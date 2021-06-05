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Путин раскрыл траты России на борьбу с пандемией
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Россия направила на борьбу с пандемией коронавируса примерно 4,5% ВВП, эти средства были эффективно использованы, заявил президент Владимир Путин.
«Мы, на мой взгляд, достаточно точно и эффективно использовали те средства, которые выделяли на преодоление последствий этого кризиса. И вообще в ходе борьбы с кризисом. Мы выделили на эти цели примерно 4,5% ВВП, для России это много», – приводит ТАСС слова Путина о борьбе с распространением коронавируса.
Как отметил глава государства, властям России удалось решить несколько важных задач, в том числе сохранить большое количество рабочих мест. «Хотя безработица подросла с 4,7% до почти 6%, но восстановление рынка труда идет, сейчас уровень безработицы в России [составляет] 5,2%. Надеюсь, что мы в конце года уйдем пониже 5%, а в следующем году уже вернемся к докризисному уровню в 4,7%», – добавил президент России.
Он также напомнил, что пандемия привела к спаду в мировой экономике, который стал самым большим за послевоенное время. «Но, слава богу, для российской экономики спад оказался меньше, чем для мировой», – заметил российский лидер.
При этом Путин отказался говорить о причинах пандемии. «Об этом столько уже сказано, что, мне кажется, бессмысленно уже что-то говорить на эту тему, вряд ли я скажу что-то новое и интригующее», – объяснил свой отказ президент.
Напомним, 12 мая премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления с ежегодным отчетом правительства в Госдуме сообщил, что на поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета.
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Названы заказчики информационной кампании против «Спутника V»
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Заказчиками информационной кампании против российской вакцины от коронавируса «Спутник V» являются представители так называемой Большой фармы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его мнению, в этом процессе задействованы антироссийские круги. Еще до регистрации препарата, подчеркнул глава РФПИ, началась кампания по подрыву доверия к открытию российских ученых. Первые обвинения в адрес России, сделанные в сентября 2020 года, основывались на том, что технологию вакцины якобы украли, передает РБК.
Глава фонда отметил, что раньше многие фармкомпании платили штрафы в миллионы долларов за недобросовестную конкуренцию и «нелегальный маркетинг», пытаясь уничтожить конкурентов на рынке.
«Мы видим атаки на «Спутник V» в первую очередь в англосаксонской прессе – это некий спрут, сочетающий интересы ряда компаний «Большой фармы» и ряда политических игроков, которые настроены против России», – пояснил Дмитриев, добавив, что целью таких кампаний служит в том числе снижение темпов вакцинации в стране.
К представителям «Большой фармы» относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада. В их числе Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, которые также выпустили свои вакцины от коронавируса.
«Северный поток», ипотека, вакцина. Что сказал Путин в Петербурге
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Речь Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме произвела сенсацию – президент объявил о том, что утром в пятницу была завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток – 2». В своем выступлении глава государства также объявил о продлении программы льготной ипотеки, новых налоговых послаблениях для малого и среднего бизнеса и рассказал о еще нерешенных проблемах российской экономики.
«Рад сообщить, что именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2», работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена», – констатировал президент Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Примерно в течение двух месяцев, скорее всего, будет закончена и вторая нитка газопровода, высказал предположение Путин. Глава государства также подчеркнул, что Газпром уже готов к заполнению газом этого трубопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
Добавим, что в четверг вице-премьер Александр Новак сообщил: Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Против строительства газопровода активно выступают страны-транзитеры – Польша и Украина, а также США, продвигающие поставки в страны Евросоюза своего сжиженного природного газа (СПГ).
Американский газ добывается варварским способом, а цена на него выше на 25%, отметил Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2021. «Или покупать подешевле у нас, и качественнее, и добытый нормальным образом, или покупать, по сути, продукт, который добывается сложным образом, так скажем, с экологической точки зрения», – обратился российский лидер к участникам международного форума. Путин подчеркнул: СП-2 представляет собой чисто экономический, коммерческий проект, который исключает политические риски, и экономически целесообразнее, чем транзит через Украину, Словакию и Австрию.
Россия исходит из того, что поставки газа в Европу будут расти, в ближайшие десять лет объемы поставок превысят 50 млрд кубометров, добавил Путин. При этом, отметил российский лидер, Россия могла бы до сих пор прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.
Восстановление экономики и вакцинация
Обращаясь к участникам международного экономического форума, Путин констатировал: кризис на фоне пандемии коронавируса стал самым мощным для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Но, несмотря на всю глубину прошлогоднего спада, «уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни». В текущем году ожидается необычно большой рост глобального ВВП, самый масштабный с 1970-х годов, прогнозирует российский лидер. Глава государства напомнил, что эксперты говорят о росте мирового валового внутреннего продукта на 6%. Признаком выхода экономики из кризиса Путин назвал первое с начала пандемии крупное мероприятие с участием бизнеса – ПМЭФ, который принимает Россия.
