Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.8 комментариев
Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.
«Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».
В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.
Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.