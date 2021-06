Посол США Салливан вернулся в Москву Путин поздравил Пашиняна с победой на выборах МИД выразил протест послу Великобритании из-за нарушения границы эсминцем 24 июня 2021, 17:37 Текст: Дарья Григоренко

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании после нарушения госграницы эсминцем Defender. «Послу был заявлен решительный протест по поводу нарушения границы Российской Федерации и провокационных и опасных действий корабля ВМС Великобритании в территориальном море Российской Федерации, которые российская сторона расценивает как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Особое внимание обращено на то, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за их возможные последствия будет полностью лежать на британской стороне», – говорится в сообщении на сайте МИД России. Ранее британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. Капитан британского эсминца Defender Винсент Оуэн подтвердил, что российское судно береговой охраны открыло предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Москва предостерегла Британию: Мы можем бомбить 24 июня 2021, 10:01

Фото: mil.ru

Текст: Алина Назарова

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов». «Потому что безопасность нашей страны превыше всего», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». «Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает – мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», – добавил он, отвечая на вопрос, что можно делать в будущем, чтобы избежать инцидентов, подобных тому, что произошел с эсминцем Defender, в том числе не допустить этого с американскими партнерами. Дипломат добавил, что Москва предупреждает всех, кто пойдет на провокации, подобные ситуации с британским эсминцем Defender, что последствия могут быть тяжелейшие. «Это очень серьезный момент, мы осуждаем действия британской стороны. Мы возмущены их поведением и отмечаем, что балансирование на грани такого столкновения чревато тяжелейшими последствиями для тех, кто подобного рода мероприятия планирует и затем пытается их осуществить», – сказал Рябков. «Территориальная целостность Российской Федерации неприкосновенна, нерушимость ее границ – это абсолютный императив. Мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так при необходимости и военными средствами», – добавил он. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. ПАСЕ призвала не применять в Крыму российские законы 24 июня 2021, 03:31 Текст: Антон Никитин

Парламентская ассамблея Совета Европы выступила с утверждением, что в Крыму якобы не следует применять российское законодательство, говорится в резолюции, принятой в среду по докладу представителя Исландии Сунны Эварсдоттир о положении крымских татар. В резолюции ПАСЕ заявила о своем «непризнании аннексии Крыма». При этом ассамблея призвала российские власти «прекратить применение российского законодательства в Крыму, в том числе в области терроризма и экстремизма, и <…> использовать законы, действующие на Украине», передает ТАСС. ПАСЕ также призывает «положить конец переводу задержанных лиц на территорию РФ». Кроме того, ассамблея потребовала «освободить лиц, незаконно задержанных или заключенных в тюрьму в связи с неправомерным применением российского законодательства в Крыму». Накануне украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма с полуострова выдворят всех переехавших в республику с материковой части страны россиян. В Крыму заявления Украины о «выдворении» россиян с полуострова назвали абсурдом. Ранее сенатор Алексей Пушков усомнился в целесообразности пребывания России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), отметив, что с момента возвращения страны в организацию обстановка в ней не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Проникновение эсминца Британии в воды России получило подтверждение 24 июня 2021, 02:57

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Британский эсминец «Дефендер» (HMS Defender) в среду преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма, сообщил корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля. «Российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы «Дефендер» поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту, и мы видели берег Крыма, который находился от нас в пределах 12 миль», – приводит ТАСС текст комментария Била, опубликованного на сайте Русской службы Би-би-си. Журналист утверждает, что решение войти в 12-мильную зону территориального моря вокруг Крыма было «осознанным ходом» со стороны командования корабля, настаивавшего на том, что он следует из Одессы в Грузию по «международно-признанному морскому маршруту». Бил отмечает, что «Дефендер» получал многочисленные предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны и в какой-то момент над ним находилось более 20 самолетов ВКС России. По словам журналиста, было озвучено предупреждение о том, что если британский корабль продолжит движение в выбранном направлении, в его сторону будет открыт огонь. «Мы слышали выстрелы, однако был сделан вывод о том, что мы находимся вне зоны поражения. «Дефендер» продолжил путь через территориальные воды Крыма», – рассказал Бил, утверждавший, что корабль не менял свой маршрут и примерно через час вновь вошел в международные воды, где его продолжали сопровождать российские самолеты. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи об инциденте с заходом эсминца королевских ВМС в территориальные воды России. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью корабль НАТО осуществил вторжение в российские территориальные воды. Минобороны опубликовало кадры пролета самолета над британским эсминцем 23 июня 2021, 19:34