При этом президент напомнил о проблемах, которые вызывает продолжающаяся пандемия. Сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу», указал российский лидер. Путин констатировал, что прививку от COVID-19 сделали только около 10% населения мира. «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – добавил российский лидер. Президент поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
В целом, подчеркнул лидер России, всем странам мира необходимо объединять
усилия перед общими, определяющими будущее вызовами, «которые не зависят от конъюнктуры рынков, от политических споров и раскладов, но в решающей степени определяют будущее всей нашей цивилизации».
Одна из таких проблем, которые упомянул президент – изменение климата. «По подсчетам ученых, в результате хозяйственной деятельности человека в атмосфере Земли накопилось свыше двух триллионов тонн парниковых газов. Каждый год их объем увеличивается на 50 млрд тонн, постепенно нагревая планету», – привел данные специалистов глава государства.
«Нередко приходилось слышать разговоры о том, что Россия, мол, не очень-то заинтересована в решении глобальных экологических проблем, – заметил президент. – Сразу могу сказать: это чушь, это миф, а то и откровенное передергивание. Как и другие страны, мы ощущаем риски и угрозы в этой сфере, включая опустынивание, эрозию почв, таяние вечной мерзлоты. Многие из присутствующих в зале знают и работают в Арктике: у нас там целые города, в Арктике, построенные на вечной мерзлоте. Если таять все начнет, какие последствия будут для России?».
Чтобы решить проблему глобального потепления, только сократить объемы выбросов недостаточно, указал Путин. «Для достижения так называемой углеродной нейтральности важный показатель – это поглощение парниковых газов. Нужно снизить их объем, который уже накопился в атмосфере, и здесь наша главная задача – научиться улавливать, хранить и полезно использовать углекислый газ от всех источников», – обозначил задачу глава государства.
Наша страна разработает план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе – такое поручение Путин дал правительству.
Еще одно важное направление, которое обозначил президент – сохранение и восстановление российских лесов, что собственно, и также помочь эффективнее улавливать углекислый газ. «На нашу страну приходится пятая часть мировых лесов, которые занимают почти 10 млн квадратных километров. По оценкам специалистов, учёных, уже сейчас они поглощают миллиарды тонн эквивалента углекислого газа ежегодно», – цитировал главу государства сайт Кремля.
Занятость и рост цен
Оценивая влияние коронавирусного кризиса на Россию, президент отметил: и экономика, и рынок труда уже приближаются к докризисному уровню. При этом Путин обозначил две наиболее актуальные проблемы. «Рынок труда, его нужно восстанавливать как минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция», – констатировал президент.
«Да, здесь есть проблемы, – указал глава государства. – И безработица увеличилась, и реальные доходы граждан припали. Мы все это знаем. Но не произошло ничего такого, что мы могли констатировать или могли назвать катастрофой, что в принципе в таких условиях, каких мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».
У каждого российского региона есть экономический потенциал, и каждый из них должен разработать исчерпывающий механизм для обеспечения деятельности инвесторов, дал указание президент.
«Кроме того, в масштабах всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры содействия молодежному предпринимательству», – добавил Путин. Он указал: правительству следует усилить программы содействия занятости в тех регионах, где безработица пока еще высока». «При этом подчеркну – нужно действовать адресно, предлагать решения, которые учитывают специфику экономики каждого конкретного региона», – отметил глава государства.
Льготная ипотека
Кроме того, президент предложил еще одну важную меру поддержки граждан – продление программы льготной ипотеки. Ее пролонгируют еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% и с единой предельной суммой кредита для всех регионов – 3 млн рублей.
Кроме того, глава государства заявил, что программа семейной льготной ипотеки будет распространена и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита в рамках льготной семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей, в остальных регионах – 6 млн. «Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит», – сообщил Путин.
«Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях, в нынешней ситуации, для решения жилищных проблем наших граждан и для развития строительной отрасли, которая, как мы знаем, является локомотивом для смежных отраслей», – отметил президент. Он напомнил, что льготная ипотека была введена как антикризисная мера, но и резко обрывать ее нельзя. Она позволила привлечь в строительство более 2 трлн рублей, такую ипотеку оформили свыше полумиллиона граждан.
Поддержка бизнеса
Путин также объявил о мерах поддержки бизнеса, в частности для предприятий сферы общественного питания.
«Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала, по объему выручки. Это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост бизнеса и вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного дробления компаний. Показательный пример – сфера общественного питания. Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл – отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому», – сказал глава государства.
«Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим (...) какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании», – уточнил президент.
Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»
Вена положительно оценивает использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в более чем 60 странах, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
Курц также выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией.
«Мы должны, конечно же, пандемию преодолеть (...) Было бы невозможно добиться этой цели, если бы мы не работали совместно в области науки и политики. Поэтому не играет никакой роли, откуда эта вакцина, Америки, ЕС, России или Китая. Каждый успех в борьбе с коронавирусом – это успех всего мира. Геополитические различия не играют роли», – подчеркнул политик.
Ранее стали известны возможные сроки одобрения ВОЗ вакцины «Спутник V». Комиссия ВОЗ уже прибыла в Россию для изучения данных о препарате.
Кроме того, институт «Вектор» решил подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона».
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Путин и Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии
Президент России Владимир Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Сербии.
В пятницу в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде была начата первая фаза производства вакцины – расфасовка, передает РИА «Новости».
«Для меня большая честь запустить производство вакцины «Спутник V» в Сербии», – заявил Вучич на русском языке.
Директор института «Торлак» доктор Вера Стоилькович добавила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять российскую вакцину, и первой страной в Европе, производящей ее.
«Мы все должны понимать, что эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне. Такая позиция России носит принципиальный характер. И мы открыты для сотрудничества со всеми странами в области эпидемиологической безопасности», – сказал в свою очередь Путин. Он добавил, что России со своей вакциной от коронавируса пришлось пройти непростой путь – от скептических оценок до широкого международного признания.
Ранее министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович заявила, что исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%.
Случаи заражения «черной плесенью» зафиксировали в Мексике
Первый случай заражения мукормикозом, известным как «черная плесень», выявили в Мексике у мужчины, переболевшего коронавирусом.
«Черную плесень» выявили 34-летнего Грегорио Авенданьо, проживающего в штате Мехико. Мукормикоз у него диагностировали после того, как он перенес COVID-19, передает РИА «Новости».
Мужчине срочно нужна операция, рассказал его брат. Родственники пациента говорят, что есть опасность заражения мозга.
Авенданьо страдает диабетом. Коронавирус у него выявили 10 мая, но он отказался от госпитализации и переболел дома. После теста на COVID, показавшего отрицательный результат, он решил, что выздоровел, и вышел на работу.
Однако уже 26 мая его состояние ухудшилось. Он совсем перестал есть, а спустя три дня его госпитализировали с параличом лицевого нерва.
Дальше состояние пациента ухудшилось: к началу июня мужчина перестал говорить. Его готовят к операции по удалению левого глаза.
Ранее стало известно, что «черную плесень» зафиксировали в Ираке. В мае число случаев заболевания в Индии приблизилось к 9 тыс. Академик РАН объяснил опасность «черной плесени» при лечении COVID-19.
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Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V»
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Члены правления бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) проголосовали за разрешение импорта и ограниченного использования в федеративной республике российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
«[Предлагается] временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины в следующих количествах, что соответствует 1% населения штатов согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия – 300 тыс. доз, Мараньян – 141 тыс. доз, Сержипе – 46 тыс. доз, Сеара – 183 тыс. доз, Пернамбуку – 192 тыс. доз, Пиауи – 66 тыс. доз», – приводит ТАСС слова члена правления регулятора Алекса Машаду Кампуса, доводы которого поддержали еще трое коллег, в том числе глава регулятора Антониу Барра Торрес.
В свою очередь глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» прибудет в Бразилию в июле».
Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение «Спутника V». Вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Напомним, 20 мая в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата национальным регулятором.
В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.
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РФПИ: EMA не выявило критических замечаний по вакцине «Спутник V»
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от коронавируса «Спутник V» не выявило критических замечаний, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против «Спутника V», – цитирует РИА «Новости» Дмитриева.
По его словам, время регистрации зависит от EMA. Агентство не получило критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной, добавил Дмитриев.
Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до конца июня.
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в странах Евросоюза затягивается из-за «сигналов из высоких кабинетов» Брюсселя, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он назвал аморальным такое поведение в условиях пандемии.
Песков назвал сроки начала вакцинации иностранцев в России
Вакцинация иностранцев в России может начаться уже в ближайшее время, в течение месяца-двух, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это вопрос там месяца-двух, наверное. Ну, это будет, конечно, оперативно, потому что спрос большой на вакцину», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
Глава Ростуризма Зарина Догузова на ПМЭФ заявила, что ведомство совместно с туроператорами готово оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев с использованием электронной визы.
Путин поручил проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России.
«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, широкое распространение получила практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены и руководители крупных компаний, специально посещают Россию для вакцинации от коронавируса.
