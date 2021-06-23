На Украине презентовали брошюру на случай войны с Россией

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины провел в Киеве презентацию информационной брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны» с советами о том, как нужно себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России.

Глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская объяснила необходимость создания брошюры эскалацией ситуации на российско-украинской границе. За образец, по ее словам, было взято шведское пособие, которое является чрезвычайно коротким, но содержит практические советы, передает РИА «Новости».

«Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации», – сказала Цибульская.

Брошюра, по ее словам, будет распространяться как онлайн, так и в печатном виде. В частности, центр планирует издать около 100 тыс. экземпляров, которые будут распространяться главным образом на востоке Украины. Они переведены на разные языки, включая русский, английский и крымско-татарский.

«В этой брошюре мы не говорим о какой-то абстрактной угрозе, мы четко называем агрессора – агрессором, Россию оккупантом», – подчеркнула Цибульская.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предположил, что военные действия при теоретическом возникновении конфликта между Россией и Украиной продлятся не больше недели.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться, чтобы «закончить войну и наладить отношения».

Напомним, National Interest писал, что украинская армия будет испытывать проблемы при необходимости противостоять грозным российским истребителям Су-35С, флагманским зенитно-ракетным комплексам С-400 «Триумф» и современным танкам Т-90А и Т-90М, а также самоходным гаубицам 2С19 «Мста-С».