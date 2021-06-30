Самый молодой «Лидер России» стал вице-губернатором Оренбуржья

Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Игнат Петухов назначен заместителем председателя правительства, вице-губернатором по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области.

Петухов стал самым молодым победителем конкурса «Лидеры России». На момент победы ему было 25 лет. По его словам, конкурс оказал прямое влияние не только на карьерный, но и личностный рост.

Петухов родился 7 февраля 1994 года в Первоуральске Свердловской области. В 2012 году с золотой медалью окончил лицей Новоуральска. В 2016 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте с красным дипломом по направлению «Экономика» и «Государственное и муниципальное управление». В 2020 году получил диплом Московской школы управления «Сколково» по программе «Master of public strategy», является выпускником Высшей школы государственного управления по направлению «Мастер государственного управления», пишет Regnum.

В Екатеринбурге Петухов работал сотрудником в Счетной палате, где занимался проверкой законности и эффективности расходования средств, анализировал использование госимущества и участвовал в создании информационной аналитической системы. В 2018 году переехал на работу в Татарстан в АО «Особая экономическая зона «Алабуга», где занимался отдельными проектами. По итогам успешной работы был включен в кадровый резерв президента республики Татарстан.

В 2019, после победы в конкурсе управленцев «Лидеры России», возглавил АО «Корпорация развития Оренбургской области». Одним из главных результатов работы Петухова в Оренбуржье стала успешная заявка по созданию особой экономической зоны. Ее составляли в Корпорации развития. ОЭЗ должна появиться в Оренбурге и Орске в ближайшие годы, работа по привлечению инвесторов уже началась.

«Новая должность вице-губернатора – это не только расширение полномочий, но и большая ответственность, в рамках как реализации национальных проектов, так и решения задач, стоящих перед всем экономическим блоком правительства Оренбургской области. На новой должности губернатор поставил передо мной ряд задач, которые необходимы не только для восстановления экономики после пандемийного 2020 года, но и в первую очередь для раскрытия всего экономического потенциала области», – рассказал Петухов.

Своей основной задачей он обозначил «сделать так, чтобы Оренбургская область снова стала центром притяжения инвестиций, талантов и бизнеса». «Целью работы всего экономического блока правительства региона должно стать создание условий для развития, как действующих предприятий, так и для открытия новых. Рост новых рабочих мест в экономике области, снижение административных барьеров и полная прозрачность и открытость во всех сферах работы – будут фундаментами нашей общей командой работы», – добавил Петухов.