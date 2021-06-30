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Путин ответил на вопрос о том, кому подчиняется
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Президент подчиняется российскому народу, заявил в ходе прямой линии глава государства Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
«Российскому народу, избирателю. Люди, когда приходят к урнам для голосования, они делают свой выбор, причем на любом уровне: на местном, региональном либо общенациональном. Конечно, в данном случае президент подчиняется тем людям, которые оказали ему такое высокое доверие», – сказал Путин.
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Путин: Если бы мы потопили британский эсминец, третья мировая война не началась
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Даже если бы Россия потопила британский эсминец, который нарушил российскую государственную границу в Черном море, мир не был бы на грани третьей мировой войны, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
На вопрос, стоял ли мир на пороге третьей мировой войны после нарушения российской госграницы британским эсминцем в Крыму, президент ответил: «мне так не кажется».
«Во-первых, это, конечно, провокация, совершенно очевидная. Кроме того, к этому причастны и американцы», – заявил президент.
Он также напомнил о недавно прошедшей встрече в Женеве. «Это политическая составляющая. Зачем тогда совершать подобные провокации? Чтобы подчеркнуть, что люди без уважения относятся к выбору крымчан?» – задался вопросом Путин.
По его мнению, третья мировая война не началась бы, даже если бы Россия потопила британский эсминец. «Даже если бы мы потопили этот корабль, сложно представить мир на пороге третьей мировой. Потому что эти люди знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Мы знаем, за что мы боремся. За свое будущее, за свою территорию. Это же не мы подошли к их территории. Это они вошли в наши территориальные воды», – заявил он.
Путин отметил, что западные страны подняли шумиху о том, что Россия проводит учения у украинских границ. «Я распорядился войска вывести с полигонов. А они приперлись к нашим границам», – добавил он.
Глава государства уточнил, что его беспокоит более фундаментальная вещь: начало военного освоения украинской территории западными странами. По его словам, это создает существенные проблемы российской безопасности.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Напомним, ранее Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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Путин сказал, какой вакциной делал прививку от COVID-19
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Президент Владимир Путин рассказал, что привился от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».
«Принял для себя решение привиться <...> «Спутником V», тем более что Вооруженные силы у нас прививаются «Спутником V», а я все-таки верховный главнокомандующий», – сказал глава государства.
Он также рассказал о реакции организма на прививку. После первого укола Путин рассказал, что ничего не чувствовал, через четыре часа появилась чувствительность в месте укола, а после второго укола в 12 часов ночи температура у него поднялась до 37,2, но утром снова была 36,6.
Также президент добавил, что «Спутником V» привилась его дочь, у нее также была температура 37,5 один день.
«Дней 20 прошло, взяли кровь, посмотрели результаты – высокий уровень защиты. И вам рекомендую», – отметил Путин.
Также президент сказал, как выбрал прививку от COVID-19 и почему не показал видео процедуры.
Напомним, первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером, через три недели он сделал вторую прививку от коронавируса.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Путин: Зеленский отдал Украину под управление из Вашингтона
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О чем разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление, все вопросы решаются в Вашингтоне и частично – в Берлине и Париже, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Он (Зеленский) отдал Украину под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти – в Берлине и в Париже. Ну, о чем разговаривать?» – отметил российский лидер, передает ТАСС.
«Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», – резюмировал Путин.
По его словам, результаты работы украинского руководства разрушительны, включая преследование оппозиции. «Просто внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то – под домашний арест, кого-то убивают на улицах», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран. Кроме того, Путин сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил, что никаких подвижек по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет.
В апреле президент Украины заявлял, что поручил своему офису организовать встречу с президентом России. В Кремле тогда заявили, что администрация российского лидера и офис президента Украины находятся в постоянном контакте по вопросу возможного проведения встречи Путина и Зеленского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, насколько серьезны намерения Зеленского встретиться с Путиным.
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Путин ответил на вопрос о преемнике
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, заявил, что решение о главе государства всегда остается за гражданами России.
«Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России. Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. И вот такой путь и только такой путь возможен», – заявил президент, передает РИА «Новости».
При этом Путин назвал своей ответственностью дать рекомендации тем людям, кто будет претендовать на пост президента после него. Он выразил надежду, что в свое время сможет сказать, кто, по его мнению, достоин возглавить Россию, передает ТАСС.
«С одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. Так происходит во всех странах мира. Подойдет время и, я надеюсь, я смогу сказать, что такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить Россию», – заявил президент.
Глава государства также подчеркнул, что первый президент страны Борис Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.
«Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», – сказал Путин.
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Путин прокомментировал поступление угроз в адрес обратившихся на прямую линию
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Работающая на прямой линии с президентом Владимиром Путиным волонтер рассказала, что некоторые чиновники, узнав, что люди обращаются к главе государства, начинают угрожать жителям. Президент потребовал от главы Кузбасса разобраться в этой ситуации.
Так, девушка сообщила, что по просьбе жительницы Новокузнецка пыталась добиться ремонта крыши в детском саду, но в отделе образования ей не поверили, а позже обратившаяся на прямую линию женщина отозвала свой вопрос, поскольку получила угрозы из отдела образования.
«Не жалко ли вам директора детского сада и своего внука?» – заявили жительнице Новокузнецка в департаменте образования, пригрозив лишить опекунства над ребенком.
«Не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть лучше думают о своих проблемах те, кто вам угрожает», – заявил президент.
Путин также потребовал от главы Кемеровской области Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать женщину, обратившуюся на прямую линию, передает ТАСС.
«С губернатором переговорим. Это все-таки Кемеровская область, губернатор Цивилев Сергей Евгеньевич, я вас тоже об этом прошу. Обратите, пожалуйста, внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ, а в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет все сделать. Обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что вы примете своевременные и правильные решения», – заявил президент.
Путин объяснил рост цен на продукты питания
Президент Владимир Путин объяснил, почему в России наблюдается рост цен на продукты питания, и какие меры для его сдерживания применяются.
Отвечая на этот вопрос, президент пояснил: «Потому что у нас продуктов не хватило». Сейчас же он надеется, что нынешнего урожая «хватит с лихвой». «Часто, – пояснил Путин, – овощи везут из других стран».
Президент уточнил, что экономический кризис затронул весь мир. «Россия является частью мировой экономики, поэтому на нас это тоже отражается», – отметил он. В том числе на это повлияла пандемия коронавируса.
«Самый большой рост [цен] у нас был в начале прошлого лета. По этому поводу мы общались с правительством. Были приняты меры по сдерживанию цен на продукты питания», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что государство обращает внимание на проблему роста цен, однако иногда делает это не своевременно. «Меры регулирования принимаются и дают свой эффект, но вот, к сожалению, не по всем группам товаров», – отметил Путин.
Путин отказался называть Украину недружественной страной
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
«Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественным нам. Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественно нам», – заявил президент.
Он также заявил, что напишет «отдельную аналитическую статью» про историю России и Украины, чтобы граждане обеих стран ознакомились с этой темой.
Кабмин России ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке две страны - США и Чехия.
В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.
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Путин не поддержал обязательную вакцинацию
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Президент Владимир Путин завил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.
«Нет ничего проще понять, что в этой сфере происходит, нужно посмотреть в нормы закона. (…) Я не поддерживаю обязательную вакцинацию», – сказал он.
Путин призвал обратиться к закону, где говорится об иммунной защите населения: общенациональный календарь прививок является обязательным.
По словам Путина, коллеги предлагали перенести вакцинацию от коронавируса в этот раздел, однако депутаты Госдумы эту идею не поддержали.
Таким образом, вакцинация от коронавируса в обязательный календарь прививок не попала. Однако вторая составляющая этого закона говорит о том, что руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.
Президент подчеркнул, что «неразберихи нет», и все мероприятия, связанные с вакцинацией от коронавируса, проводятся в соответствии с нормой закона.
По его словам, это делается как раз, чтобы избежать локдауна, а также потому что дальнейшее распространение инфекции можно предотвратить только благодаря вакцинации.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Путин объяснил, зачем встречался с Байденом
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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что встреча с американским коллегой Джо Байденом была необходима, поскольку от него многое зависит.
Президенту направили видеообращение из Санкт-Петербурга с вопросом по внешней политике: зачем встречаться с Байденом, если от него мало что зависит.
«От президента США многое зависит, хотя там своя политическая система, есть противовесы. Это важный вопрос, но он в другой плоскости лежит, не в том, зависит ли что-то от президента США», – заявил президент.
По его словам, аналитики и ученые в США дают рекомендации своему политическому руководству и классу о том, что «период однополярного мира прошел и нужно исходить из того, что мир изменился».
«Как бы нас не пугали, Россия все равно развивается, ее экономический суверенитет повышается. Обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих параметрах превзошла многие страны мира, в том числе США. Очень активно развивается и Азия. Наши партнеры в США, с одной стороны, понимают это – отсюда встреча в Женеве. С другой – пытаются сохранить свое монопольное положение. Отсюда все эти санкции», – заявил Путин.
При этом он выразил надежду, что осознание изменений мира сделает мировое устройство лучше, и отношения России и США войдут в нормальные рамки.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями.
Саммит Россия – США состоялся в Женеве 16 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Путин ответил блогеру на вопрос о блокировке YouTube и зарубежных соцсетей
Президент Владимир Путин заявил, что у властей нет планов по блокировке иностранных социальных сетей и видеохостингов, однако они должны подчиняться российским законам.
«Мы настоятельно требуем, чтобы эти международные платформы открывали у нас свои официальные представительства. Юридические лица, с которыми мы могли говорить». – сказал президент, отвечая на вопрос блогера Никиты Левинского.
Проблема, по словам Путина, заключается в том, что международные платформы игнорируют требования российских властей, в частности, они не соблюдают закон о блокировке запрещенного контента.
«Мы видим, что нас слышат, некоторые коллеги собираются открывать представительства», – отметил Путин. В случае неисполнения этих требований, существуют различные технологии, в частности для замедления зарубежных платформ. Однако Путин еще раз подчеркнул, что планов закрыть кого-то нет.
При этом глава государства надеется, что и отечественные соцсети будут развиваться еще активнее.
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Путин назвал лучшее время в истории России
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, какие время в истории страны он считает самым лучшим.
«У нас много было славных периодов в истории России. Еще с допетровских времен и Петра I, который провел такие реформы крупные, которые преобразили страну. В период правления Екатерины II были сделаны самые большие территориальные приобретения. В период правления Александра I Россия превратилась в то, что сегодня называется супердержавой», – отметил Путин.
Он призвал изучать историю и отдавать дань уважения всем, кто достиг выдающихся результатов, и быть достойными их примера.
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Путин сказал, почему нет смысла возрождать СССР
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Возрождать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, главный «золотой запас» России – это многонациональный российский народ.
Главе государства задали вопрос о том, какую Россию он мечтает передать будущему поколению. По словам Путина, нецелесообразно восстанавливать СССР.
«Когда-то распался Советский Союз. Россия потеряла половину потенциала своей экономики, почти столько же населения и территорий. Восстанавливать СССР бессмысленно. Несмотря на все эти утраты, Россия остается самой крупной страной в мире, является мировой кладовой минеральных ресурсов. В этом огромное преимущество страны», – заявил президент.
Путин убежден, что главный «золотой запас» страны – это люди. По его словам, многонациональный российский народ – духовный, с глубокими историческими корнями, что очень важно в современном мире.
«Современный мир связан с высокими технологиями, и это глубокое духовное начало важно потому, что у нас внутреннее уважительное отношение к науке и образованию. Будущее человечества связано с генетикой, биологией, ИИ. И у нас есть колоссальные конкурентные преимущества», – подчеркнул глава государства.
По его словам, если Россия сможет обеспечить внутреннюю стабильность, то успех ей обеспечен. «Внутреннее ощущение и отношение к России само по себе является важной гарантией того, что страна добьется всех целей, которые перед собой ставит», – добавил Путин.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы россиян.
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Путин сравнил украинский закон о коренных народах с оружием массового поражения
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения.
«Я считаю, что украинцы и русские – это один народ. … Мы единое целое, а вот руководство Украины явно недружественное нам», – заявил президент.
Так, глава государства раскритиковал внесенный в Верховную раду закон о коренных народах Украины, сравнив его с оружием массового поражения. «Ну это вообще просто уму непостижимо. Это, понимаете, испокон веков здесь жили русские люди, и теперь они объявляются там некоренными», – заявил президент.
По словам Путина, это приведет к тому, что часть людей может уехать, вынуждены будут переписываться, что они чувствуют себя людьми второго сорта. «Это приведет к сокращению общего числа русских. Это, знаете, сопоставимо так по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Также Путин заявил, что не считает украинский народ недружественным, а потому Украина не входит в список недружественных для России стран.
Ранее Путин заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
Напомним, в украинском документе отдельно внесены коренные народы Украины, которые сформировались на территории Крыма: крымские татары, караимы и крымчаки. Коренные народы имеют право на самоопределение на Украине, устанавливают свой политический статус в рамках конституции и законов Украины, свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.
Законопроект дает право коренным народам Украины создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида и любых других притеснений.
Политолог Богдан Безпалько заявил, что закон о коренных народах Украины по сути еще больше унизит русских.
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Путин ответил на вопрос о несбывшихся мечтах
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, каким его мечтам уже не суждено сбыться.
«Все мы должны думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой. Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать и не надеяться на лучшее», – сказал он.
«Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется», – отметил Путин.
В среду проходит 18-я по счету прямая линия с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства ответит на вопросы россиян.
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Госдеп рассказал о результатах встречи Путина и Байдена
Саммит в Женеве открыл для России и США возможности для более продуктивной работы в сфере киберпространства и контроля над вооружениями, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации он выразил мнение, что «результатом встречи» лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена стали «некоторые возможности по крайней мере для более продуктивной работы, например, по стратегической стабильности, контролю над вооружениями». «Чтобы мы получили эффективный контроль над некоторым из оставшихся ядерных вооружений», – заявил Блинкен.
Также есть результаты в области «киберпространства», США ждут практических результатов от «конструктивных бесед» с Москвой на тему борьбы с хакерами. В Госдепе заявили, что «ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках», передает ТАСС.
Блинкен верит в наличие у двух стран сфер для совместной работы. Он отметил, что Байден «четко сказал» Путину в Женеве о стремлении США к «более предсказуемым, стабильным отношениям». Однако «если Россия предпочтет безрассудные или агрессивные действия», Вашингтон «ответит – не в целях конфликта или эскалации, а потому что будет отстаивать свои интересы и ценности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова после заявлений Блинкена о готовности США «ответить» на «нападение» России посоветовала США брать пример с Крошки Енота, сказка о котором «может стать самой короткой и действенной американской стратегией: не берите палку, не корчите рожу, улыбнитесь».
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