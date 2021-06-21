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Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки
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Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС.
Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры».
Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.
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В Германии заявили о крахе концепции «конца истории» с развалом СССР
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Запад совершил «роковую ошибку», поверив в концепцию американского политолога Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» после развала СССР, заявил колумнист Михаэль Штюрмер в своей статье для Die Welt.
По словам автора, после развала СССР в США распространилась идея о том, что наступил «конец истории» – западная цивилизация одержала победу во всем мире, что свидетельствовало о конце эпохи идеологических противостояний, глобальных революций и войн, передает РИА «Новости».
Однако это было всего лишь фантазией. Как отмечает Штюрмер, данная идея была слишком красивой, чтобы быть правдой, а эйфория продлилась недолго.
«Из руин Советского Союза через неимоверную боль и революционные преобразования» возродилась Россия, при этом западные страны очень необдуманно подошли к решению восточноевропейского вопроса, с улыбкой победителя приняв Польшу и Прибалтику в ЕС и НАТО без учета мнения Москвы, написал автор.
«России пришлось скрывать досаду под улыбкой. Но старые счета открыты по сей день», – выразил мнение колумнист. Как считает Штюрмер, «старые демоны» взяли свое, и «на европейском континенте» возникла система, созданная не на основе баланса, а на гегемонии с США в роли абсолютного лидера. Однако впоследствии ситуация изменилась, так как Россия под новым руководством начала заявлять о своем нежелании мириться со второстепенной ролью в новом миропорядке и вернулась на международную арену.
Как отмечает Штюрмер, Запад недооценил Россию, так как короткий период слабости после развала Советского Союза не был ее концом. Конфронтация с реальностью превратила привлекательную идею о «конце истории» в «роковой самообман». По словам автора, оглядываясь назад, можно понять, что лучший шанс на создание ориентированного на Запад и западные ценности миропорядка был между агониями России и триумфами США. При этом этот шанс уже упущен, и неизвестно, представится ли еще одна такая возможность, заключает колумнист.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.
В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.
Вашингтон не увидел причин для изменения политики в отношении России
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Женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Закон требует, чтобы мы продолжали рассматривать цели санкций, связанные с применением химического оружия», – заявила Псаки, слова которой приводит New York Times. Издание отмечает, что по словам Псаки, период, когда прозвучали слова Салливана, не имеет значения. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом плане после состоявшегося 16 июня в Женеве саммита Россия – США «ничего не изменилось», передает РИА «Новости».
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2».
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем
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Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина.
В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости».
«Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель.
Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель.
По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель.
Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист.
«Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение».
Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель.
«Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель.
Захарова назвала полным беззаконием действия США в ОЗХО
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Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила властям США на позицию по антироссийским санкциям, призвав обратить внимание на действия Вашингтона в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие», – написала дипломат в Telegram.
Она подчеркнула, что для начала Вашингтон должен наказать сам себя за Югославию и Ирак, а также за миллионы убитых и искалеченных людей по всему миру. «А потом можно будет слово «закон» произносить», добавила она.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. Она отметила, что «закон требует рассматривать санкции, связанные с применением химического оружия».
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовят «новый пакет санкций» из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, по его словам, США продолжат вводить санкции против компаний России, строящих трубопровод «Северный поток – 2». Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Напомним, президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Пушков отреагировал на угрозы введения новых санкций со стороны США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление администрации президента США Джо Байдена о подготовке новых санкций против России, указав на предсказуемость такого шага.
«Новые санкции США против связанных с «Северным потоком – 2» российских компаний были предсказуемы. Мы имеем тенденцию рассматривать такого рода саммиты, как начало новой фазы отношений – в сторону их улучшения. Но в Вашингтоне – другой подход», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, администрация Джо Байдена изначально исключала возможность «перезагрузки» отношений с Россией и не скрывала, что намерена всячески мешать запуску «Северного потока – 2», раз уж США не смогли воспрепятствовать его сооружению.
«И ни разу Белый дом даже не намекнул на возможность снятия или хотя бы частичного пересмотра санкций. [Президент США Джо] Байден и [госсекретарь Энтони] Блинкен с самого начала подчеркивали, что рассматривают саммит как площадку для обсуждения важных для США вопросов, а не как повод для изменения отношения к России и ее политике», – уверен Пушков.
«После саммита напряженность в отношениях чуть снизилась, но все разногласия – по «Северному потоку – 2», Украине, Донбассу, Сирии и так далее – сохранились и никуда не исчезли. Как сказал (президент России Владимир) Путин на пресс-конференции в Женеве, «иллюзий никаких нет и быть не может»», – заключил сенатор.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
В прошлую среду в Конгрессе США призвали ввести санкции против России по химоружию.
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Напомним также, с 14 июня вступили в силу санкции США против госдолга России.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
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Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить
Угроза коронавируса в России еще не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной думы седьмого созыва.
«К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила», – сказал президент, передает РИА «Новости».
При этом он указал, что «к сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась», передает ТАСС.
«Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину», – добавил Путин.
Президент также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса. «Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер», – сказал глава государства. Для примера он привел «двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса – с 30% до 15%».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице, отметив отсутствие положительной динамики.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что пик заболеваемости в России будет достигнут в течение трех недель, а через два месяца стоит ожидать падения заболеваемости.
В Кремле оценили планы США ввести новые санкции против России
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В Кремле знают о планах США ввести новые санкции против России и просчитывают варианты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем о грядущих санкциях, возможных санкциях, которые кодифицированы. Собственно, дело в том, что некоторые санкции, они кодифицированы и их введение уже даже не зависит от воли президента США. Вот часть санкций именно относится к таким, категории кодифицированных», – заявил Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Кремле слышали заявления по «Северному потоку» уже после саммита «о том, что Америка продолжит такую линию, направленную против этого проекта». «Продолжим нашу работу, рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска», – уточнил Песков.
Он также заявил, что Вашингтон своей санкционной политикой демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. «В плане своих санкционных устремлений и санкционной зависимости фактически Вашингтон демонстрирует постоянство и одновременно непредсказуемость. Пока, действительно, изрядная доля непредсказуемости. Предсказуемыми являются только те самые санкции, которые кодифицированы», – сказал Песков.
По его словам, российская сторона анализирует ситуацию и просчитывает разные варианты. Как отметил представитель Кремля, обе стороны неоднократно говорили о желании предсказуемости и стабильности в двусторонних отношениях. «Нам действительно нужна предсказуемость», – подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США начали готовить новые санкции против России. В тот же день Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Как указал посол Анатолий Антонов после возвращения в США, «это не тот сигнал, которого все ждали после саммита в Женеве».
Ранее президент Владимир Путин указал, что если после саммита в Женеве США введут против России новые санкции, то это очередная упущенная возможность в отношениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.
Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму
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Избирательная кампания в Госдуму должна пройти так, чтобы ни у кого не было сомнений в легитимности ее итогов, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва.
«До выборов меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов», – подчеркнул он, передает ТАСС.
Президент также выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут без взаимных обвинений и пустых обещаний, как это было в 90-е годы, передает РИА «Новости».
Глава государства заявил, что в работе парламента важна преемственность, а российские избиратели поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине является приоритетом.
«Вы знаете, как много еще нужно сделать, и как важны не только обновление, но и преемственность в работе парламента, сочетание опыта и свежих, смелых идей. Рассчитаю, что и зрелые, состоявшие парламентские партии и новые политические силы, которые пойдут на выборы именно с учетом такого баланса, сформируют списки своих кандидатов. ... Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – заявил Путин.
Кроме того, Путин призвал провести парламентские выборы так, чтобы никто не сомневался в их честности, и попросил кандидатов в депутаты не опускаться до обвинений и оскорблений во время кампании, передает «Интерфакс».
«До выборов – меньше трех месяцев, и наша общая ответственность – провести избирательную кампанию так, чтобы ни у кого не вызывала сомнений легитимность ее итогов. Для всех нас, для общества, для уверенного развития страны важно, чтобы состав будущей восьмой Думы объективно отражал волю людей, суверенный выбор граждан России», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что выборы должны пройти чисто, честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии с законом. При этом, по словам президента, необходимо, чтобы «естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной предметной дискуссии – без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний».
