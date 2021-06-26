В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 60 рейсов Названа вероятная причина ДТП с такси с тремя погибшими на МКАД 26 июня 2021, 18:02 Текст: Вера Басилая

Водитель такси мог уснуть за рулем и не увидеть препятствие, заявил председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров. «Утром дорога была свободна, а значит, имелась возможность для перестроения с целью объезда препятствия в виде дорожной машины», – приводит «Вечерняя Москва» слова Макарова. Он добавил, что перевозчик двигался по МКАД с разрешенной скоростью. Правоохранители, по словам Макарова, будут разбираться в причинах ДТП. Также проверят, была ли согласно всем требованиям оборудована дорожная машина. «Ее должно быть видно издалека – это дорожная машина, она занимается работами, едет медленно: «аварийка», проблесковый маячок оранжевого цвета. Но и в шесть часов утра уже светло. Следователи будут устанавливать», – сказал Макаров. Он подчеркнул, что ПДД должны всегда и безукоризненно соблюдаться водителями. Однако и пассажирам такси нельзя пренебрегать установленными правилами перевозок. Ранее сообщалось, что автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель.

Москвичам рассказали о необязательности теста на антитела перед вакцинацией от COVID-19 24 июня 2021, 08:35

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками, пояснили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусной инфекции. «Да. В силу требований федерального законодательства руководители организаций, индивидуальные предприниматели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников (сотрудников) от COVID-19 в сроки, установленные главным государственным санитарным врачом по Москве», – ответили в штабе на вопрос о том, обязаны ли работодатели обеспечить вакцинацию сотрудников от коронавируса. Там также заявили, что отказавшихся от вакцинации от COVID-19 сотрудников могут отстранить от работы. «Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», – говорится в сообщении, передает ТАСС. Кроме того, наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от COVID. «В перечне медицинских противопоказаний для вакцинации наличие антител не значится. Кроме того, в настоящее время не существует как единой отработанной методики измерения уровня антител, достаточного для создания у человека иммунитета, так и системы оценки эффективности и быстроты адаптации антител к мутирующим штаммам вируса», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». При этом москвичам не требуется проходить тест на антитела перед вакцинацией. «Прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией от COVID-19 не рекомендуется и не является обязательным, как и перед другими прививками. Перед проведением прививки медицинским работником проводится стандартный осмотр, каких-либо специальных обследований проходить не требуется», – говорится в сообщении. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД через Госуслуги 25 июня 2021, 10:42

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Правительство утвердило правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг. Электронное «письмо счастья» будет считаться врученным адресату, даже если человек зашел на портал, например, получить QR-код для посещения ресторана в Москве или оформить загранпаспорт. Как пишет «Коммерсант», порядок направления «экземпляров постановлений и копий решений по жалобам» на штрафы ГИБДД, которые вынесены с помощью автоматических камер, утвержден распоряжением правительства России № 947. Документ опубликован и вступает в силу 1 сентября 2021 года. Прежде всего правительство предложило новую схему вручения постановлений – именно с этого момента стартует отпущенный гражданину законом 10-дневный срок на обжалование. Если автовладелец согласился получать «письма счастья» только через портал (без получения бумажной версии в почтовый ящик), документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему (даже если гражданин в личный кабинет не заходил). Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам. Если же такого согласия автовладелец не давал, «письмо счастья» считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал госуслуг хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф будет «преобразован» в обычное бумажное письмо. Гражданин может зайти на портал, чтобы, к примеру, записаться к врачу, подать заявление на оформление паспорта или предъявить QR-код для посещения ресторана (обязателен в Москве с 28 июня), обращает внимание юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. «Система должна фиксировать все-таки осознанное действие со стороны человека – проверить штрафы, – считает она. – Похоже, будто человек зашел на почту за посылкой, а ему на выходе швырнули в спину письмо, посчитав это «вручением». Он этого даже мог и не заметить». Публикация распоряжения правительства об обжаловании штрафов произошла на фоне массовых жалоб граждан в соцсетях и СМИ на невозможность просмотреть фотографии постановлений ни на одном из электронных сервисов (ГИБДД, «автокод» и т. д.) либо на получение штрафов с запозданием в две-пять недель. Ранее в ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москвичей предупредили о редчайшем уровне опасности ультрафиолета 24 июня 2021, 15:32 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве до конца недели сохранится опасный уровень ультрафиолетового излучения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Крайне редкая ситуация, чтобы в умеренных широтах ультрафиолетовое излучение достигало такой величины – отметки шесть–семь – опасной величины. И до конца недели, мы прогнозируем, в Москве ультрафиолетовое излучение будет находиться в этом диапазоне», – рассказал он АГН «Москва». Также эксперт предупредил об опасности долгого нахождения под прямыми солнечными лучами при таком УФ-излучении. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что ближайшие пять суток один температурный рекорд будет сменять другой, но в начале следующей недели в Москве можно ждать снижение температуры. В МВД назвали самые угоняемые автомобили в Москве 24 июня 2021, 14:45 Текст: Елена Мирошниченко

