Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.17 комментариев
Учитель рассказал, как остановил напавшего на школьников подростка в Балаганске
Учитель физкультуры из Балаганска рассказал, как остановил напавшего на одноклассников школьника
Преподаватель физкультуры Александр Бакуров рассказал, как остановил подростка, который совершил нападение на одноклассников в Балаганске в Иркутской области и собирался нанести увечье себе.
«Увидел ребенка пострадавшего на улице, коллегу, который оказывал помощь, спросил, что произошло. Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда», – приводит слова Бакурова РИА «Новости».
В раздевалке, как рассказал учитель, он «увидел ребенка, который хотел нанести себе увечье». Бакуров помешал подростку сделать это. Он пояснил, что быстро сориентироваться в экстренной ситуации смог, поскольку «проходил курсы иногда как педагог». «Нам это в колледже рассказывали при обучении», – пояснил он. Кроме того, отметил учитель, «в Вооруженных силах России тоже рассказывали, как нужно делать, как нужно разговаривать в данной ситуации».
Напомним, в поселке Балаганск Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.
На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов.