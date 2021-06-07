На Украине объяснили, кто виноват в достройке «Северного потока – 2»

Украинское руководство продемонстрировало неспособность грамотно строить политику по сохранению транзита газа через страну в вопросе противостояния строительству «Северного потока – 2», заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он напомнил, что строительство газопровода финансируют, в том числе, европейские компании. «Германия, естественно, заинтересована в достройке «Северного потока – 2», тем более что это превращает ее в хаб, центр распределения газа в Европе, и все эти функции, по сути, отнимаются у Украины», – заявил Суслов в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

Он добавил, что отдельные украинские чиновники при этом высказываются в антиевропейском ключе, но их высказывания неправомерны. «Каждый в этом мире, особенно в международных отношениях, борется исключительно за свои интересы», – указал бывший министр.

По мнению Суслова, если Киев потеряет доходы от транзита голубого топлива, то только потому, что руководство Украины не смогло грамотно выстроить политику по сохранению этого источника.

«Потому что оно постоянно делало заявления общего плана, о том, что Запад нам поможет, что США не дадут достроить (газопровод). Рассказывал [президент Владимир] Зеленский, что Германии этот газопровод не выгоден, а Германия слушала, слушала, да и обеспечила все необходимые условия для его достройки. Потому что Германия теперь будет получать значительную часть доходов от транзита газа, те деньги, которые раньше получала Украина», – подвел итог бывший министр.

Ранее Зеленский заявлял, что действия президента США Джо Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире».

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.