ФСБ возбудила дело против журналиста CNN за незаконное пересечение границы России

Tекст: Вера Басилая

В ЦОС сообщили, что возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении американского журналиста Ника Уолша и украинских корреспондентов Олеси Боровик и Дианы Буцко, которые незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации и вели съемки из Суджи Курской области, передает ТАСС.

Журналистам грозит до пяти лет лишения свободы. В ЦОС добавили, что западные журналисты, которые незаконно пересекли границу России в Курской области в районе Суджи, будут объявлены в международный розыск.

Ранее в МИД России временной поверенной в делах США в России Стефани Холмс заявили протест в связи с незаконно проникшими в Курскую область американскими репортерами, пропагандистски освещающими преступления киевского режима.

До этого по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследует Запад, запуская своих журналистов в Курскую область.