Годовалый ребенок разбился при падении с 14-го этажа в Москве Дети в Барнауле сбросили с балкона бутылку и сломали позвоночник мальчику 3 июня 2021, 14:46 Текст: Елизавета Булкина

В Барнауле с балкона 15 этажа дети сбросили пятилитровую бутылку с водой и попали в 11-летнего мальчика, ребенок госпитализирован с переломом позвоночника. По данному факту СУ СК по региону проводит проверку. «Следователи провели осмотр места происшествия, проводится предварительная проверка. У мальчика перелом позвоночника. Состояние не вызывает опасений. Он в больнице под контролем врачей», – передает сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее в Красногорске ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна 23 этажа пакета с мусором.

В Британии заявили о проблеме массового сексуального насилия над девочками со стороны мигрантов 1 июня 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

Газета The Times провела расследование и пришла к выводу, что полиция не в силах защитить тысячи девочек от сексуального насилия, в Британии тысячи детей регулярно пропадают без вести, подвергаясь сексуальному насилию со стороны «азиатских банд». «За последние три года в Великобритании дети, которым грозит жестокое обращение, пропадали без вести более 55 тысяч раз, причем некоторым из них было всего 11 лет», – цитирует газету ИноСМИ. Уточняется, что власти замалчивают проблему. Отмечается, что в основном жертвами становятся несовершеннолетние девушки. Считается, что большинство из них убегают к взрослым насильникам добровольно, потому что те дают им деньги, спиртное и наркотики. Читатели считают, что сложившаяся ситуация является следствием политики «мультикультурализма», по мнению людей, властям наплевать на «белых детей» из неблагополучных районов. Ранее Папа Римский изменил систему наказаний за педофилию и коррупцию. В Армении издали букварь-комикс для изучения русского языка 1 июня 2021, 16:32 Армянские дети смогут учить русский язык по букварю-комиксу, главным героем которого стал Александр Грибоедов – драматург и посол, убитый в 1829 году в Тегеране. «Это интересный и увлекательный способ научить детей русскому языку. Причем они изучают не только язык, но и знакомятся с приключениями и биографией писателя-дипломата Александра Грибоедова, историей России», – сообщает Sputnik Армения. Отмечается, что особенность букваря в том, что в армянский текст постепенно вставляются русские буквы. Автор идеи – руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов. Текст написал детский писатель и сценарист Армен Ватьян. В первое издание вошли 11 букв. Еще два аналогичных комикса будут опубликованы в ближайшее время, в них войдут остальные буквы русского алфавита. Ранее сообщалось, что русский язык стал обязательным в учебных заведениях Турции, готовящих кадры для туристической отрасли. Медведев назвал дискриминацией повышенный тариф на такси с детским креслом 31 мая 2021, 16:45

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом является дискриминацией, считает председатель «Единой России», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Дискриминация на самом деле, это правда... Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь (в службу заказа такси), а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает...», – цитирует его ТАСС. При этом Медведев сделал оговорку, что понимает, что у таксистов «хлеб не простой». Лидеров единоросов считает, что задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. «Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что не исправно – все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», – сказал Медведев. По мнению председателя «Единой России», в случае такси должно быть тоже самое, что и в сфере услуг, где в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас в России недостаточно машин такси оборудовано детскими креслами. «Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого», – сказала она. Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси, в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе. В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала 1 июня 2021, 13:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На данный момент в России очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести в России многодетный (отцовский) капитал, который будет выдаваться при рождении трех и более детей в одной семье в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей. «Третьего ребенка, как правило, рожают в семьях, где совершенно точно есть папа. Поэтому обычно шуточно говорят, что первого ребенка рожают для общества, второго – для себя, а третьего – для папы, потому и капитал ему. Материнский капитал есть, да и третий ребенок появляется в семьях, где есть папа, который там уже достаточно долго находится. Соответственно, это своего рода поддержка и мотивация отца», – говорит Зимова. Она рассказывает, что общественники предлагают тратить отцовский капитал именно на автомобиль, поскольку когда в семье рождается третий ребенок, появляется необходимость в собственной машине. За рулем зачастую находится именно отец семейства, поэтому актуально именно ему выдавать капитал. «Это еще одна мера поддержки для многодетных, но все зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал, либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми, серьезно поднялась рождаемость за несколько лет», – поясняет собеседник. Одной из самых популярных мер Сахалинской области была признана регулярная выплата в размере 2,5 тыс. рублей на ребенка в многодетной семье, продолжает член ОП. Соответственно, она не исключает того, что отцовский капитал может быть не разовой выплатой, а регулярной, и осуществляться в течение определенного времени, например, до совершеннолетия каждого ребенка. «Может быть этот отцовский капитал будет потрачен на лечение или еще что-то. Но главное, что акцент будет сделан именно на поддержке многодетной семьи. Она им так или иначе важна. Для семьи с одним или двумя детьми у нас сейчас достаточно много мер поддержки, поэтому им на данный момент достаточно», – заключила Зимова. Во время форума «Большой семейный совет», который проводился в одном из центров детского творчества в Москве, участники предложили ввести ряд новых мер, касательно многодетных семей. В том числе рассмотрели возможность снижения налоговой нагрузки, получать компенсацию вместо земельного участка и другие инициативы. В ОП предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей 1 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей. «По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», – приводит РИА «Новости» текст письма Рыбальченко в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно. «В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – говорится в обращении. Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди прочих инициатив – разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов. «Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). ... Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», – прописано в предлагаемом комплексе мер. Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%. Напомним, в марте в ОП предложили создать программу отцовского капитала. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Девушка пять раз ударила девятилетнего брата ножом в Камчатском крае 2 июня 2021, 04:57 Текст: Антон Антонов

