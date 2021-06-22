Ростовские власти решили привить от COVID 90% работников торговли и сферы услуг

Власти Ростовской области планируют привить от коронавируса до 90% работников торговли и сферы услуг, сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

«Сфера торговли и услуг самая контактная и находится на передовой. Если сотрудник работает в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то вакцинация становится необходимостью. В связи с этим стоит задача вакцинировать 90% персонала, за исключением сотрудников, имеющих противопоказания», – цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что увеличение уровня вакцинации станет темой для обсуждения на серии встреч с руководителями предприятий общепита, торговли и других сфер.

«Руководители предприятий должны сформировать позицию среди своих работников о необходимости вакцинации, что в дальнейшем позволит обеспечить продовольственную безопасность и бесперебойное снабжение населения продуктами в регионе», – отметили в управлении информполитики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации не менее 60% от числа сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ряде регионов введена обязательная вакцинация групп риска, при необходимости она будет вводиться в других субъектах.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что не прошедшего обязательную вакцинацию работника можно отстранить от работы.