«В этой связи прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал президент.
Ранее специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
Путин и президент Аргентины объявили старт производства «Спутника V» в стране
Президент России Владимир Путин и глава Аргентины Альберто Фернандес на полях Петербургского международного экономического форума в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в стране.
Путин заявил, что для того, чтобы заблокировать распространение коронавируса, необходимо наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин.
В рамках ПМЭФ глава государства провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V». Путин подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в борьбе с пандемией, передает РИА «Новости».
«Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста», – заявил президент.
В пятницу Путин совместно с сербским коллегой Александром Вучичем по видеосвязи дали старт запуску производства «Спутника V» в Сербии.
Ранее на ПМЭФ Путин призвал россиян вакцинироваться: в России это бесплатно, комфортно и добровольно. Он подчеркнул, что от российской вакцины против коронавируса не зафиксировано ни одного летального исхода.
В Сербии назвали блестящими результаты исследования «Спутника V»
Исследование российской вакцины «Спутник V», проведенное среди 100 тыс. граждан Сербии, показало блестящий результат, эффективность составила 97,6%, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович.
«Мы сделали исследование среди 100 тыс. граждан Сербии, которые получили вакцину «Спутник V», и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая», – цитирует РИА «Новости» Поповича.
По его словам, эффективность вакцины «Спутник V» достигла 97,6%. «Это, я бы сказал, лучший результат, который мы имеем в Сербии», – добавил министр. Также Попович уточнил, что в стране сейчас применяются в общей сложности четыре разных вакцины, включая российскую.
Ранее Попович сообщал, на территории Сербии начинается производство российского препарата «Спутник V».
Напомним, что Центр имени Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство препарата в этом сербском учреждении.
Собянин допустил введение в Москве новых мер поддержки для привившихся от COVID-19
В столице могут быть введены дополнительные меры для поддержки людей, которые вакцинировались от коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например, там, лотерею с нашими федеральными коллегами», – передает его слова ТАСС.
Собянин напомнил, что в Москве действует программа «Миллион призов», в рамках которой пожилым людям в пунктах вакцинации выдаются сертификаты номиналом на 1 тыс. рублей для получения различных товаров и услуг.
По оценкам мэра, количество привившихся москвичей к концу года может превысить 2,5 млн.
Ранее Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19. Однако рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от коронавируса.
В Кремле заявили о возвращении Путина к работе в офлайн-режиме
Президент России Владимир Путин уже вернулся к работе в офлайн-режиме, но не полностью, так как пандемия коронавируса еще не ушла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, когда Путин вернется в офлайн-режим, что президент «уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», передает РИА «Новости».
«Все-таки пандемия еще не ушла, поэтому это такое плавное возвращение в прежний режим – насколько возможно стопроцентное возвращение в прежний режим. Вы видите, что мы вроде в офлайне, но все равно мы соблюдаем какие-то ограничения, в масках все», – сказал он.
Пресс-секретарь отметил, что президент также соблюдает необходимые в этих условиях ограничения.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта. Позже он рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
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В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8947 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8947 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 15% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2817, Санкт-Петербурге – 834, Московской области – 766.
Всего в стране выявлено 5 108 129 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 720 512 человек, из них 8530 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 377 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 123 037 человек.
Накануне, 3 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8933. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 14.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Путин призвал объединять усилия для недопущения возобновления пандемии
Сохранение очагов коронавируса в мире может затем привести к возобновлению пандемии, поэтому странам нужно объединять усилия в борьбе с этой угрозой, заявил президент России Владимир Путин, открывая встречу с руководителями мировых информационных агентств.
Президент России подчеркнул, что мир пока еще не до конца справился с трудностями, связанными с распространением коронавируса, и странам нужно продолжить борьбу с пандемией. Эффективный результат в этой сфере может быть достигнут только в случае объединения усилий, считает российский президент, передает ТАСС.
«Если где-то в мире будут оставаться очаги этой инфекции, то эти очаги могут послужить триггером для того, чтобы они распространялись опять на всю планету. Это затрагивает миллионы людей, это очень опасно, и нам нужно сделать все для того, чтобы не политизировать эти процессы», – указал Путин.
Более того, продолжил российский президент, на второй план должны уйти и выгоды экономического характера. «Нужно во главу угла ставить вопросы гуманитарного характера, борьбы за здоровье и жизни людей. Это самое главное, что нам нужно сделать», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции, а помощь этим нуждающимся странам ничтожна, поскольку «своя рубашка ближе к телу». «До тех пор, пока мы не обеспечим широкий, повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех континентах, опасность эпидемии и ее новых вспышек никуда не уйдет», – подчеркнул российский лидер.
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