«Молодежка ОНФ» отправила отряды на помощь затопленным селам в Забайкалье и Приамурье

Участники «Молодежки ОНФ» приступили к работе в пострадавших от паводков районах Амурской области и Забайкальского края, сообщили в организации.

В Забайкальском крае команда помогает жителям наиболее пострадавшего села Шелопугино, говорится в сообщении ОНФ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Молодые люди, которые приезжают со всей страны помогать туда, где происходят чрезвычайные ситуации, по-настоящему любят свою страну и людей. Они откликаются на чужое горе, а это главный показатель истинных человеческих ценностей. И чем больше таких ребят и девушек, тем больше уверенность в том, что мы как народ и общество движемся в правильном направлении. Хочу поблагодарить «Молодежку ОНФ» за оказание помощи жителям Забайкальского края», – сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

В Шелопугино добровольцы совместно с сотрудниками регионального МЧС оказывают адресную помощь жителям – разбирают завалы, выносят мебель, откачивают воду из домов и просушивают помещения.

«Сначала мы провели подомовой обход – пообщались с жителями, чтобы оценить фронт работы и ущерб, нанесенный паводком. Вода шла по селу с такой силой, что сносила постройки. Ее уровень достигал двух метров, затопило дома, огороды, люди остались без урожая. Мусор, принесенный потоком реки, был разбросан по всей территории населенного пункта. До сих пор вода стоит во дворах. Работы здесь не на один день, – рассказал участник команды Эдуард Панибрашин.

В первую очередь участники «Молодежки ОНФ» оказывают помощь маломобильным, пожилым и одиноким гражданам. Так, в первый день работы добровольцы помогли жителю села с ограничениями здоровья Юрию Каргину. Ребята навели порядок в его дворе и собрали в поленницы дрова, которые поток воды снес и разбросал по близлежащей территории.

Привели в порядок двор и пожилой жительницы Шелопугино Зои Степановны Ганиной. Участники «Молодежки ОНФ» собрали мусор, траву и грязь с территории, распилили и сложили в поленницу дрова и восстановили забор, который буквально сложился под натиском воды.

«Во время паводка утащило забор полностью – и доски, и столбики. Ворота упали, грязь везде. Спасибо вам, ребята, за помощь. Теперь хоть можно по двору ходить», – поблагодарила команду Ганина.

Как признаются местные жители, в первый же день слухи о работе «Молодежки ОНФ» разошлись по всему селу. Люди ждали, кода к ним придет помощь добровольцев.

«Я в интернете объявление увидела, что приехали к нам ребята, да и люди говорили. Спасибо ребятам за помощь», – сказала жительница села Татьяна Быкова.

В ее дворе участники команды также навели порядок, помогли перенести мебель и вместе с сотрудниками регионального МЧС установили забор. Его фундамент размыло сильным потоком воды, поэтому работа была усложнена.

За несколько дней участники команды «Молодежки ОНФ» оказали помощь жителям 13 домов. Кроме этого, добровольцы помогли загрузить и отвезти гуманитарную помощь для пострадавших жителей села Тергей, которое находится в 20 километрах от Шелопугино.

«Мы уже работали в зоне ЧС в Забайкальском крае, когда в регионе были масштабные пожары. Команда помогала жителям Борзинского и Балейского района начинать жить заново. Теперь пришла другая беда – паводок, и мы вновь максимально включились в помощь. Сегодня наши ребята помогают и жителям подтопленных территорий Амурской области. У нас большая команда, поэтому мы можем работать в зонах ЧС одновременно в нескольких регионах. И быть там, где нужна наша помощь», – сказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Вместе с сотрудниками регионального МЧС и местными жителями участники команды «Молодежки ОНФ» помогают отстоять село Владимировка от большой воды в Амурском крае.

Из-за поднятия уровня воды в реках Амур и Зея, в зоне затопления оказались десятки сел и сотни домов. По данным ГУ МЧС России по Амурской области на 26 июня 2021 года в 16 населенных пунктах подтоплены 388 жилых домовладений.

«Команда «Молодежки ОНФ» на сегодняшний день – это более 72 тыс. добровольцев по всей стране. Это студенты и молодые специалисты, которые готовы по первой просьбе о помощи выехать в пострадавшие территории. 24 часа, и группа уже на месте. Они работают без выходных, понимая, что у беды выходных не бывает», – отметил Кастюкевич.

В селе Владимировка Амурской области, оказавшемся под угрозой серьезного потопа, сегодня работают десятки участников «Молодежки ОНФ». Многие, несмотря на разницу во времени, не успели даже поспать. Команда оперативно включилась в возведение дамбы. Весь день добровольцы засыпали песок в мешки, загружали их в спецтраноспорт, помогали разгрузить и уложить, чтобы не допустить затопления.

«В Амурской области серьезная ситуация. Работы очень много. Спасибо всем за помощь. Люди здесь добрые, открытые – работаем дружно», – рассказал участник команды в Амурской области Павел Куликов.

«Мы приехали на помощь людям, которые оказались в беде. Конечно, тяжело, но ничего, справляемся, потому что видим, – здесь собрались отзывчивые люди», – поделилась студентка второго курса Амурской государственной медицинской академии Лилия Федоряк.

Местные жители рассказывают, что последний раз такой крупный паводок в селе был в 2013 году. Многие семьи решили не покидать свои дома. Населению помогают спасатели, доставляют питьевую воду и продукты. Люди надеются, что вместе с добровольцами они смогут спасти село от затопления.

«Только благодаря тому, что нам помогают спасатели и волонтеры, Владимировка не ушла под воду. Большое спасибо от нас всем, кто здесь работает. Вы видите, вокруг все в воде. Два дня назад этого еще не было» – рассказал местный житель Петр.