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26 июня, суббота | Последнее обновление — 14:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море
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Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина.
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Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству.
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Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать.
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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ВМС США объявили о скором заходе американского эсминца в Черное море
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Американский ракетный эсминец «Росс» (USS Ross) направляется в Черное море, где пройдут многонациональные военные учения «Си бриз – 2021» (Sea Breeze – 2021), сообщил Шестой флот ВМС США.
«Американский ракетный эсминец USS Ross отправился (...) в Черное море для участия в ежегодных учениях Sea Breeze [ВМС] более чем 30 стран со всего мира», – передает ТАСС.
В пресс-службе американского посольства на Украине ранее сообщили, что в учениях примут участие 32 страны, в том числе США. В маневрах будут участвовать 5 тыс. военнослужащих, планируется задействовать 32 корабля и 40 самолетов.
Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Предсказан исход референдума об отделении Донбасса от Украины
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Если на Украине пройдет плебисцит о признании независимости Донбасса, то большинство украинцев скажут «да». Для них восток страны давно стал чужой территорией. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Евгений Копатько, комментируя слова президента Владимира Зеленского о необходимости референдума об отделении от Донбасса «стеной».
«Общественное мнение Украины уже давно готово к отсоединению Донбасса. Значительная часть голосующих поддержит идею отгородиться от Донбасса. Идея референдума не вызовет сопротивления у населения, за исключением, может быть, жителей Донецкой и Луганской областей, оставшихся под контролем Киева. Но для остальной Украины их мнение никакого значения не имеет», – отметил социолог Евгений Копатько.
«Еще до пандемии поток людей из ДНР и ЛНР через линию разграничения снижался, потому что люди получили российские паспорта и не хотели нажить себе из-за этого проблемы. Так что жителей Донбасса на Украине все больше считают чужаками», – пояснил социолог.
Собеседник предположил, что в качестве аргумента для обеспечения успеха референдума Зеленский может использовать лозунг интеграции страны с Евросоюзом и НАТО в случае, если Украина избавится от Донбасса. «Если за возведение «стены» проголосует большинство украинцев, конфликт будет разрешен. Теоретически это откроет новые возможности для вступления Украины в евроатлантические структуры. Мне кажется, это вполне реальная перспектива», – считает Копатько.
При этом Киев вряд ли вынесет в качестве главного вопроса на референдум формулировку о признании независимости ДНР и ЛНР, считает эксперт. «Хотя такая формулировка развяжет Зеленскому руки по многим направлениям, вряд ли он решится на это. Это был бы слишком комплиментарный шаг для Донбасса. А ведь Украина не выполнила ни один пункт Минских соглашений, так что не стоит ожидать от нее каких-то приемлемых для Донбасса формулировок», – пояснил Копатько, добавив, что, скорее вссего, вопрос будет сформулирован более размыто.
В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский.
Между тем в пятницу спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вынести на референдум вопрос отказа от Донбасса невозможно, этого не позволяет закон Украины, можно ставить только вопрос о замораживании конфликта. «Как я понимаю, речь идет об отстранении (от Донбасса). Потому что согласно тому закону, который был принят, вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны», – цитирует РИА «Новости» Разумкова.
Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений».
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Минобороны рассказало об «эпическом фиаско» эсминца Defender
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«Эпическое фиаско» провокации британского эсминца Defender в Черном море надолго останется пятном на репутации ВМС Великобритании, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Эпическое фиаско провокации британского эсминца Defender в Черном море, резко сменившего курс из российских территориальных вод после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских военно-морских сил», – цитирует ТАСС Конашенкова.
По его словам, британский эсминец Defender – это жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота. «Кому, как не бывшему контр-адмиралу Кирби хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских Вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря – всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота», – отметил Конашенков.
Он отметил, что Минобороны призывает «Пентагон и командование британских Военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться рассудком».
Также Конашенков отметил, что Пентагон не хочет признать очевидное, называя инцидент с эсминцем дезинформацией. «Неудивительны судорожные попытки официального Лондона и пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби даже после публикации Россией видеозаписи предупредительной стрельбы и прямых свидетельств экипажа эсминца отрицать очевидное, называя все дезинформацией», – сказал Конашенков.
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи от авианосца Британии
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Вблизи от авианосной ударной группировки Великобритании запланированы ракетные стрельбы кораблей соединения ВМФ России в Средиземном море, свидетельствует международная система уведомлений для авиаперсонала (NOTAM).
