ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

Как защитить Курскую АЭС от ядерных провокаций Украины

Tекст: Андрей Резчиков

В ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. По его словам, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обещает прислать специалистов на станцию для оценки ситуации.

«Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», – добавил Путин. В ходе совещания врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал о ситуации на АЭС, назвав ее стабильной. «Все работает в штатном режиме», – сообщил губернатор.

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС может состояться на следующей неделе. Ранее он называл очень серьезным риск повреждения Курской АЭС из-за действий ВСУ. Сейчас прорабатываются вопросы логистики и безопасности этой поездки. Гросси планирует «ознакомиться с ситуацией на земле», пообщаться с экспертами и военными. Он отметил, что затем сразу намерен отправиться в Киев на переговоры с Владимиром Зеленским.

Напомним, одной из целей проникновения ВСУ на территорию Курской области был захват АЭС и предъявление Москве ультиматума. О подготовке киевскими властями нападения на Курскую АЭС с целью устроить масштабную техногенную катастрофу в Европе ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она призывала ООН и МАГАТЭ «незамедлительно выступить с осуждением готовящихся провокационных акций».

Курская АЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 60 км от границы с Украиной и в 40 км от Курска. Два энергоблока из четырех выведены из эксплуатации. Третий и четвертый блоки будут работать до 2033 и 2035 годов. Станция поставляет электроэнергию в 19 регионов Центрального федерального округа (ЦФО) и на 90% закрывает промышленные потребности Курской области.

С 2018 года строится станция замещения – Курская АЭС–2, на которой будет четыре реактора ВВЭР-ТОИ мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на декабрь этого года. Работы ведутся в соответствии с графиком, несмотря на сокращение рабочего персонала на стройплощадке после введения в регионе режима ЧС и КТО.

Как считают эксперты, Курская АЭС более уязвима перед атаками ВСУ, чем Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), поэтому объект требует повышенного внимания со стороны властей. По своей конструкции она схожа с Чернобыльской АЭС, на которой работали такие же реакторы первого поколения РБМК-1000.

«На старых энергоблоках Курской АЭС расположены реакторы так называемого чернобыльского типа – без прочного корпуса, как у современных реакторов типа ВВЭР. Фактически каждый тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) такого реактора представляет собой трубу под давлением, через которую идет поток охладителя. Все это погружено в куб из графита. Такая конструкция более уязвима для внешних атак», – отмечает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере ядерной энергетики.

Концепция защиты АЭС от серьезного внешнего повреждения была реализована в реакторах второго поколения ВВЭР-1000, которые установлены на ЗАЭС. Реакторы первого поколения также работают на Смоленской АЭС, «которая тоже находится в зоне досягаемости украинских беспилотников». «Для реакторов ВВЭР характерен прочный корпус и термооболочка – то есть это практически сплошной кожух из армированного бетона, который выдерживает падение легкомоторного самолета без ущерба для реактора», – подчеркнул специалист.

Защиту ЗАЭС сегодня обеспечивают бойцы сводного отряда войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России. В случае ЧС отряд начнет эвакуацию персонала, проведет дезактивацию сооружений и при необходимости – санитарную обработку техники.

Анпилогов говорит, что Курская АЭС охраняется аналогичным образом, чтобы в случае возникновения ЧС в результате обстрела ВСУ избежать масштабной радиационной аварии. Более того, даже повреждение критических узлов АЭС, например, системы охлаждения, не должно повлечь за собой радиационную аварию.

Алгоритм действия при чрезвычайных ситуациях всегда одинаков.

«Во-первых, это недопущение самой аварии, потому что легче предотвращать причины, нежели бороться с последствиями. Наиболее здравым подходом является исключение ядерных объектов из целей в конфликте. Но украинская сторона сознательно не хочет идти на это, рассматривая АЭС для пресловутого ядерного шантажа», – добавил спикер.

«Также со стороны киевского режима пока не исключена возможность использования «грязной бомбы». Применение такого оружия причинит чудовищные разрушения АЭС – и в этом случае произойдет радиационное заражение местности», – пояснил спикер.

Военный аналитик Алексей Леонков согласен, что атаки ВСУ на станцию – это желание использовать Курскую АЭС для ядерного шантажа. «У ВСУ не получилось захватить станцию, поэтому они начали тупо обстреливать ее, как это происходит с Запорожской АЭС», – считает Леонков.

Спикер подчеркивает, что на Курской АЭС предприняты все необходимые меры для защиты объекта от украинских атак. Кроме того, персонал станции обязательно проводит учения на случай ЧС, то есть он готов к любому развитию событий. «Я думаю, что на Курской АЭС уже присутствуют подразделения радиационной, химической и биологической защиты, только эта информация не афишируется. Такое решение наверняка было принято после первых попыток ВСУ атаковать станцию», – сказал эксперт.

По его словам, даже прямое попадание снаряда в устаревший реактор РБМК не спровоцирует катастрофы, потому что для этого он должен работать в специальном режиме, как это произошло во время аварии на ЧАЭС. «С точки зрения эксплуатации Курская АЭС совершенно безопасна.

Вероятность того, что с помощью атаки будет пробит защитный купол ректора, очень низкая, но она есть, и это нужно понимать»,

– подчеркнул собеседник. Кроме того, в условиях СВО Россия получает бесценный опыт обеспечения безопасности объектов, который пригодится не только при строительстве 11 новых станций внутри страны, но и за рубежом. После атак ВСУ вопросы радиационной безопасности стоят перед атомной промышленностью как никогда остро.

«Сегодня российские инженеры накапливают уникальный опыт, который учтут при разработке реакторов четвертого поколения, строящихся энергоблоков. Не исключено, что будут поставлены инженерные задачи по обеспечению безопасности атомных реакторов во время военных конфликтов, а системы безопасности существующих реакторов будут модернизированы», – предположил Анпилогов.