В Петропавловске-Камчатском 16-летняя девушка напала с ножом на девятилетнего брата, сообщает СУ СК по Камчатскому краю. Как сообщается на сайте управления, утром 31 мая брат и сестра «находились без родителей в квартире», девушке «не нравилось поведение брата». В результате «она нанесла ему не менее пяти ударов ножом в область жизненно важных органов». Мальчик госпитализирован, открыто уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Представитель следственного управления Елена Ильина сообщила, что мама детей уехала с третьим ребенком на конкурс в другой регион, а отец находился на работе. Сейчас пострадавший мальчик находится в стабильном состоянии, передает РИА «Новости». Около 60% россиян назвали правомерным физическое наказание детей 31 мая 2021, 18:02

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Приблизительно 60% россиян, считают, что в определенных ситуациях физическое наказание детей является правомерным, сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова. «Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи – это (наказание) за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение». <...> Есть даже позиции «за невыполнение домашних обязанностей», – цитирует ее ТАСС. Уточняется, что всего 36% опрошенных заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах. 61% опрошенных рассказали, что их регулярно наказывали в детстве. «Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто», – рассказал Горюнова. Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнеры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России. Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская заявила, что наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. «Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», – сказала она. Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал несоответствующей конституции ст. 116.1 УК России о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. В Пензе спустя 13 лет судят мужчину за убийство 12-летней девочки 31 мая 2021, 22:19 Текст: Елена Мирошниченко

В Пензе состоится суд над мужчиной, который уже отбывает срок за убийства и аферы, по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК России. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы... Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение РИА «Новости». Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление» и «Грабеж». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уточняется, что он уже судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы. Как сообщается, следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения – цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем. Ранее сообщалось, что суд назначил убийце девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области пожизненное заключение в колонии особого режима. В Екатеринбурге убивших приемного сына-инвалида родителей признали виновными 31 мая 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Суд Екатеринбурга рассматривал дело семейной пары, которую обвиняют в убийстве приемного сына-инвалида, произошедшем в 2018 году, присяжные признали их виновными, сообщили в прокуратуре. «Присяжные признали их виновными в совершении преступления (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – приводит E1.ru сообщение. В июле 2018 года супруги находились в своей квартире на улице Колхозников с детьми. Среди них был опекаемый ребенок 2011 года рождения. По данным прокуратуры, приемные родители плохо относились к нему из-за плохого поведения. Отмечается, что обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. «От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика, – добавили в ведомстве. Для женщины-опекуна попросили 9 лет лишения свободы, для ее мужа – 9 лет и 11 месяцев. В мае 2020 года женщину приговорили к 12 годам колонии, она успела отсидеть 4 месяца. А дело мужа рассматривали отдельно. Оба дела вернули в прокуратуру для устранения многочисленных нарушений. Мы пообщались с Гилой после выхода на свободу, она рассказала, что у ребенка была тяжелая болезнь. Отмечается, что эту семью еще до преступления обвиняли в жестоком обращении с собакой. Семья уверяла, что ребенка не били, а он сам упал в ванной. В апреле жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми. Выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста 2 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется с 15 июля. Поддержка будет выделена 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. «Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. (…) Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», – передает ее слова ТАСС. «Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек», – добавила Голикова. Президент Владимир Путин уточнил, что выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с шести лет, передает РИА «Новости». «Татьяна Алексеевна, вот имею ввиду и ваш доклад, и ваши предложения, надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шести лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь», – сказал глава государства. «Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович», – ответила Голикова. Она рассказала, что проводила совещание по этому поводу.



«Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – сказал Путин. Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях. На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. При взрыве газового баллона под Вологдой пострадали пятеро детей 2 июня 2021, 10:00 Текст: Наталья Ануфриева

Газовый баллон взорвался в дачном доме в Сокольском районе Вологодской области, пострадали пятеро детей, они госпитализированы, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. В дирекции сообщили, что «газовый баллон взорвался в одном из домов в дачном кооперативе в Сокольском районе», пострадавшие госпитализированы в детскую больницу Вологды, «двое или трое – в реанимации», передает ТАСС. Вслед за взрывом газового баллона произошел пожар. В пресс-службе главного управления МЧС по Вологодской области сообщили, что в 21.51 мск во вторник поступил сигнал диспетчеру по охране города Сокол о пожаре в Сокольском районе, в дачном товариществе «Урожайный», около деревни Бильнево. Строение одноэтажное, дощатое, заброшено, несколько лет не эксплуатировалось. О пожаре сообщил работник порта, заметивший на противоположной стороне реки огонь. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что строение охвачено огнем по всей площади, оно выгорело полностью на площади 28 кв. метров. «Позднее в скорую помощь обратилась женщина, она рассказала, что к ней обратились пятеро подростков. Она вызвала им бригаду скорой помощи, подростки госпитализированы в Вологодскую ЦРБ с ожогами различной степени тяжести. Предварительно причиной пожара является неосторожное обращение с огнем», – сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. После инцидента полиция начала проверку. Предварительно установлено, что «в 20.50 1 июня в заброшенном доме в Сокольском районе играла компания детей, обнаружили баллон из-под пропана объемом 50 литров, возможно, развели костер, в результате чего произошло воспламенение баллона». Обстоятельства происшествия устанавливаются. Вместе с тем Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Ранее в Барнауле опрокинулся батут, на котором играли дети, следствие начало проверку. Пострадали два ребенка, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов в регионе. Владельца батута задержали. За 200 похищенных детей в Нигерии потребовали выкуп в 266 тыс. долларов 2 июня 2021, 02:57 Текст: Антон Антонов

Бандиты в Нигерии потребовали заплатить 110 млн найр (более 266 тыс. долларов) за похищенных из школы-интерната в городе Тегина детей, сообщили СМИ. Похитители направили требования директору школы, тот передах их властям страны. Как рассказал директор, он «был в недоумении, когда похитители заявили», что «сумма в размере 110 миллионов найр должна быть заплачена для гарантии освобождения детей». Бандиты угрожают убить школьников, если не получат выкуп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Vanguard. Напомним, из школы-интерната в Нигерии похитили около 200 учеников. В марте боевики напали на колледж в нигерийском штате Кадуна и похитили десятки учениц. В феврале боевики похитили около 300 учениц в нигерийском штате Замфара, однако девочек удалось освободить. Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» более чем на 37% 1 июня 2021, 14:10 Текст: Наталья Ануфриева

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 трлн рублей, что более чем на 37% превышает уровень предыдущего года, заявили в Минфине. В ведомстве напомнили, что 1 июня «традиционно отмечается Международный день защиты детей», и Минфин «при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, – так называемый детский бюджет». «Его объем на 2021 год составляет 1,501 трлн рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. Стоит отметить, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами», – добавили в министерстве, передает ТАСС. Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму. Также президент России Владимир Путин поручил регионам расширять программы поддержки семей. Нижегородский школьник получил медаль за спасение из пожара брата и бабушки-инвалида 1 июня 2021, 19:49 Текст: Ксения Панькова

Пятикласснику Алексею Логинову из Нижегородской области вручили медаль Следственного комитета России «За высокую гражданственность» за спасение из горящего дома трехлетнего брата и бабушки-инвалида, сообщила пресс-служба СК. Вручение наград юным героям Отечества из разных регионов страны офицеры СК России провели в Международный день защиты детей в режиме видео-конференц-связи. «Ученику 5-го класса одной из средних школ Нижегородской области Алексею Логинову вручена медаль «За высокую гражданственность». Увидев, как загорелась крыша его жилого дома, он не растерялся, проявил мужество и спас своего младшего брата и бабушку – инвалида 1 группы», – говорится в сообщении. Как сообщили в региональном правлении СК России, дом, где проживала многодетная семья, в селе Вторусское Арзамасского района загорелся днем 23 февраля. В тот момент родителей мальчика не было дома, а трое детей были во дворе. Одиннадцатилетний Алексей, увидев пожар, позвонил родителям и, не дожидаясь прибытия взрослых и спасателей, побежал в дом, в котором на тот момент находился его трехлетний брат Илья и бабушка-инвалид 1 группы, передает РИА «Новости». «Проявив отвагу и героизм, Алексей вбежал в дом, предупредил бабушку и поднялся на второй этаж, где находился его младший брат. Подросток помог малышу одеться и вынес из помещения, которое уже стало наполняться дымом. Спустя непродолжительное время дом был полностью объят пламенем и выгорел дотла», – рассказали в региональном СУСК. В феврале сержант полиции пострадал в Москве при спасении женщины на пожаре, прыгнув с ней в сугроб с четвертого этажа. Министр МВД России Владимир Колокольцев представил героя и его коллегу к награде.