У вас у всех много детей, и это большой праздник», – сказал глава государства, поздравив участников встречи с Днем защиты детей и пожелав им счастья, благополучия и здоровья. Ранее Путин рассказывал, что в детстве их семья жила скромно, варили щи, котлеты делали, пекли блины, а по воскресеньям и праздникам мама пекла пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки. Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности в школах к августу 1 июня 2021, 17:02 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин поручил внедрить к августу единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ. «Обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населенных пунктов, в которых они располагаются», – сообщает РИА «Новости». Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 1 августа, а затем раз в полгода. Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений. Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Путин заявил, что решения по усилению контроля за оборотом оружия в России должны быть жесткими, должна быть ответственность тех, кто выдает лицензии. Путин объявил о прокладке первой нитки «Северного потока – 2» 4 июня 2021, 14:46

Фото: РБК/YouTube

Текст: Наталья Ануфриева

Прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021. «Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – сказал Путин. Президент сообщил также, что компания «Газпром» уже готова к заполнению трубопровода газом. «Россия готова и в дальнейшем реализовывать с зарубежными партнерами проекты, подобные «Северному потоку – 2», – добавил российский лидер. Ранее Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». 30 апреля президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Напомним, против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России» 2 июня 2021, 17:20 Текст: Елизавета Булкина

Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой для молодых политиков, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования. Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня. «Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости». Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни. «Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин. Прошедшие праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). При этом участвовать в праймериз могли все желающие, кто отвечал ряду требований: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании. Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры. В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016-м голосование шло один день, а в этом году – неделю. Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября. Путин обсудил с главой Всемирного банка финансирование проектов в России 2 июня 2021, 20:15 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом перспективы финансирования проектов по модернизации экономики России, соцсферы и инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», – цитирует сообщение Кремля ТАСС. Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%. Путин напомнил о русской поговорке, призывая не экономить на медкомплексах 2 июня 2021, 16:16 Текст: Елизавета Булкина

Организация мобильных медицинских комплексов требует затрат, однако делать все нужно сразу, потому что «скупой платит дважды», заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он уточнил, как обстоят дела с дополнительным приобретением медицинских мобильных комплексов в 2021 году, передает РИА «Новости». Глава государства обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минпромторга Денису Мантурову. «Не забывайте известную русскую пословицу: «Скупой платит дважды». Вот сейчас сделаете мобильныее пункты для вакцинации, а потом еще раз вернетесь к этой теме и будете производить медицинские мобильные комплексы, которые представляют собой более серьезное оборудование и дорогостоящее», – отметил Путин. Он призвал делать сразу все, что нужно, чем потом несколько раз возвращаться к одной и той же теме и «нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все министерство финансов». «Лучше мобилизоваться сейчас, так как это получалось в 2020 году по некоторым направлениям, в связи с необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, лучше сделать это сейчас, сделать комплексно, основательно и надолго», – заключил Путин. Голикова отметила, что вопрос по приобретению в 2021 году медицинских комплексов обсуждался. «Минпромторг оценивал такие возможности, мы еще пока не дообсуждали эту тему до конца, с точки зрения, в первую очередь, возможности промышленности, потому что медицинские комплексы - это более серьезное оснащение, более серьезная комплектация, а мы не предполагали мобильные комплексы только для цели вакцинации, мы как раз предполагали более широкое использование и возможность использования этих мобильных комплексов в малонаселенных и сельских населенных пунктах. Это по сути мини-амбулатории, мини фельдшерско-акушерские пункты, которые должны работать по приезду в субъекты», – сказала вице-премьер.



Второй важный аспект, который сейчас прорабатывается с Минпромторгом, – «это не только возможность произвести, но и возможность своевременно скомплектовать этот медицинский комплекс, имея в виду, в первую очередь, российское оборудование, его использование и использование импортного оборудования только в случае, если оно отсутствует на российском рынке».



