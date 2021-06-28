Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества

Москва и Пекин вывели отношения на беспрецедентную высоту, сделав их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке, заявил президент Владимир Путин в беседе по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«К настоящему времени, следуя букве и духу договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве), нам удалось вывести российско-китайские отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», – сказал Путин, передает ТАСС.

Он также назвал важным, что Москва и Пекин зафиксировали «отсутствие взаимных территориальных претензий и решимость двух стран превратить общую границу в пояс вечного мира и дружбы». «Мы много для этого и сделали, в том числе в работе по границе, годами работали над этим – мы и наши команды – и достигли нужного нам результата, приемлемого и для Китая, и для России», – добавил президент, передает РИА «Новости».

Путин также указал, что российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности.

«В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договоренностей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе», – сказал Путин.

Он напомнил, что с 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. «Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли», – сказал Путин.

Ранее Путин и Си Цзиньпин в ходе видеоконференции официально объявили о продлении российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в июле 2001 года, в марте 2021 года Москва и Пекин договорились об автоматическом продлении договора в феврале 2022 года на очередной пятилетний срок.