Суд отложил рассмотрение дела о разводе Бакальчук

Суд продлил оставление без движения иска Татьяны Бакальчук о разводе

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в суде, судья принял решение продлить оставление иска без движения. Подобное процессуальное решение, как правило, принимается по ходатайству одной из сторон, если для принятия иска к производству требуются дополнительные документы или необходимо устранить другие процессуальные препятствия, передает РИА «Новости».

Ранее Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи.

Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.