Самыми популярными машинами среди угонщиков в Москве с начала года были Hyundai, ВАЗ, KIA, рассказали в столичном главке МВД. С 1 января по 24 декабря 2020 года подразделениями столичной полиции было объявлено в федеральный розыск 1640 автомобилей. Среди них больше всего автомобилей марок Hyundai, ВАЗ, KIA, Mercedes, Toyota, Ford. С 1 января по 31 мая текущего года в розыск объявлено 496 похищенных транспортных средств, рассказали «Вечерней Москве» в ведомстве. Автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что угоняют те машины, которые пользуются спросом на рынке. По его словам, бывают машины-доноры, которые после кражи оперативно разбираются и продаются на запчасти. Он также отметил, что бывают машины, за которыми следят долгое время. Для них угонщики готовят документы и идентификационные номера (VIN). Такие транспортные средства называют заказными. «Если от этого абстрагироваться, то еще удачные модели определенных брендов также вызывают интерес у угонщиков. Все диктует только рынок, определенные сегменты», – рассказал эксперт. По его словам, на предпочтение воров влияет не только ценность запчастей тех или иных марок машин, а также желание угнать определенное транспортное средство на заказ, но еще и развитие противоугонных систем конкретных брендов, преступники теряют интерес к угону машин с более сложными системами. «Все зависит от спроса на рынке. Например, УАЗ не угоняют, потому что спроса нет. KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris воруют, потому что это доноры. Их много в такси, машины бьются, нужны запчасти. Новые и оригинальные покупать дорого, проще взять с разбора. А там либо машина после ДТП, либо разобранные. ВАЗ – покататься пацанам, и их больше всего по отношению к другим автомобилям», – заключил эксперт. Ранее сообщалось, что в Петербурге воры, крадущие из автомобилей, начали похищать рули, сразу о нескольких таких случаях стало известно в Выборгском районе, в соцсетях тема вызвала бурные обсуждения. Грудной ребенок погиб на жаре в Подмосковье 25 июня 2021, 17:21 Текст: Вера Басилая

Следователи в Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели четырехмесячного мальчика, оставленного родителями на жаре, сообщили в Следственном комитете России. «По факту обнаружения тела 4-месячного мальчика без видимых телесных повреждений в коляске возле дома, возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности (ст. 125 УК РФ)», – сообщается на сайте ведомства. По данным следствия, 24 июня в Электростали родители ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проводили время на улице с 14:00 при средней температуре воздуха плюс 34 градуса. Около 19:30 мать мальчика обнаружила, что ребенок погиб. Следователи допросили родителей мальчика, назначена судебно-медицинская экспертиза по результатам которой будет установлена точная причина смерти. Также проверкой по факту смерти ребенка занялась прокуратура Московской области. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Московской области. Напомним, что самый большой тепловой стресс среди жителей городов России пережили москвичи. В столице был побит 142-летний рекорд жары. Автобус с детьми попал в ДТП в Крыму 24 июня 2021, 21:54 Текст: Вера Басилая

