Эксперт Анпилогов: Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы, но для этого необходимо желание европейской стороны

Tекст: Олег Исайченко

«Действия Киева представляют проблему для ядерной безопасности в Европе. Прежде всего, существует радиационная угроза, поскольку целями атак ВСУ становятся АЭС на территории России. Кроме того, Украина допускает превращение предприятий атомной энергетики в военные объекты», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

Он напомнил, что после чернобыльской катастрофы большое количество радионуклидов попало в страны Западной Европы. «Это произошло несмотря на то, что ветра на европейском континенте Евразии преобладающе дуют с запада на восток, – уточнил эксперт. – Поэтому говорить о том, что Европа защищена от какой-либо авантюры Киева, не приходится. Они могут столкнуться с такими последствиями, как, например, радиоактивные осадки».

На этом фоне Анпилогов указал на планы противника по захвату Курской АЭС, а также неоднократные атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Эти акты международного терроризма должны получить соответствующую оценку международного сообщества, однако на деле МАГАТЭ и западные страны не осуждают действия Киева, считает он.

«Любые отчеты международного агентства максимально неконкретны, снимают ответственность с Киева и дезавуируют действия ВСУ, СБУ или других служб и ведомств по отношению к реально опасным техногенным объектам атомной отрасли. Подобный заговор молчания и неведения создают ауру вседозволенности и безнаказанности украинского руководства. Поэтому противник продолжает придерживаться тактики ядерного шантажа», – отметил спикер.

Вместе с тем, Россия готова гарантировать ядерную безопасность Европы. Другое дело, что для этого нужно еще и желание европейской стороны, добавил аналитик. «Мы не можем кого-либо принудить к этому. Можно предлагать систему безопасности, но невозможно ее обеспечивать в одиночку», – заключил Анпилогов.

Напомним, с16 по 20 сентября в Венском международном центре (ВМЦ) в Вене проходит 68-я очередная сессия Генеральной конференции МАГАТЭ. Как говорится на сайте организации, в ходе встречи «высокопоставленные должностные лица и представители государств – членов МАГАТЭ рассмотрят целый ряд вопросов».

Между тем, ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что МАГАТЭ должно более жестко и внятно отреагировать на украинские провокации в отношении Курской АЭС. Он также указал, что речь идет о реакции как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих, а сама ситуация касается «угрозы ядерной катастрофы».

В свою очередь первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по ее захвату из-за того, что Запад занял «страусиную позицию».

Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опроверг распространенную в украинских СМИ информацию о том, что объект якобы подожгли снизу при помощи покрышек. Однако, по его словам, для точного установления виновников обстрелов атомной станции требуются дополнительные данные, в том числе точные координаты и траектории ракет.