МАГАТЭ оценило ситуацию вокруг ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал ситуацию вокруг ЗАЭС напряженной

Tекст: Константин Сергеев

«Ситуация продолжает оставаться напряженной. Мои эксперты продолжают сообщать о военных действиях вблизи станции», – сообщил Гросси.



Гросси добавил, что МАГАТЭ оценивает последствия пожара на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. Атомная станция в будущем возобновит работу, однако этот вопрос будет предметом широкого обсуждения и пока является преждевременным, передает РИА «Новости».

По словам Гросси, в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным», поскольку станция находится в зоне боевых действий.

«Не рекомендуется эксплуатировать атомную электростанцию в зоне боевых действий», – отметил глава МАГАТЭ.

Между МАГАТЭ и Россией налажен важный процесс постоянного диалога для обмена информацией по ситуации на Запорожской и Курской АЭС, заявил Гросси.

Напомним, Гросси заявил о готовности МАГАТЭ направить своих специалистов на Курскую АЭС для оценки ситуации, если там «что-то случится». ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Помимо Курской АЭС, ВСУ неоднократно обстреливали и Запорожскую атомную станцию. В результате одной из атак загорелась градирня.