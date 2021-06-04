Дерипаска объявил о наступлении в России хороших времен

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в России настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, а с осени в страну пойдут иностранные инвестиции.

«В России, я считаю, хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. ... Та ситуация, которая сложилась – стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. ... Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. ... Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а мы, я думаю, сможем удивить и помочь российскому населению», – передает РИА «Новости» слова Дерипаски на ПМЭФ.

По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали «когда-то Япония, Китай, Катар, Корея».

«Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 2026-2028 годам уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет свое место», – отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил, что Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции.