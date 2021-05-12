Мишустин: На поддержку россиян во время пандемии направили свыше 2,5 трлн рублей

На поддержку россиян в период пандемии было направлено более 2,5 трлн рублей – это более 10% федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«Мы стремились максимально поддержать людей, как работающих, так и временно оставшихся без работы, семьи с детьми. Назову только одну цифру: на дополнительную поддержку граждан было направлено более 2,5 трлн рублей. Много это или мало? Для сравнения – это свыше 10% всего федерального бюджета страны», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

По словам премьера, каждая вторая семья в России получила выплаты в период пандемии коронавируса. «В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», – сказал он.

Кроме того, «более чем 2 млн человек, которые остались без работы и воспитывают несовершеннолетних детей, перечислили дополнительные деньги к пособию по безработице. В таких семьях на тот момент было свыше 3,5 млн детей», добавил премьер.

Также Мишустин заявил о необходимости восстановить рынок труда, отметив, что в 17 российских регионах показатели уже вернулись к докоронавирусным значениям. «Сегодня крайне важно восстановить рынок труда. Правительство вместе с регионами разработало соответствующие комплексы мер для каждого субъекта РФ. В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», – сказал он, передает РИА «Новости».

По его словам, сегодня нужен современный подход к управлению трудовыми ресурсами и уже подготовлен законопроект о работе в дистанционном режиме.

Мишустин также отметил важность создания единой цифровой платформы занятости, поскольку к порталу на базе «Работа в России» будут подключены все профильные службы, едиными станут и методические требования, и контроль за их соблюдением. «Предполагается, что наравне с очным приемом в центрах занятости активно будет использоваться дистанционный формат поиска работы. В том числе – и проактивные формы оказания услуг. А в целом предложенные новации позволят сформировать у нас в стране единый, открытый и прозрачный рынок труда. Создать необходимые условия для сокращения безработицы», – пояснил он.

Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.