В результате ДТП с автобусом с детьми в Крыму пострадали два человека, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, автобус перевозил детский патриотический отряд из Ямало-Ненецкого автономного округа. «Дети, Ямало-Ненецкий. 19 человек. Пострадали двое легко. Все живы», – передает ТАСС слова чиновника. Ранее на 535-м км дороги Астрахань – Ставрополь столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. По информации МВД, в ДТП погибли пять человек. Водитель грузовика рассказал, что его обогнали два автомобиля: иномарка и ВАЗ. Первую машину он пропустить успел, а вторая въехала в его колесо, когда он завершал маневр. Разыграны первые пять машин среди вакцинированных жителей Москвы 23 июня 2021, 21:19 Текст: Алексей Дегтярев

Власти Москвы разыграли первые пять автомобилей среди привившихся от коронавирусной инфекции в рамках акции «Вакцина рулит». Победителями стали Лусинэ Ашотовна, Сергей Евгеньевич, Ирина Борисовна, Дмитрий Игоревич и Светлана Сергеевна, сообщает телеканал «Москва 24», в эфире которого проходил розыгрыш. Участники акции получили первый компонент препарата в период с 14 по 20 июня, победителей определяли при помощи случайного выбора на компьютере. Организаторы акции свяжутся с ними и объявят порядок получения приза. Победителям вручают автомобили Renault Logan, раз в неделю разыгрываются пять машин. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от коронавируса, станут участниками розыгрыша автомобилей. Москва вышла на антирекорд по числу госпитализаций 25 июня 2021, 18:29 Текст: Елена Мирошниченко

Около 15% больных коронавирусом в Москве находятся в реанимации, заявила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Увеличивается количество людей, которое госпитализируется, и по этому показателю мы тоже перешли рубикон и вышли на новый антирекорд», – сказала Ракова в эфире «Первого канала», ее слова приводит РИА «Новости». Ракова уточнила, что увеличивается число людей в реанимации. Ранее сообщалось, что наибольшее число заболевших в России за сутки зарегистрировано в Москве – 7916, Московской области – 2436, Санкт-Петербурге – 1194. Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому работодатели должны с 28 июня перевести не менее 30% работников на дистанционный режим работы. Также Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода до 12 июля 24 июня 2021, 10:53 Текст: Евгения Шестак

Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы 24 июня. «Установить, что с 24 июня 2021 года по 11 июля 2021 года (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода», – говорится в указе. Отмечается, что детей в сопровождении взрослых, предъявивших QR-код, будут пускать в кафе и рестораны в Москве без QR-кодов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Тонущего в пруду мужчину вытащили из воды в Москве 25 июня 2021, 21:47 Текст: Вера Басилая

Утопающего мужчину вытащили спасатели из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы. «Днем 25 июня спасатели поисково-спасательной станции "Кузьминки" заметили на акватории пруда человека, зовущего на помощь и периодически уходящего под воду. В 30 метрах от берега, выбившегося из сил и нахлебавшегося воды, пловца подняли на катер и доставили на поисково-спасательную станцию», – приводит РИА «Новости» слова представителя департамента ГОЧСиПБ. По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, мужчину также осмотрели врачи скорой помощи. От госпитализации гражданин отказался и был передан сотрудникам полиции для профилактической беседы. Ранее в Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста. В аварии с такси на МКАД погибли три человека 26 июня 2021, 08:28 Текст: Елизавета Булкина

