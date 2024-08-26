Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Суд отложил рассмотрение дела о разводе Бакальчук
Суд продлил оставление без движения иска Татьяны Бакальчук о разводе
Савеловский суд Москвы принял решение отложить рассмотрение иска основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук о расторжении брака с ее супругом Владиславом Бакальчуком, сообщили в суде.
Как указали в суде, судья принял решение продлить оставление иска без движения. Подобное процессуальное решение, как правило, принимается по ходатайству одной из сторон, если для принятия иска к производству требуются дополнительные документы или необходимо устранить другие процессуальные препятствия, передает РИА «Новости».
Ранее Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи.
Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.