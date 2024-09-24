МАГАТЭ выразило готовность направить экспертов на Курскую АЭС при необходимости

Гросси заявил о готовности МАГАТЭ направить специалистов на Курскую АЭС, «если что-то случится»

Tекст: Константин Сергеев

«Если что-то случится, мы направим туда людей для оценки ситуации», – сообщил Гросси.



По словам Гросси, во время посещения Курской АЭС он лично видел следы теплового воздействия на станцию. Он выразил надежду на то, что этого больше не повторится, и добавил, что МАГАТЭ остается «начеку», передает РИА «Новости».

МАГАТЭ в настоящее время не планирует постоянного присутствия своей миссии на Курской АЭС.

Также Гросси уточнил, что надеется больше не ездить на Курскую АЭС, это будет означать стабилизацию ситуации вокруг станции.

Ситуация вокруг Курской АЭС остается напряженной из-за продолжающегося нападения ВСУ на российскую территорию, заявил генеральный директор МАГАТЭ. Гросси заявил, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину. В России Гросси намерен встретиться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС. Он заявил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

Как сообщалось, отчеты МАГАТЭ снимают ответственность с Киева. Между тем, ВСУ периодически атакуют АЭС. Инспекторы МАГАТЭ недавно оценили степень повреждений и возможные риски для дальнейшего функционирования ЗАЭС. При атаке дронов ВСУ на Энергодар был поврежден трансформатор на подстанции «Заря». Москва пытается лишить Киев возможностей бить по Энергодару.