Фото: RT на русском/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием. Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале. В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Би-би-си опубликовала кадры с британского эсминца у берегов Крыма 24 июня 2021, 13:25

Фото: BBC News/YouTube

Текст: Алина Назарова

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си опубликовала в Сети видео с эсминца Defender, который в среду нарушил границы российских территориальных вод у берегов Крыма. На записи Би-би-си, чей корреспондент был на борту во время инцидента, видны пролеты российских бомбардировщиков и корабли пограничной охраны. Russian jets and ships shadow British warship as it passes through disputed Ukrainian territory https://t.co/s9DmVjjnQn pic.twitter.com/WoCfXeMUPc — BBC News (UK) (@BBCNews) June 24, 2021 Ранее корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, находившийся на борту корабля, сообщил, что британский эсминец преднамеренно зашел в территориальные воды Крыма. По его словам, российская береговая охрана пыталась маневрировать с тем, чтобы эсминец поменял курс, но военный корабль продолжил идти по признанному морскому маршруту в 12 милях от берега Крыма. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Словакия собралась перепродать партию «Спутника V» другим странам 23 июня 2021, 22:15

Фото: Carol Smiljan/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Правительство Словакии приняло решение продать или передать на безвозмездной основе 160 тысяч из 200 тыс. доз поступившей в республику 1 марта российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщило Словацкое телевидение. Как утверждается в материале, партию препарата могут передать Аргентине и странам западной части Балканского полуострова, которые проявили интерес к ее получению. Срок годности полученной Словакией партии «Спутника V» истекает в июле, передает ТАСС. По словам бывшего премьера Словакии Игоря Матовича, слова которого привело словацкое сетевое издание «Главные новости», «многие глупые люди [в Словакии] были бы очень рады, если бы срок годности вакцины «Спутник V» истек и она уже не могла бы использоваться». «Чтобы воспрепятствовать такой приземленной радости, я предоставил Минздраву контакт с Аргентиной, которая хочет выкупить [у Словакии] столько [доз] «Спутника V», сколько мы хотим продать», – заявил Матович. Напомним, 7 июня в Словакии началась вакцинация «Спутником V». При этом Братислава отказалась покупать новые партии «Спутника V». В марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины. В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого РФПИ обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть «Спутник V» для передачи нуждающимся странам. Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент республики Зузана Чапутова признала надежность российской вакцины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Предсказан новый глобальный экономический кризис 24 июня 2021, 07:57

Фото: Christian Ohde/

imageBROKER/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису, заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. «Мы исходим из практичного подхода: после кризиса 2020 года государственный и корпоративный долг в мире вырос до уровней относительно экономики, который наблюдался только на момент окончания Второй мировой войны. В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок – лишь вопрос времени», – приводит слова Русецкого РИА «Новости». Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в США в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года. «Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать», – заключил аналитик. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему потраченные на борьбу с коронавирусным кризисом триллионы долларов грозят обрушить мировую экономику. Пушков оценил реакцию Киева на инцидент с британским эсминцем 24 июня 2021, 09:00 Текст: Алина Назарова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию Киева на инцидент с нарушением российской границы британским эсминцем. «Украина суетится, дергается, требует. Но никакой угрозы ей не было в инциденте с британским эсминцем», – написал Пушков в своем Telegram. При этом он задался вопросом, что могло измениться, чтобы Украине сразу же дали план действий по членству в НАТО. «Не думаю, что очередная украинская истерика изменит нежелание ведущих стран НАТО видеть ее в своих рядах», – заключил сенатор. Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы его выдворить из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. При авиаударе в Тыграе погибло более 50 человек 23 июня 2021, 21:40

Фото: MSNBC/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

При авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии погибли более 50 человек, более 100 пострадали, еще 33 числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. По информации агентства, в результате авиаудара погиб как минимум 51 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Мэкэле, среди них есть дети. Об этом сообщает РИА «Новости». Сообщается, что ранее СМИ передавали данные о десятках погибших в результате удара с воздуха, нанесенного в регионе Тыграй на севере Эфиопии. По словам очевидцев, снаряд разорвался днем во вторник в городе Тогога в «базарный день». Ранее сообщалось, что подразделения федеральной армии Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере штата Тыграй от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). 17 ноября прошлого года федеральные подразделения Эфиопии вернули контроль на севере штата над важным городом Шир, затем правительственные части взяли города Аксум и Адуа. Позже под контроль федеральных подразделений перешел второй по численности город штата Адди-Грат, а также город Идага Хамус. Подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется. Основатель McAfee оставил сообщение перед смертью в тюрьме 24 июня 2021, 08:50

Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Основатель компании – разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи, найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил в соцсети сообщение на случай своей смерти. В опубликованном в Twitter 15 октября 2020 года сообщении Макафи отметил, что не собирается совершать суицид. Он заявил, что всем доволен и у него есть друзья. Он отметил, что если его постигнет судьба американского финансиста Джеффри Эпштейна, скончавшегося в американской тюрьме, это будет «не его вина», передает РИА «Новости». В среду испанская газета Pais со ссылкой на источники в полиции сообщила, что Макафи покончил с собой в тюрьме муниципалитета Сан-Эстеве-Сесровирес в Каталонии. Тело обнаружили в тюремной камере. Прибывшие на место врачи пытались провести реанимацию, однако она не увенчалась успехом. Макафи задержали в Испании по запросу США в прошлом году, после чего суд одобрил его экстрадицию. По версии американских властей, бизнесмен уклонялся от уплаты налогов благодаря тому, что направлял свои доходы на счета подставных лиц. Его содержали в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. В середине июня Макафи дал показания в испанском Национальном суде, он опроверг все предъявленные ему в США обвинения, заявив об их «политическом характере». Лавров: Россию удивило отсутствие реакции НАТО на предложения Путина 24 июня 2021, 10:35

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Москву удивило отсутствие реакции стран Североатлантического альянса на предложения президента России Владимира Путина по стратегической стабильности, заявил глава МИД Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности. По его словам, в области стратегической стабильности складывается «крайне тревожная ситуация». «Серьезный урон всей системе контроля над ракетно-ядерными вооружениями нанес односторонний выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В этой связи нас удивило отсутствие внятной реакции стран – членов НАТО на предложение президента Путина не допустить появления в Европе наземных ракет этого класса в любом оснащении – как ядерных, так и неядерных, причем при этом президент подчеркнул в своих посланиях готовность согласовывать меры верификации, чего Запад старательно пытается не замечать», – сказал Лавров. «В этой связи подчеркну: наши действия в любом случае будут направлены на надежное обеспечение безопасности России и ее союзников», – добавил он, передает РИА «Новости». Он добавил, что НАТО мерещатся агрессивные действия России, но Москва открыта к диалогу. Напомним, президент Владимир Путин 26 октября озвучил инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. Лавров также заявил, что Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу. «Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам-участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из Договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманными предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл», – сказал Лавров. «Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса», – добавил министр. Он также заявил, что продление ДСНВ дало возможность для дальнейшего диалога России и США по стратегической стабильности. Основой дальнейших усилий на треке Россия – США, по словам министра, должно стать новое уравнение безопасности. Британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша 24 июня 2021, 12:15

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт в четверг вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем британских ВМС в Черном море, ей будет сделан жесткий демарш, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы заявили вчера о том, что вызван британский посол. Она будет в МИД находиться сегодня. Ей будет сделан жесткий демарш», – сказала Захарова, передает ТАСС. «Здесь не только ответ дипломатии, как вы, ознакомившись с заявлением Министерства обороны нашей страны, понимаете, это комплексный ответ, вот по таким наглым заходам, по абсолютно бесцеремонным провокациям будет даваться ответ. Ответ комплексный. Это и ответ, который был дан нашими Вооруженными силами, нашей береговой охраной, видеокадры доступны сегодня, кстати говоря, уже достаточно широко разошлись. Это и ответы по дипломатической линии», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Захарова также назвала «враньем в лицо» реакцию Лондона на ситуацию с британским эсминцем. «Есть видеокадры, есть фактологические подтверждения... не только с нашей стороны, но и со стороны британского журналиста», – сказала Захарова. «Не все же британским спецслужбам подставлять ВВС под удар. Они и так очень часто это делают. А здесь они оказались в неловкой для себя ситуации. Когда британское министерство обороны и британское посольство в Москве говорили, что в ходе их якобы мирного захода не было никаких инцидентов, никакого предупредительного залпа со стороны российской авиации – видимо, они также не увидели катер береговой охраны, а британский журналист все это увидел и услышал, соответственно, ответ очевидный: здесь в лицо вранье. Мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных партнеров, коллег, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом в передовики», – заключила представитель МИД. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. Чтобы выдворить его из территориальных вод, поднятой в воздух авиации пришлось применить предупредительное бомбометание. Российский МИД расценил нарушение границы как провокацию. Военные эксперты полагают, что вторжение корабля НАТО в российские территориальные воды носило разведывательный характер. В то же время министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Пульмонолог объяснил причины наступления смерти из-за курения вейпа 23 июня 2021, 18:50

Фото: Yui Mok/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Курение вейпа не менее опасно, чем курение табака и может привести к тяжелым легочным заболеваниям, приводящим к смерти человека, заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман, комментируя обнаружение первого случая EVALI – «болезни вейперов» в российской столице. Врачи Морозовской больницы спасли подростка, впервые в стране установив диагноз «легочное повреждение электронными сигаретами» (EVALI), сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения. У пациента была тяжелая дыхательная недостаточность и постоянная потребность в кислородотерапии, сильная потеря веса, а по результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита. «Есть болезни, когда мы ставим диагноз не только на основании клинической картины, но и некой предыстории. Есть целый набор тяжелых поражений легких, связанный с ингаляцией каких-то токсических субстанций. Они могут протекать приблизительно одинаково в зависимости от токсичности, ядовитости и количества вдыхаемого. Это может быть и подострая ситуация, и тяжелая острая – попадание в реанимацию буквально в течение часа после эпизода ингаляции, но это, скорее, в случаях работы на каких-то химических предприятиях с газами и прочим», – говорит Пальман. Он поясняет, что диагноз EVALI, как правило, ставится на основании того, что есть определенный вариант тяжелого легочного повреждения и предыстория пациента, связанная с тем, что он курил электронную сигарету с использованием никотиносодержащих смесей. Кроме того, врач подчеркивает, что во многих странах, например в Соединенных Штатах Америки, использование подобных жидкостей запрещено. В России же на данный момент это практически никак не регламентируется. «Основная проблема в том, что там находится вещество, которое может оказать повреждающее действие, нанести вред легким, но это в некой далекой перспективе. Точно так же, как и курение – вредно, но одна сигарета сиюминутно чего-то ужасного для человека сделать не может. И если в эту смесь попадают какие-то другие субстанции, а тщательного контроля за этим нет, и откуда эти полуфабрикаты завозятся неизвестно, то это может вызывать индивидуальную реактивность организма», – объясняет пульмонолог. Соответственно, происходит тяжелое повреждение легких за счет ингаляций неких субстанций, которые или в целом, или же именно для конкретного человека токсичны, продолжает собеседник. Вследствие развивается диффузное поражение легких, отдаленно напоминающее то, что происходит при COVID-19. «Распространенное повреждение легких с повреждением альвеол и межальвеолярных структур с развитием тяжелой дыхательной недостаточности при неудачном стечении обстоятельств и не назначением своевременной терапии (если это вдруг будет принято за обычное тяжелое воспаление легких и будут назначены только антибиотики) может привести к смерти человека», – рассказывает Пальман. Врач считает, что как минимум те меры, которые направлены на предотвращение табакокурения, необходимо распространить и на вейпы, и на электронные сигареты различного рода, а также на кальяны. «Вейп – это не замена вредных сигарет на менее вредные. Это замена известного зла на другое, которое, с моей точки зрения, как минимум не меньшие риски дает. Только эти риски нам гораздо менее известны», – заключил специалист. В мае правительство предложило в рамках реализации антитабачной концепции проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость. Соответствующий документ был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным. Священник в Греции облил кислотой семерых митрополитов 23 июня 2021, 21:54 Текст: Елена Мирошниченко

Во время церковного суда в монастыре Петраки в Афинах священник облил кислотой семерых митрополитов, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Агентство передает, что митрополиты доставлены в больницу, их состояние неизвестно. По его данным, пострадал и один полицейский, котором бросился на помощь. Он также госпитализирован. Об этом сообщает РИА «Новости». Мотивы священнослужителя неизвестны. Ранее сообщалось, что неизвестный отправил в Мариинский театр в Петербурге сообщения с угрозами о минировании, а также о том, что артистов учреждения якобы обольют кислотой. Названы сроки начала серийного производства Ил-114-300 с российским двигателем 24 июня 2021, 14:19

Фото: Пресс-служба ГК "Ростех"/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Пассажирский самолет Ил-114-300 с российским двигателем начнет производиться серийно в 2023 году, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. «Да, обязательно. В 2023 году будет Ил-114 с нашим двигателем. Он пойдет уже в серию», – передает его слова ТАСС. Чемезов отметил, что на воздушное судно есть спрос со стороны региональных авиакомпаний. «Самолет очень хороший. Уже сегодня на него большой спрос, особенно у региональных авиакомпаний, потому что он может приземляться не только на бетонную, но и на грунтовые полосы, и без специального оборудования в аэропортах», – добавил глава корпорации. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов заявил, что производство новейших российских гражданских самолетов МС-21 и Ил-114-300 может быть локализовано в Индии.