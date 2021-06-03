Пушков ответил на жалобы Зеленского из-за «Северного потока – 2»

Козак: Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов

Киев объявил Москву агрессором, однако не отказывается от российской продукции, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, отметив, что Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на 6,7 млрд долларов.

«Сегодня по объему товарооборота, несмотря на все ограничения, санкции взаимные, которые ввел еще господин [экс-президент Петр] Порошенко и добавляет господин [президент Владимир] Зеленский. Товарооборот составляет у нас 11 млрд долларов, при этом по экспорту из России только в 2020 году закупается товаров, услуг на 6,7 млрд долларов. Эти доходы получает Россия», – сказал Козак в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что есть и импорт с Украины в Россию, который составляет почти 4 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Также, как подчеркнул замглавы администрации президента, Украина, которая с 2018 года законом обозначила Россию как агрессора, платит ей деньги. «Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко и его группы с неким господином Грановским, Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – все оплачивают продукцию, которая производится в России», – сказал он.

Козак добавил, что за счет получаемых с этого доходов Россия укрепляет свою экономику, решает социальные вопросы и содержит себя, а также оказывает помощь Донбассу: «Мы открыто говорим – за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу». «Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Виктором Медведчуком. При этом я назвал фамилии тех, кто покупали в прошлом. Действующие органы государственной власти Украины принимают эти решения, выделяют деньги из бюджета на закупку соответствующих товаров, разрешают приближенным к ним даже предпринимателям крупным покупать в России эти товары, платить сюда деньги», – добавил он.

Кроме того, как подчеркнул Козак, механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает. Поэтому, по его словам, Россия вынуждена была опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. «Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал», – сказал замглавы администрации президента.

Как считает Козак, Киев не устраивает одно – что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса. «Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические. Это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и «нормандского формата», – пояснил он.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что агрессивная риторика в адрес оппозиционера Виктора Медведчука со стороны украинских властей вызывает удивление. Он также напомнил о деловых связях близких к президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесменов с Россией.

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».