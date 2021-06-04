Браудер пообещал за год вытащить Навального из тюрьмы 4 июня 2021, 11:57 Текст: Евгения Шестак

Зарубежные правозащитники, общественные и политические деятели поздравили российского блогера Алексея Навального с 45-летием и выразили ему слова поддержки. В частности, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер пообещал к следующему дню рождения освободить Навального из тюрьмы. Браудер выразил надежду, что в ближайшем будущем Навальный сможет продолжить свою работу. «После того, как ваши друзья покинули Россию, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомни мои слова, к следующему дню рождения ты будешь свободным человеком», – приводит его слова BuzzFeed. Бывший специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что внимательно следит за здоровьем Навального и использует все свои связи в администрации президента США Джозефа Байдена, «чтобы оказать дополнительное давление на Россию». «Будьте уверены, что здесь, в США, есть много замечательных людей, которые делают все, чтобы вытащить вас из тюрьмы. Несмотря ни на что, вы-политическое будущее России», - добавил он. По словам президента «Национального фонда за демократию» Карла Гершмана, все, что происходит с Навальным, является бесчеловечным актом запугивания. «Мне больно видеть, в какие нечеловеческие условия поставили вас российские власти, сколько вам пришлось вынести за эти месяцы заключения. Я считаю, что все, что с вами происходит, является бесчеловечным актом запугивания, направленным против честных и порядочных людей вашей страны. Ваше политическое дело-еще одно доказательство того, что вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам пережить такое унижение. Будьте уверены, что Кремль ответит за свое безрассудство», – сказал он. Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес также присоединился к поздравлениям и отметил, что к Навальному обязательно придет политический успех. «И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в России невозможно без ваших усилий», – заявил он. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар добавил, что Навальный является «узником совести». «Мы твердо убеждены, что преследование активистов за гражданские права по политическим мотивам недопустимо. Именно поэтому мы требуем от российского правительства справедливого расследования и немедленного освобождения господина Навального», – заключил он. 19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2» 3 июня 2021, 21:03

Фото: John Randeris/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года. Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta 3 июня 2021, 21:31

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС. «Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич. По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич. Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве. Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии. Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.

МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России 3 июня 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой системы SWIFT, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. «В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT это кооператив», – сказал он в кулуарах ПМЭФ РИА «Новости». Панкин отметил, что система не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги. Ранее предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT. Между тем в мае президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение интересов России и безопасности финансовой системы стран на фоне разработки за границей национальных цифровых валют. Напомним, Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT. Минобороны предупредило о начале новой холодной войны 3 июня 2021, 16:50

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT. «Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин. Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО. Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны. Дерипаска: Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции 3 июня 2021, 16:41

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Российская оппозиция самоподорвала себя, и теперь можно заняться делом, а бедность в России могут победить только предприниматели, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Петербургском международном форуме (ПМЭФ). «У нас сейчас практически десять лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и, в принципе, можно заняться делом», – приводит Ura.ru слова бизнесмена. Также он считает, что бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы. «Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать», – цитирует Дерипаску РИА «Новости». «Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия», – подчеркнул бизнесмен. Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил он. «Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь», – заключил он. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех–четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» 3 июня 2021, 22:30 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2». «Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ 3 июня 2021, 17:46

Фото: Marija Golubeva/Facebook

Текст: Вера Басилая

МВД Латвии возглавила открытый представитель ЛГБТ, эксперт в сфере образования и интеграции Мария Голубева. Ее назначение утвердил сейм республики. Министром внутренних дел Латвии стала открытый представитель ЛГБТ-сообщества Мария Голубева. Соответствующее решение принял сейм Латвии. Назначение поддержало большинство, передает РИА «Новости». За назначение Голубевой на пост министра проголосовало большинство депутатов сейма. Она является экспертом в сфере образования и интеграции. Ранее в отставку был отправлен Сандис Гиргенс, который занимал эту должность несколько лет. «Латвии еще многое предстоит сделать для достижения равных прав. Однако на сегодняшний день у правительства Латвии есть два министра, которые являются открытыми представителями ЛГБТ. Мария Голубева только что была назначена министром внутренних дел. Поздравляю, Мария, и желаю всем успехов в этой важнейшей работе!» – написал в своем профиле в Facebook глава МИД Эдгар Ринкевич, также представитель ЛГБТ сообщества. Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вслед за ним такое же заявление сделал глава дипмиссии Великобритании в Латвии Иан Фрю. Белоруссия ввела ответные санкции против США 3 июня 2021, 18:05

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Текст: Елизавета Булкина

Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах. «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией», – приводятся слова Глаза на сайте белорусского ведомства. Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения». Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair. Роскосмос занялся спасением второго «Бурана» на Байконуре 3 июня 2021, 13:10 Текст: Евгения Шестак

Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения космического корабля «Буран» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, объект взяли под круглосуточную охрану. «Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное – чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого «Бурана», – цитирует «Интерфакс» Рогозина. По его словам, госкорпорация взяла «Буран» на объекте космодрома под круглосуточную охрану. По его словам, недостроенный космический корабль и его макет «в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведется расследование. «Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль)», – сказал Рогозин. Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что граффити оказался разрисован хранящийся на Байконуре недостроенный корабль «Буран». Сообщалось, что ведомственная охрана Роскосмоса НТЦ «Охрана» возьмет под охрану монтажно-заправочный корпус космодрома Байконур, где хранится изрисованный вандалами «Буран». Варшава увидела угрозу Польше и Украине в блокировке газопровода Baltic Pipe 4 июня 2021, 09:10

Фото: RITZAU SCANPIX/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Власти Польши считают опасными попытки заблокировать строительство газопровода Baltic Pipe, заявил в эфире Польского радио заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач. По его словам, правительство Польши получило информацию о том, что датский Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов не подтвердил разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для аннулирования разрешения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы. Одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству газопровода идут уже полным ходом. Теперь они будут приостановлены. «Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело. Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы. Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», – передает ТАСС слова Пшидача, подчеркнувшего, что Польша заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. «В интересах Польши и Центральной Европы завершить этот проект как можно скорее, – отметил заместитель министра. – Рассчитываем на благосклонность датского правительства». Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском 3 июня 2021, 21:14 Текст: Вера Басилая

Сотрудники ППС выстрелили в ногу напавшему на них с ножами агрессивному жителю города Усолье- Сибирское. Дебошира обезвредили, и отправили в больницу, уголовное дело отправлено в СК РФ. Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В полицию сообщили о мужчине в неадекватном состоянии, который повредил имущество сожительницы и мог причинить вред ее жизни и здоровью. На место сразу направили экипаж ППС. Правонарушитель встретил полицейских с ножами в руках, на их требования положить оружие на землю, не реагировал. Он кричал, вел себя неадекватно и угрожал полицейским. Агрессивного мужчину не остановил предупредительный выстрел в воздух, в результате он напал на стражей порядка. Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего, передает «Иркутск сегодня». Дебошира удалось обезвредить, ему сразу вызвали скорую помощь, в больнице ему оказали необходимую помощь. Установлено, что нападавший – 44-летний местный житель ранее судимый за разбои, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Полиция направит материалы дела по случившемуся инциденту в СК РФ, в действиях правонарушителя предусматриваются признаки преступления по части 2 ст. 318 УК РФ. Ранее инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС 3 июня 2021, 15:20

Фото: Rosatom/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей. «Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС». Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)». Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. Япония отказалась принять протест России из-за инцидента у Сахалина 4 июня 2021, 05:34 Текст: Антон Никитин

Токио не принимает протест Москвы в связи с инцидентом с японским рыболовным судном «Эйхомару-172» у берегов острова Сахалин, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. «Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», – приводит слова японского министра ТАСС. Как утверждат Мотэги, Токио якобы располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии. Накануне Токио заявил протест Москве в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны в Охотском море. Москва в свою очередь выразила решительный протест Токио из-за навала японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172» на сторожевой катер российских пограничников в исключительной экономической зоне РФ у острова Сахалин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушков ответил бывшему президенту Эстонии на оскорбление 4 июня 2021, 08:35 Текст: Евгения Шестак

Член Совфеда Алексей Пушков заблокировал в Twitter бывшего президента Эстонии Тоомаса Ильвеса после его реакции на высказывание парламентария о проблемах с финансированием украинской армии из-за открытия «Северного потока – 2». «Бывшему президенту Эстонии Ильвесу не понравился мой твит о том, что Украине не нужна армия, потому что она не умеет ею пользоваться. То есть человек вообще не понимает сарказма. За это я отправил его в бан, где ему самое место. Тем более что он давно мало кому интересен», – цитирует РИА «Новости» Пушкова. Накануне сенатор предположил, что урезание расходов на вооруженные силы пойдет Киеву на пользу, поскольку это остановит бомбардировки Донбасса. Кроме того, украинские власти откажутся от идеи «вернуть Крым», а также смогут втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией. В свою очередь, Ильвес назвал мнение российского парламентария смешным и грубо высказался о Пушкове. Ранее Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2».