«Поэтому мы эту задачу перед собой поставили, мы вам ее дополнительно доложим, поскольку она более сложная, чем скорая медицинская помощь, где у нас уже есть опыт приобретения. И к моменту исполнения поручения вас проинформируем в окончательном виде», – ответила Голикова. Ранее Путин заявил, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировала быстро. Оленевод рассказал Путину о своей жизни в тундре с 11 детьми 1 июня 2021, 16:04 Текст: Елена Мирошниченко

Во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей. «Здорово, Владимир Владимирович! Меня зовут Вулков Павел Митрофанович. Я оленевод из общины... Кочующей», – начал свой рассказ глава семьи. Он рассказал Путину, что самому старшему их ребенку 16 лет, а самому младшему – год, и все они общаются с оленями. Об этом сообщает РИА «Новости». «И в зоопарк ходить не надо. У вас счастливые ребятишки!.. Мама справляется со всеми? Много работы, надо сказать: 11 ребятишек – это требует большого внимания со стороны мамы. Вам-то приходится на работе проводить время», – заметил Путин. Вулков рассказал, что жена со всеми справляется, к тому же помогает их 15-летняя дочь. Также Путин спросил его, как часто семье приходится переезжать с места на место и нет ли желания отправить кого-нибудь из детей учиться в интернат. «За сезон переезжаем где-то 30 раз, наверное... У меня трое так-то учатся», – ответил Вулков. Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тыс. рублей. Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями рассказал, что его мама работала нянечкой в больницах и ночным сторожем, чтобы днем ухаживать за маленьким сыном. В США назвали Байдена «мальчиком на побегушках» у Кремля 2 июня 2021, 15:49 Текст: Евгения Шестак

Журналисты издания Washington Еxaminer раскритиковали президента США Джо Байдена, заявив, что он действует в ущерб своей стране, пытаясь завоевать расположение президента России Владимира Путина. Байдена в своей публикации они назвали «мальчиком на побегушках» у Путина. «Мы видим, как Байден пресмыкается перед Путиным», – написал американский аналитик Том Роган, передает РИА «Новости». По его мнению, американский президент уже преподнес России несколько «подарков»: например, отказался применять санкции, направленные против оператора газопровода «Северный поток – 2», а также аннулировал разрешение американской нефтяной компании Delta Crescent Energy, работавшей на северо-востоке Сирии. Последнее аналитик также назвал решением, принятым в пользу России. «Местные курдские и арабские власти перестанут видеть в США своего партнера и столкнутся с сильным давлением, чтобы пустить на их место Россию», – забеспокоился он. Также Роган отметил, что Байден якобы «умолял» Путина о проведении встречи в Женеве. Аналитик предположил, что президент США делает все возможное, чтобы завоевать расположение российского коллеги. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли 2 июня 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы. «В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствуют, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом сообщает РИА «Новости». Праймериз этого года стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (семь человек – в 2016-м). Большинство участников (52%) – беспартийные кандидаты. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Путин отметил обновление списка кандидатов от «Единой России» благодаря праймериз 2 июня 2021, 16:31 Текст: Ксения Панькова

Президент России Владимир Путин заявил о серьезном обновлении списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» на недавно состоявшихся праймериз за счет большого числа беспартийных кандидатов. «Знаю, что обновление очень серьезное. Там свыше 52% людей, которые прошли в ходе предварительного голосования – это не члены партии, это те, кто доказал в ходе общения с людьми, что имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан», – сказал глава государства на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз, передает ТАСС. Ранее эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России». Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование составила около 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Швейцария сообщила об открытии аккредитации на саммит Путина и Байдена 2 июня 2021, 14:48 Текст: Елена Мирошниченко

Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии в среду выставит на своем сайте правила аккредитации журналистов на российско-американский саммит 16 июня в Женеве, сообщила официальный представитель швейцарской миссии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти. «Мы откроем аккредитацию. Это будет опубликовано на сайте Федерального департамента иностранных дел сегодня», – рассказала она ТАСС, а также добавила, что на сайте будет «ссылка на санитарные меры для журналистов». Серезетти рассказала, что официальные делегации России и США на саммите «уже получили уведомления о том, как меры [в связи с пандемией] будут действовать для них», организаторы уже договорились с делегациями. По ее словам, во время саммита будет работать пресс-центр, но место его расположения пока не определено. Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.