Ракетные стрельбы должны состояться 26 июня. Для этого закроют зону Средиземного моря южнее Кипра. При этом южнее Кипра действует авианосная группа, возглавляемой авианосцем «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Между границами двух зон действий ВМФ и британского флота – около 30 км, передает РИА «Новости».
Напомним, в восточной части Средиземного моря начались совместные маневры сил постоянного оперативного соединения ВМФ России и авиации ВКС России. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем.
В эскорт новейшего британского авианосца «Куин Элизабет» входил и эсминец «Дефендер», который нарушил морские границы России вблизи Крыма. Российский пограничный корабль открыл предупредительную стрельбу по курсу эсминца.
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Глава генштаба Британии признал риск войны из-за инцидента с эсминцем
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Инцидент в Черном море создал риск «необоснованной эскалации», возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне», заявил начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер.
«То, из-за чего я не сплю по ночам, – это (возможный) просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Ситуация, которую мы наблюдали в Черном море в среду, – это один из тех случаев, которые могут его (просчет) породить», – приводит слова Картера РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Telegraph.
Начальник штаба также добавил, что возможный просчет в игре в «кошки – мышки» с Россией может привести к «полномасштабной войне».
Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.
В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».
При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
Процент поражения легких у певицы МакSим (Марина Максимова) составляет 75%, ее перевели в группу «КТ-4», сообщила представитель артистки.
«К категории «КТ-4» относят всех, кто болен коронавирусом с большой площадью поражения легких. Врачи сообщили, что у МакSим поражены более 75% легких. Она остается в состоянии медикаментозной комы и подключена к аппарату ИВЛ», – сообщает издание Wonan.ru.
Также издание пишет, что, по словам менеджера певицы, «певица могла заразиться коронавирусом, даже несмотря на отрицательный тест на инфекцию».
Напомним, певицу ввели в искусственную кому на фоне пневмонии, однако тесты на коронавирус первоначально показали отрицательный результат.
В Варшаве рассказали, как Россия оставила Польшу в дураках из-за «Северного потока – 2»
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Варшава столкнулась с негативными последствиями в результате борьбы со строительством газопровода «Северный поток – 2», рассказал член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Mysl Polska.
Он отметил, что протест Варшавы против проекта не имел экономического смысла, а был лишь попыткой угодить США, а такая стратегия обязательно потерпит фиаско.
«Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», – цитирует Модзелевского РИА «Новости».
По мнению профессора, в этой ситуации Запад «предал» Польшу. Между тем введение «Северного потока – 2» в эксплуатацию может пойти Варшаве на пользу.
«Мы, наконец, добьемся полной и непосредственной диверсификации поставок: мы сможем купить российский газ по более низкой цене в России или по более высокой в Германии», – отметил Модзелевский.
Напомним, 15 июня Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток – 2». Сейм призвал США «как союзника в НАТО, поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода».
Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным
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Евросоюз и США должны вести прямой диалог с Россией на высоком уровне, речи о «поощрении» Москвы со стороны Брюсселя не идет, заявила канцер ФРГ Ангела Меркель.
«Что случилось? Случилось то, что много говорим о суверенитете Европы, что президент США провел очень серьезную встречу с Владимиром Путиным, которая не производит впечатления поощрения российскому президенту, и что суверенная Европа, по моему мнению, должна быть в состоянии отстаивать свои интересы в похожих встречах», – цитирует РИА «Новости» Меркель.
Она добавила, что не считает достаточным для ЕС, когда американский президент рассказывает странам-членам о таких встречах. «Я считаю, что мы в достаточной степени мужчины и женщины, чтобы участвовать в прямых переговорах», – добавила канцлер.
Меркель подчеркнула, что речь идет о суверенитете Европы, «а не категориях «поощрение» или «не поощрение».
Также она заявила, что ЕС будет искать форматы диалога с Россией, недостаточно, когда это делают другие. По словам канцлера, в ночь на пятницу не удалось достичь договоренностей о встрече на высшем уровне, но было решено искать новые форматы и формулировать предпосылки для этого.
«Суверенный ЕС тоже должен быть в состоянии заявлять об заинтересованности в таком же разговоре [как и президент США Джо Байден]. Недостаточно, когда нас о таком лишь информируют», – добавила Меркель.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС и России находятся «в негативной спирали». «Мы готовы отвечать на атаки против ЕС со стороны России, на нарушения прав человека, будем препятствовать подрыву наших интересов», – сказала она.
При этом фон дер Ляйен добавила, что ЕС «будет работать с Россией, когда это отвечает нашим интересам, в частности, в таких вопросах как климатические изменения и здравоохранение».
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией.
В пятницу по итогам обсуждения отношений с Россией лидеры ЕС предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС на саммите подтвердили готовность при необходимости каждый раз принимать новые антироссийские санкции. Тем временем глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет работать над выстраиванием более предсказуемых отношений с Россией в интересах сообщества.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны России последует соразмерный ответ.
Маск пошутил о захвате России
Американский предприниматель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил на историческую тему о попытке Наполеона захватить Россию.
Он опубликовал в своем Twitter картинку, где изображен французский полководец.
На картинке Наполеон заявляет своей первой жене Жозефине Богарне, что собирается вторгнуться в Россию. Она спрашивает его, планирует ли он сделать это летом, Наполеон в ответ красноречиво молчит.
«Время решает все», – подписал свой пост Маск.
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Ранее Маск решил пошутить над комиссией по ценным бумагам и биржам США, по-новому расшифровав название ведомства: «Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу». После этого акции Tesla рухнули.
В Германии спрогнозировали последствия отключения России от SWIFT
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Отключение России от платежной системы SWIFT нанесет ущерб экономике Европы, считает лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг», – рассказал он РИА «Новости».
Крупалла отметил, что в России создана собственная система передачи финансовых сообщений, что говорит о поиске новых путей для государства.
«И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии – свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», – считает немецкий политик.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В МИДе уже обозначали план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Нуланд рассказала о переговорах США и Германии по «Северному потоку – 2»
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин обсуждают, как не допустить того, чтобы газопровод «Северный поток — 2» стал «оружием принуждения» в руках России.
«Идут активные обсуждения с Германией. Тема поднималась в ходе визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Берлин, включая <…> разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.<…> Разговор касался того, как мы можем защитить себя от этого оружия принуждения в отношении Европы и Украины, как мы можем создать устойчивость, укрепить энергетическую безопасность, как мы можем заявить России, что, если она использует газопровод в качестве оружия принуждения, реакция будет сильной», – приводит ТАСС слова Нуланд.
«Это то, что мы сейчас обсуждаем. Мы активно работаем с Украиной и другими странами», – добавила она. Нуланд утверждала, что «Северный поток – 2» является «крайне плохой» сделкой для Европы.
Ранее Германия допустила компромисс Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2».
В среду госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что Вашингтон по-прежнему считает, что «Северный поток – 2» несет угрозу энергетической безопасности Европы.
4 июня президент России Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.
Ливни заполнили водохранилища Крыма более чем на 50%
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Уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где на минувшей неделе прошли ливни, превысил 50% от общего объема, следует из сводной таблицы Госкомитета Республики Крым по водному хозяйству и мелиорации.
Согласно документу, при полном проектном объеме крымских водохранилищ естественного стока в 253 050 млн кубических метров в настоящее время в них накоплено 127 177 млн кубических метров, передает ТАСС.
При этом Аянское водохранилище наполнено на 100%, Счастливенское – на 90,7%, Загорское – на 76,6%, Чернореченское – на 70,7%, Кутузовское – на 62,8%, Льговское – на 48,9%, Белогорское – на 46,7%, Изобильненское – на 40,7%, Партизанское – на 39,8%, Альминское – на 33,3%, Симферопольское – на 23,5%. Уровень заполнения Старокрымского, Бахчисарайского, Тайганского и Балановского водохранилищ – менее 20% от максимального.
На минувшей неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что после дождей в питающих город водохранилищах накоплено 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.
Ранее сообщалось, что ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб, без вести пропавшей числится одна женщина. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией
Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua.
Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров.
«Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости».
По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи.
Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров.
В Германии назвали безумием идею о компенсациях Киеву из-за «Северного потока – 2»
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Предложение о компенсациях Украине за запуск газопровода «Северный поток – 2» являются безумием, заявил лидер «Альтернативы для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла.
Немецкий политик считает, что Россия не обязана платить транзитные сборы, если она не использует облагаемые этими сборами маршруты, так как это недопустимо с экономической точки зрения, передает РИА «Новости».
«То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. (...) И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать», – заявил Крупалла.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит возможность получения компенсации в случае запуска газопровода «Северный поток – 2».
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен.
Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение со следствием
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и задержанная вместе с ним россиянка Софья Сапега направили ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
В сообщении указывается, что «в ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями».
«Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сообщила пресс-служба. Уточняется, что СК республики продолжит расследование уголовных дел в отношении Сапеги и Протасевича.
Ранее в посольстве России в Белоруссии подтвердили, что Сапеге изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, решается вопрос о возможности ее скорейшего посещения консульскими сотрудниками российской дипмиссии.
23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего»
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При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости».
При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.
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