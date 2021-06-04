Рогозин поддержал предложение главы NASA продлить работу МКС до 2030 года

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поддержал нового главу NASA Билла Нельсона, который в телефонном разговоре заявил о намерении продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«В ходе беседы глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие в космосе, которое началось со стыковки в рамках программы Союз-Аполлон в 1975 году, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС при обеспечении необходимого государственного финансирования до 2030 года. Поддержав главу NASA, Дмитрий Рогозин отметил выполнение в полном объёме российской стороной обязательств по поддержанию эксплуатации МКС», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.



Уточняется, что Рогозин также рассказал главе НАСА о планах по развитию российского сегмента станции.

До конца июня запланированы российско-американские переговоры на экспертном уровне, в том числе в рамках конференции GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

«Кроме того, Дмитрий Рогозин выдвинул ряд инициатив по организации российско-американского сотрудничества в области фундаментальных космических исследований», – уточняется в сообщении.

Глава НАСА Билл Нельсон принял приглашение главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина приехать в Россию на переговоры.



«Также глава Роскосмоса пригласил Нельсона приехать в Россию. Приглашение было принято», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Кроме того, России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции.