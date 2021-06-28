Украинский священник пожелал «говна России» Зеленский ввел на Украине «налог на Google» 28 июня 2021, 21:12 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении налога на добавленную стоимость для иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги на Украине, таких как Google, Facebook, Viber и других. «Владимир Зеленский подписал закон о налогообложении электронных услуг нерезидентов», – говорится на сайте офиса украинского президента. Уточняется, что закон дополняет Налоговый кодекс Украины нормами относительно «усовершенствования порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам». Электронные услуги, которые компании-нерезиденты поставляют физическим лицам на территории Украины, теперь будут облагаться НДС 20%. Ранее Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск.

Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского 26 июня 2021, 15:38

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии. Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы. «К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский. «Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале. Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы». «Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он. Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев. Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины. Климкин выдвинул условия для переговоров Меркель и Макрона с Путиным 27 июня 2021, 07:29

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

С такими инициативами, как предложение канцлера Германии Ангелы Меркель позвать президента России Владимира Путина на саммит Евросоюза, ЕС «допетляется», заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По его словам, «пусть себе Меркель сколько угодно встречается с Путиным, и Макрон», но «непосредственно в документах ЕС написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией». В противном случае ЕС сделает шаг к возвращению отношений с Москвой «к нормальности», сказал он. Климкин считает, что переговоры Путина с американским коллегой Джо Байденом были оправданными, поскольку обсуждались «критические вопросы». По его мнению, канцлер Германии или президент Франции тоже могут встретиться с российским лидером, но не под эгидой Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife. «Официальное» общение ЕС с Путиным будет означать, что «принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули», сказал Климкин. Он считает, что «это, на самом деле, проблема для самого Евросоюза, поскольку Евросоюз начинает это бесконечное петляние». «С Китаем пропетляем, с Россией пропетляем. Как бы чего не вышло… И это очень мешает Евросоюзу. Если Евросоюз будет и дальше так петлять, он допетляется», – сказал экс-глава МИД Украины. Напомним, Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным. По ее словам, Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет. Однако лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией 26 июня 2021, 10:17

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua. Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров. «Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости». По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи. Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров. Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. Зеленского раскритиковали за «вызов на ковер» в MI-6 27 июня 2021, 07:58

Фото: Pavlo Gonchar/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский в отношении Белоруссии исполняет директивы британской разведки, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Он считает, что к Украине не относятся всерьез на международной арене. По его словам, это можно увидеть на примере общения Зеленского с руководителем британской разведки MI-6 Ричардом Муром, передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne. Кива сказал, что Зеленского «вызывали на ковер спецслужбы Британии». Депутат заявил, что «так это было и выглядело». Президенту Украины «давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии». После визита Зеленского в Великобританию Украина прекратила дипломатические и экономические отношения с Белоруссией, хотя «фактически белорусы всегда подставляли плечо» украинцам, «помогали в сложных вопросах», сказал Кива. Он подчеркнул, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, поскольку не отвечает интересам Украины. Напомним, Зеленский подтвердил «встречу в офисе MI-6». По его словам, беседа строилась в основном вокруг помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МИД Украины обвинил Россию в разрушении минских договоренностей 27 июня 2021, 12:32

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Россия сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. «Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому «трудно понять» последствия деструктивной российской политики... Российская паспортизация – испытанное средство распространения шовинистической идеологии «русского мира», элемент российских гибридных тактик против соседних государств... Таким шагом Россия сознательно разрушает минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий», – цитирует Николенко агентство УНИАН. Представитель украинского МИД считает, что Россия продолжает затягивать неподконтрольные Киеву территории Донбасса в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. «В подобных условиях громкие призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в минском процессе выглядит особенно циничными и не имеющими ничего общего с реальностью», – сказал Николаенко. Он также отметил, что по данным МИД Украины, за два года более полумиллиона жителей Донбасса получили российские паспорта. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО 27 июня 2021, 03:55

Фото: Volodymyr Tarasov/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она. В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», заявила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели». Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. Зеленский захотел получить ответ о судьбе Украины от будущего канцлера Германии 27 июня 2021, 00:58

Фото: Serg Glovny/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов, касающихся будущего Украины, к кандидатам на пост канцлера Германии. Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Участие в дискуссии приняли премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), федеральный министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Они являются кандидатами на пост канцлера после того, как его покинет Ангела Меркель. Зеленский сказал, что выборы в Бундестаг «имеют значение» и для Киева, поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. В связи с этим Зеленский задал кандидатам несколько вопросов, сообщается на сайте президента Украины. «Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» – спросил он, заявив, что в ходе евромайдана «сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор». Учитывая, что с тех пор «прошло семь лет», Зеленский спросил: «Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?». Зеленский заявил, что к границам Украины «стянуто около 100 тыс. российских военных», сообщает его пресс-служба. «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – говорится в сообщении. Зеленский спросил, «о каких именно гарантиях идет речь», раз Украина не является членом НАТО. Президент также захотел узнать мнение каждого из кандидатов о «Северном потоке – 2». В частности, он спросил, не является ли этот проект «ловушкой для Украины и всей Европы». «Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – заявил он. Напомним, Лашет считает, что «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Так, он грозил Германии пересмотром примирения двух стран, заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, возмущался решением обсудить в Бундестаге отношения с Россией, а также требовал от Берлина членства в НАТО для Украины за нацистские преступления Германии. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Фото: Bai Xueqi/Xinhua/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. На Украине исключили Киркорова из черного списка 27 июня 2021, 13:57

