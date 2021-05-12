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12 мая, среда | Последнее обновление — 11:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия выслала пресс-секретаря посольства США
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей
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На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.
«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС.
По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он.
Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер.
Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости».
По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.
Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он.
Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.
На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.
Словакия решила использовать «Спутник V» после трех месяцев обструкций
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После трех месяцев всевозможных обструкций Словакия в ближайшие дни начнет использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», первая партия которой поступила в страну 1 марта, сообщил вице-премьер и министр финансов республики Игор Матович.
«После получения отличных результатов испытаний «Спутника V» в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных обструкций со стороны всемогущих [противников российской вакцины в Словакии] в ближайшие дни приближается начало вакцинации «Спутником V» и в Словакии. С российской стороной во время прошедших выходных дней я договорился о том, что она согласна с началом [процесса] вакцинации [жителей республики]», – приводит слова Матовича ТАСС.
В прошлую пятницу министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский сообщил, что специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявляли власти Словакии.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V» для передачи нуждающимся странам.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины.
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Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова.
«Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Десятки тел жертв COVID-19 обнаружили в реке Ганг
В индийском городе Буксар в реке Ганг нашли по меньшей мере тридцать тел людей, умерших от COVID-19, сообщает The Times of India.
В администрации округа заявили, что трупы могли приплыть из соседнего штата. Однако местные жители рассказали, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров, передает РИА «Новости».
Очевидцы также заявляли, что всего трупов может быть больше сотни. Случившееся привело к панике, люди боятся распространения инфекции. Власти уже начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с ритуалами, расходы возьмет на себя правительство штата.
Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.
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В РФПИ рассказали, как «Спутник V» победил коронавирус в Сан-Марино
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Применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Благодаря «Спутнику V» в Сан-Марино проведена самая успешная кампания по вакцинации в Европе: средняя дневная заболеваемость в государстве за семь дней в пересчете на 1 млн населения за 3-9 мая более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.
На пике в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, но уже с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса. Отмечается, что результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала.
Кроме того, смертность от коронавируса в Сан-Марино также снизилась до нуля. Отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом, закрылось.
При этом кампания по вакцинации в Сан-Марино показала высокую эффективность «Спутника V», в том числе, против британского штамма.
«РФПИ готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма на базе успешных результатов вакцинации в стране, продемонстрировавших резкое снижение заболеваемости коронавирусом», – добавили в фонде.
Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса.
СМИ: Переговоры между Германией и Россией по «Спутнику V» зашли в тупик
Немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в рабочей группе, созданной в Минздраве ФРГ с целью проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса, сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
Источник газеты сообщил, что у Европейского агентства лекарственных средств повышенные требования к вакцинам, что ставит под вопрос получение «Спутником V» одобрения со стороны регулятора, сообщает ТАСС.
Официальных заявлений на этот счет с германской стороны не было.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
Путин сообщил о хорошем титре антител после прививки от COVID-19
Президент Владимир Путин рассказал, что после вакцинации у него хорошие показатели по антителам к коронавирусу.
«Как раз 9 (мая) взяли анализы (на антитела), и результат позитивный», – сообщил глава государства, передает ТАСС.
По его словам, «сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности». «Он у меня 15 оказался, и, как врачи сказали, это результат хороший», – отметил Путин.
Также президент заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования.
Напомним, Путин сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером.
Также Путин объяснил, что отказался прививаться от коронавируса в открытом для журналистов режиме, как это сделали лидеры других государств, потому что не хотел «обезьянничать».
В ООН призвали сотрудников прививаться «Спутником V»
ООН призывает свой персонал вакцинироваться от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где он одобрен медицинскими регуляторами, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы призываем наших сотрудников, которые работают в тех странах, где прививают «Спутником», прививаться этой вакциной», – цитирует ТАСС Гутерриша.
По его словам, многие сотрудники ООН уже получили вакцину «Спутник», в частности в России. «И мы бы хотели иметь возможность самим использовать ее, но пока мы ждем ее одобрения Всемирной организацией здравоохранения», – добавил генсек ООН.
Также Гутерриш призвал мировых производителей вакцин от коронавируса объединить усилия, чтобы удвоить объемы их производства. Генсек ООН напомнил о своем призыве к «Большой двадцатке» разработать глобальный план вакцинации, при котором были бы усилены возможности всех стран и компаний, которые производят вакцины, передает РИА «Новости».
Кроме того, он предупредил о возможности появления устойчивых к вакцинам мутаций коронавируса в случае активного распространения инфекции в бедных странах.
«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас все еще есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», – сказал он.
По его словам, это означает, что «никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности». Также Гутерриш назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм».
«Мы продвигаем инициативу... COVAX, направленную на эффективное распространение вакцин в развивающихся странах. Но, к сожалению, COVAX не только испытывает некоторую финансовую нехватку (не хватает 22 миллиардов долларов). Но сегодня есть и проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами», – добавил он.
В марте Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в международной программе COVAX. РФПИ при этом заявил, что будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины «Спутник V» в страны напрямую.
COVAX – международный механизм, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт»
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Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщило Bahrain News Agency.
Национальный регулятор Бахрейна проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства, передает ТАСС.
«Спутник лайт» стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне. Как уточняется в сообщении, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата.