Автомобиль такси столкнулся на МКАД с поливальной машиной, в результате ДТП погибли две пассажирки такси и водитель, сообщил источник в правоохранительных органах столицы. «В такси трое погибших, водитель и две пассажирки, водитель поливальной машины госпитализирован», – передает ТАСС со ссылкой на источник. В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что авария произошла на 41-м км МКАД в 5.35 утра. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются. Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись семь машин, в том числе одно такси. Аптекам и продуктовым магазинам в Москве разрешили работать без QR-кодов 24 июня 2021, 12:13 Текст: Евгения Шестак

Система QR-кодов в Москве не будет распространяться на продуктовые магазины и аптеки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. «Действующий указ мэра Москвы № 35-УМ от 22 июня 2021 г. не распространяет свое действие на продуктовые магазины и аптеки», – сообщили в штабе, передает ТАСС. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды. Фестиваль «Жара» в Москве закрыли для зрителей 24 июня 2021, 15:51 Текст: Елена Мирошниченко

В Москве фестиваль «Жара» пройдет в онлайн-формате, зрителям предложат вернуть билеты на мероприятия или обменять их на билеты на следующий год, сообщили организаторы фестиваля. «В связи с ограничениями, введенными постановлением губернатора Московской области... с сожалением вынуждены сообщить вам о невозможности проведения мероприятия «Жара Фест. Москва» с 24 по 27 июня 2021 года в запланированном формате в связи с запретом нахождения зрителей в КЗ «Крокус Сити Холл». Таким образом билеты, купленные на мероприятие на 24-25-26-27 июня соответственно, не действительны на вход», – сообщается на странице фестиваля в Facebook. Отмечается, что фестиваль продолжится, но в онлайн-формате. Зрителям предложили вернуть билеты, а также обменять их на «Жара Music Awards», который пройдет 4 апреля 2022 года, или на фестиваль в Баку, запланированный на 27-31 июля 2022 года. Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» решила перенести свое мероприятие VK Fest на 28 и 29 августа из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор обязал вакцинировать 60% курьеров Москвы 24 июня 2021, 09:33 Текст: Алина Назарова

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от коронавируса 60% занятых в сфере доставки товаров и продуктов питания. «Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве … «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: - доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», – говорится в документе на сайте московского управления Роспотребнадзора. Ранее главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Оперштаб Москвы дал пояснения по контролю за обязательной вакцинацией. В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. За последнюю неделю в Москве выявили 53 тыс. заболевших коронавирусом, это максимальное число. Во вторник мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о том, что с 28 июня в заведения общественного питания впустят только посетителей, которые смогут доказать, что защищены от COVID-19. Речь идет о людях, прошедших вакцинацию, переболевших, то есть имеющих в крови достаточное количество антител, либо получивших отрицательный ПЦР-тест. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. ГИБДД выступила против ужесточения правил использования шипованной резины 24 июня 2021, 11:15 В ГИБДД не поддерживают идею возвращения обязанности устанавливать на автомобили опознавательный знак «Шипы» при использовании соответствующей резины, сообщили в МВД. «Дополнительно информируем, что Госавтоинспекция не поддерживает инициатив по ограничению скоростного режима в городской черте и возвращению обязанности устанавливать на транспортное средство опознавательный знак «Шипы» при использовании шипованных покрышек», – приводит РИА «Новости» на прошлой неделе ассоциация «Росасфальт», объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, призвала МВД, Минтранс и Госдуму ужесточить правила применения шипованных шин, объясняя это ущербом, который шипы наносят покрытию, а также рисками для выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В частности, в ассоциации предлагали запретить автомобилям с шипами ездить быстрее 80 км/ч за городом и 60 км/ч - в городе. Под лобовое стекло представители «Росасфальта» предлагали вернуть опознавательный знак «Ш», чтобы скорость можно было контролировать камерами. В ГИБДД, между тем, отметили, что в ведомстве не располагают сведениями о соответствующих предложениях ассоциации «Росасфальт». На данный момент в России формально запрещено ездить на шипованных шинах в летние месяцы (с июня по август), но штрафы за нарушение в КоАП не описаны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД