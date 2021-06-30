Путин: В случае медотвода требовать вакцинации никто не имеет права

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии напомнил, что россияне, у которых есть медицинский отвод от прививки от коронавируса, имеют право не вакцинироваться.

«Если есть медотвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации и увольнять никто не имеет права», – заявил Путин в ответ на вопрос Евгения Цветкова из Москвы, супруге которого угрожают увольнением из школы в случае отказа от вакцинации.

Президент также заявил, что российские власти намерены вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, передает РИА «Новости».

«Мы будем вкладывать серьезные деньги, специально выделили отдельные средства на систему реабилитации», – сказал он, передает ТАСС.

Президент добавил, что власти намерены заключить контракт на приобретение необходимого оборудования. «Для того, чтобы проходить реабилитацию после ковида, … здесь нужна специальная техника. Эти деньги выделяются», – сказал Путин.

Ранее Путин завил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса, однако регионы, которые вводят эту процедуру для отдельных категорий граждан, действуют в соответствии с нормой закона.

В среду Путин начал прямую линию с россиянами. Количество вопросов, адресованных президенту, к началу мероприятия составило около 2 млн.

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