На девочку в Красногорске с 23 этажа сбросили пакет с мусором

Прокуратура Московской области начала проверку после инцидента в Красногорске, где ребенку на голову упала бутылка, вылетевшая из выброшенного из окна пакета с мусором, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре сообщили, что была организована проверка в связи с травмированием ребенка в Красногорске, причины и условия произошедшего выясняются. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль, передает РИА «Новости».

Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина сообщила в Instagram, что через камеры видеонаблюдения удалость установить квартиру, из окна которой выбросили мусор, в ней проживают мать с семилетним сыном.

Квартира находится на 23 этаже, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительной информации, к мальчику приходили два друга. Сообщается, что дети якобы решили выбросить пакет с мусором с балкона общего пользования.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД добавила, что по этому факту полиция тоже начала проверку.

Между тем в пресс-службе главы города сообщили, что пострадавшей девочке сделали операцию, в данный момент она находится в реанимации.

Напомним, в сентябре 2019 года в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры в Самаре погиб ребенок.