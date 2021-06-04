МВД назвало координаторов обманувших ветерана Пронина аферистов

Работу мошенников, обманувших ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, координировали из-за рубежа, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержаны два подозреваемых в мошеннических действиях, которые 29 мая были совершены в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина... По имеющейся информации, координация их действий осуществлялась из-за рубежа», – передает РИА «Новости» слова Волк.

У подозреваемых изъяты телефоны, банковские карты и деньги. «Сотрудники МВД России не исключают, что, помимо Василия Пронина, от действий аферистов пострадали и другие граждане, в том числе пожилого возраста. Эта информация проверяется», – добавила представитель ведомства.

Само мошенничество было совершено по распространенному сценарию: домой 96-летнему ветерану позвонил мнимый полицейский, который убедил его снять с банковского счета и передать еще одному участнику аферы 400 тыс. рублей – якобы «для поиска мошенника».

Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В 1942 году, не достигнув совершеннолетия Василий Гаврилович вступил в ряды Красной Армии, участвовал в боях, в том числе в исторической битве на Курской дуге. Награжден медалью «За отвагу». В 1944 году Пронин был тяжело ранен при форсировании Десны.

Напомним, злоумышленники в Москве лишили всех сбережений 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, которого на параде Победы укрыл курткой президент Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищной ситуацией» кражу у Василия Пронина.

Ранее в пятницу Волк сообщила, что полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против Пронина.