Онищенко объяснил претензии к «мусорной еде» Nestle и McDonalds

Компания Nestle выпускает продукцию, которая не содержит никаких полезных веществ для человеческого организма, а фастфуд McDonalds нарушает культуру приема пищи русского человека, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

После того, как швейцарская транснациональная корпорация Nestle призналась, что большинство ее продукции не соответствует внешним определениям здоровья, Онищенко сообщил, что необходимо урегулировать доступ на российский рынок продукции данной компании, а следом нужно будет «разобраться» с фастфудом McDonalds.

«Сама компания Nestle честно призналась, что еда, которую она выпускает, вредная. То есть она вредная не от того, что просрочилась или испортилась, а изначально по составу такая. У нас есть понятие «мусорная еда» – термин Всемирной организации здравоохранения – это та еда, которая является рафинированной, что мы наблюдаем в этом случае», – говорит Онищенко.

Он приводит в пример сахарный леденец, где технология переработки доведена до того, что берется только один ингредиент – углевод. Там нет ни белков, ни жиров, ни витаминов, ничего, на что настроена в эволюционном плане пищеварительная система человека. Соответственно, в еде, в которой нет абсолютно ничего полезного, кроме энергии, смысла нет, поскольку, употребляя такую пищу, человек не получает разнообразного, полноценного, содержащего полный набор компонентов питания.

«В таком случае возникают элементарные расстройства. Энергия есть, человек может двигаться, бегать и так далее, но у него нет пластического компонента – белка. Но не менее вредны ситуации, где все наоборот. Например, один белок, как в протеине. То есть мясо – нормальный продукт, который все содержит, он естественный, а когда из него извлекается только протеин, то это становится вредным, за исключением, когда его применяют в медицинских целях», – объясняет врач.

Что касается продукции компании McDonalds, то здесь, по мнению экс-главы Роспотребнадзора, рестораны должны адаптировать меню под российскую культуру, поскольку то, что представляет фастфуд на сегодняшний день, нарушает культуру приема пищи.

«Мы завтракаем, обедаем и ужинаем в одно время. Под это подстраивается наш организм, равно как и под сон. А что делает McDonalds? Он рассчитан на то, что человек пришел и купил в красном пакете энное количество картошки во фритюре, которую он может поедать в автобусе. Эти перекусы, нарушение регулярности пищи и смещения времени приема – заслуги прежде всего McDonalds», – считает Онищенко.

Депутат подчеркивает, что компания с легкостью меняет меню под требования разных стран мира, старается им соответствовать, вводя более натуральные и менее жирные ингредиенты, в то время как Россия позволяет продавать на своей территории максимально неподходящую для граждан еду. Соответственно, по его мнению, в первую очередь ресторану следует ввести первые блюда в виде супов, к которым так привык русский человек, а также нормализовать вторые и третьи, чтобы в первую очередь соблюсти привычку детей.

«Разрушать McDonalds не нужно, но мы должны настоять на приготовлении той пищи, которая свойственна нам. Но для того, чтобы и Nestle и McDonalds заставить подстроиться под Россию, следует сначала попробовать мирно договориться. Если же не получится, то уже использовать административные меры», – заключил врач.

В начале апреля уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать производителей фастфуда указывать подробный состав компонентов продукции, а также маркировать товары надписями и картинками о вреде подобной пищи для здоровья.