По данным Bahrain News Agency, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой «Спутник лайт» доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. Помимо этого, власти королевства получили положительные отклики о вакцине от местных ученых, в частности специалистов в области эпидемиологии. В ближайшее время Минздрав Бахрейна на основании полученного одобрения от регулятора приступит к процедурам по импорту препарата.
Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмад ас-Саати заявлял о крайне высоком спросе на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Он объяснял причину спроса высокой эффективностью российского препарата. В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.
Напомним, вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V».
РФПИ опроверг заявления о «тупике» в переговорах с Германией по «Спутнику V»
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Сообщение немецкой газеты Bild о том, что якобы переговоры о поставках «Спутник V» в Германию зашли в тупик, не соответствуют действительности, заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
«Информация в издании Bild не соответствует действительности и является примером дезинформационный кампании, имеющей целью не допустить российскую и аналогичные вакцины на европейский и другие рынки. За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», – цитирует сообщение РФПИ РИА «Новости».
Фонд добавил, что переговоры с немецкой стороной продолжаются, препарат может быть поставлен уже в июне, не в ущерб поставкам в другие страны.
Разработчики вакцины также продемонстрировали полную открытость, они продолжили работать в рамках инспекции Европейского медицинского агентства (EMA), хотя на EMA пытаются оказать давление крупные международные фармкомпании и политики, чтобы не пропустить «Спутник V» на европейские рынки.
«Против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах. <...> В истории фармацевтической индустрии задокументированы многочисленные факты использования прессы крупными компаниями для атак на конкурентов с целью создания и использования монопольных позиций на рынках. Мы считаем, что информационные войны против вакцин неэтичны и подрывают столь необходимые усилия по вакцинации в мире», – подвели итог в РФПИ.
В воскресенье немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
До этого канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J
Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.
«Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.
В Норвегии использование вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.
Тем временем глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.
В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.
Тем временем СМИ сообщили, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.
Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами
Госдума денонсировала соглашение между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.
Законопроект о денонсации соглашения в Госдуму внесло правительство. «В случае направления российской стороной уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года», – указывается в пояснительной записке к документу, передает РИА «Новости».
Тем временем замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин будет предлагать изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. «У нас осталось три ключевых юрисдикции – это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения. Это позволит уже охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», – сказал Сазанов.
Президент Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны – Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.
В США заявили о неточных официальных данных о смертях от коронавируса
Главный инфекционист Соединенных Штатов Энтони Фаучи заявил, что реальное количество скончавшихся в стране от коронавируса больше, чем официальная статистика.
«Мы говорили, в CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) все это время говорили, что, вероятней всего, мы учитываем меньше, чем есть», – заявил Фаучи в эфире американского телевидения, передает РИА «Новости».
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса скончались 581 тыс. 572 человека. Фаучи предположил, что модели Вашингтонского университета, предполагающие смерти более 900 тыс. американцев, могут ошибаться, но и могут быть точными.
«Однако я считаю, что все это время мы вели и ведем неполный учет, в этом нет сомнений», – заключил он.
В начале мая общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.
На фоне коронавируса в Индии зафиксировали рост другой опасной инфекции
В Индии зафиксирован рост случаев мукоромикоза, вызываемой разными видами грибов семейства мукоровые инфекции, это происходит на фоне второй волны коронавируса в стране.
Называемая иногда черной плесенью болезнь (не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях) часто встречается среди заболевших коронавирусом, а также среди тех, кто выздоровел, передает «Интерфакс».
Индийский врач Акшай Наир предположил, что рост заболеваемости может быть связан с использованием стероидов при лечении тяжелых форм коронавируса. Стероиды снижают воспаление легких и снижают иммунитет.
Мукоромикоз поражает нёбо и нос, вызывает лихорадку, а также различные симптомы в ЦНС, кроме того, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь смертельно опасна для больных диабетом и для больных ВИЧ/СПИД и раком.
В районе Сион в Мумбайской больнице за два месяца зафиксировали 24 случая мукоромикоза, до этого фиксировали не более шести случаев в год.
Ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. При этом ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител.
Депутат бундестага привился «Спутником V» в Москве
Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
«Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое. Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», – сказал Дэм, получив сертификат вакцинации российским препаратом, передает РИА «Новости».
Ранее Дэм заявил, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. Выбор «Спутника» он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина». Он также считает «Спутник V» более безопасным с точки зрения побочных эффектов.
В апреле сообщалось, что жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию.
«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
Немецкий депутат приехал в Россию привиться от коронавируса
Депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм сообщил, что прибыл в Москву, чтобы привиться российским препаратом «Спутник V».
«Я завтра получу вакцинацию вакциной «Спутник», – цитирует Дэма РИА «Новости».
Парламентарий пояснил, что не боится прививаться российским препаратом, недопуск «Спутника V» на немецкий рынок связан с политикой.
«Это попытка при каждой возможности повредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей», – пояснил он.
Дэм добавил, что выбрал «Спутник», поскольку это «более классическая, векторная вакцина», он добавил, что сам занимался медициной и уверен, что векторные вакцины лучше для иммунной системы человека.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что германские власти занимаются вопросом вероятной закупки российской вакцины «Спутник V» отдельно от Евросоюза, но объемы заказов будут зависеть от того, как скоро препарат зарегистрируют в ЕС.
В воскресенье немецкая газета Bilt со ссылкой на источники в Минздраве ФРГ сообщила о том, что ФРГ и Россия «зашли в тупик» в переговорах о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V».
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