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства, российского певца Филиппа Киркорова. Как сообщает РИА «Новости», перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, составляет министерство культуры страны на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ) и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Список Минкульта обновляется, по состоянию на воскресенье, на официальном сайте министерства фамилия Киркорова отсутствует. Ранее сообщалось, что 11 июня 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Киркорова Филиппа Бедросовича. Соответствующим приказом Минкульта от 22 июня 2021 года Киркоров был включен в перечень. Сотрудницу посольства США обокрали на Украине 27 июня 2021, 17:40

Фото: Стрингер/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В Киеве карманники обокрали сотрудницу американского посольства в стране Ейрин Захер, у нее украли телефон, кошелек с деньгами и документы, сообщила полиция Шевченковского района города. Гражданка США сообщила правоохранительным органанам, она сообщила, что у нее из сумки похитили мобильный телефон Samsung стоимостью 900 долларов (64,9 тыс. рублей), кошелек с деньгами, водительское удостоверение и дипломатическое удостоверение США, передает «Украина.ру». Происшествие случилось в кафе на Владимирской улице, сообщила полиция в Facebook. Двух подозреваемых удалось установить и задержать, оба – 1994 года рождения. Один из них – житель Киева, второй – иностранец. Возбуждено уголовное дело. В сентябре 2020 года сообщалось, что сотрудница посольства США в Киеве с травмой головы скончалась в больнице. Позже стало известно, что ее мог во время пробежки в наушниках зацепить проезжающий мимо поезд. Пушков сравнил власти Украины с паразитом 28 июня 2021, 09:35

Фото: РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, отметил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что европейский проект «не будет завершенным и полноценным» без Украины. «Невозможно взять в толк, почему «европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины», как утверждает Зеленский. Европа веками жила без Украины – и обходилась. Затем, когда был создан ЕС, Украины по-прежнему не было – и это было самое успешное время для Евросоюза. Потом возникла Украина, и в Европе тоже не ощутили ее нехватки в ЕС», – указал Пушков в Telegram. По его словам, лишь затем в Евросоюзе решили «оторвать Украину от России». Но сделав это, Брюссель получил не развивающееся государство у своих границ, «а большую проблему в виде нахлебника» со множеством собственных внутренних проблем. «Европе, у которой и так немало проблем, надо осознать, что прием Украины станет не завершением «евро-проекта», а крупным шагом к его подрыву и разрушению. С чего вдруг европейский проект станет «полноценным», если его распространить на экономически и социально неполноценную Украину? Киев стремится в Европу не из любви к ее принципам и ценностям, а из-за неукротимого желания получить доступ к ее финансовым средствам, бесконечным дотациям и субсидиям, как паразит всегда стремится поселиться в способном прокормить его дееспособном организме», – указал Пушков. Как подчеркнул сенатор, у самой Украины сейчас нет никакого созидательного потенциала. Поэтому включение Киева в ЕС может привести лишь к проблемам для самой Европы, заключил Пушков. Ранее Зеленский записал обращение к возможным преемникам Ангелы Меркель, в котором спросил их: согласны ли они с тем, «что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины». В России призвали США к транспарентному выводу вооружения с Украины 28 июня 2021, 14:14 Текст: Елизавета Булкина

США после завершения совместных учений с Украиной Sea Breeze-2021 должны транспарентно вывести вооружения, призвала российская делегация на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене. «Отмечаем, что масштабность и агрессивность учения «Sea Breeze 2021» не способствуют безопасности в Черном море. Призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий там, где уже существуют региональные МДБ», – передает сообщение делегации РИА «Новости». «Надеемся, что по итогам учения США проявят транспарентность в выводе с Украины современного вооружения, боеприпасов и материального имущества в целях их непопадания в руки военных и нацформирований в Донбассе», – отметила российская сторона. Напомним, в понедельник многонациональные учения Sea Breeze – 2021 («Си Бриз») начались на территории северо-западной части Черного моря, а также в трех областях Украины. Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них будут задействованы 5 тыс. военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода 26 июня 2021, 13:16 Текст: Елизавета Булкина

Украине следует задуматься о транзите водорода, а не газа, поскольку Германия до 2045 года планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен изданию «Зеркало недели». «Использование газа и его транзит – явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с «Северным потоком – 2», но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород», – передает ее слова РИА «Новости». Фельдгузен уточнила, что нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода. «Можно, но только для небольшой части – до 25%, как мне объяснили эксперты. Насколько я понимаю, нам надо думать о новом подходе к транзиту водорода в Европу. Но Украина точно является одним из наших пилотных партнеров. Думаю, что это проект на будущее, потому что он о «зеленой» энергии, от которой в будущем никто не захочет отказываться. И для таких проектов немецкое правительство хочет дать и государственные гарантии», – пояснила дипломат. Однако в ближайшее время, по ее словам, украинская ГТС должна быть востребована. «Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что «Северный поток – 2» почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска «Северного потока – 2», – добавила Фельдгузен. Вместе с тем посол ФРГ заявила, что наличие у Украины Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от «аннексии» Крыма в 2014 году. «Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после «Революции достоинства», очень быстро среагировали. Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян», – сказала она. Также посол прокомментировала возможность присоединения США к «нормандскому формату». «Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно коммуницируем, обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение. Это в самом деле тесное общение, и это большое отличие между нынешней американской администрацией и предыдущей», – сказала Фельдгузен. Посол добавила, что несмотря на отсутствие прогресса, «нормандский формат» все еще остается полезным. «Считаю, что «нормандский формат» и минская площадка Трехсторонней контактной группы и дальше могут быть полезными, потому что это платформа для коммуникаций. Мы видим это при решении гуманитарных проблем в ТКГ. В «нормандском формате», я с вами соглашусь, сейчас действительно прогресса нет», – добавила посол. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной гуманитарной мерой 26 июня 2021, 16:10

Фото: МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского. «Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально- экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.