«Я очень надеюсь, что этот этап жизни (с обвинениями и оскорблениями во время избирательной кампании) прошел и остался в 90-х годах. Только такой содержательный стиль предвыборной конкуренции, уважение к конкурентам а главное – гражданам страны, послужит прогрессивному, качественному развитию парламентаризма и многопартийности в России», – сказал Путин.
Он также выразил уверенность, что избиратели поддержат те партии и тех кандидатов, для которых высшей ценностью является служение России.
Ранее Путин заявил, что многообразие мнений и инициатив укрепляет роль и статус парламента, главная задача которого – думать и заботиться о людях.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
Антонов приступил к исполнению обязанностей посла России в США
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов после возвращения в Вашингтон из Москвы приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии в США.
«20 июня посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов вернулся в Вашингтон и приступил к исполнению своих обязанностей», – говорится в Twitter посольства России в США.
Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что Россия и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.
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Антонов прибыл в посольство России в Вашингтоне
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Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию дипломатической миссии РФ в Вашингтоне после возвращения регулярным рейсом «Аэрофлота» в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди из Москвы.
Антонов на служебном автомобиле въехал на территорию посольства России в Вашингтоне в районе 18.00 (01:00 мск понедельника), передает ТАСС.
В воскресенье вечером Антонов вернулся в США. После возвращения в Соединенные Штаты Антонов объяснил, чем намерен заняться в США.
Накануне американский посол Джон Салливан заявил о скором возвращении в Россию. Как отмечали в МИД, Москва исходит из того, что следующую рабочую неделю посол России в США Анатолий Антонов проведет уже в Вашингтоне.
На встрече в Женеве 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. В американской администрации после саммита в Женеве отмечали, что Россия и Соединенные Штаты условились попытаться решить проблемы, мешающие нормальной работе дипломатических представительств друг друга.
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В Германии призвали установить «разумные отношения» с Россией
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Армин Лашет считает, что Западу следует «установить разумные отношения» с Москвой.
«Игнорирование России не отвечает ни нашим интересам, ни интересам США», – сказал Лашет. Он позитивно отозвался о решении президента США Джо Байдена провести встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Лашет напомнил, что Россия является одной из крупнейших стран мира, ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности ООН. Подход Байдена – возвращение послов, признание России великой державой – это «очень важный сигнал», добавил политик. Он оспорил мнение экс-президента США Барака Обамы, назвавшего Россию «региональной державой». Подобная позиция – одна из причин роста напряженности между Москвой и Западом в последнее десятилетие, считает председатель ХДС.
Ранее группа депутатов из фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила на рассмотрение бундестага резолюцию, в которой предложила «перезапустить» отношения Москвы и Берлина.
Путин поручил удержать рост тарифов на фоне развития энергоснабжения БАМа и Транссиба
Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с развитием энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
«Подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тарифов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энергоснабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», – говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении, адресованном правительству и властям сибирских и дальневосточных регионов.
Доклад по этому вопросу президент ожидает до 1 июля.
Американский университет признали нежелательным НПО в России
Иностранную неправительственную организацию «Бард Колледж» признали нежелательной на территории России, соответствующее решение вынесла Генпрокуратура.
«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Информацию об этом решении отправили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Бард-колледж – частный гуманитарный университет США в штате Нью-Йорк, у него есть образовательная сеть из более чем 35 дочерних программ, институтов и центров, охватывающих 12 городов, пять штатов, семь стран и четыре континента.
В Германии предупредили Запад об угрозе переоценки своих возможностей
Попытки Запада навязывать остальным государствам свою точку зрения могут иметь опасные последствия, пишет колумнистка Беттина Гаус в статье для журнала Spiegel.
По ее словам, во время российско-американского саммита президент США Джо Байден хотел продемонстрировать, что отличается от своего предшественника Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что Вашингтон будет стойко реагировать на действия соперников, передает РИА «Новости».
«Я благодарна Байдену хотя бы за то, что он не стал объяснять, что на самом деле планирует делать при пересечении Путиным этих красных черт. Это могло меня напугать», – пишет журналистка, отметив, что российский лидер в Женеве вел себя уверенно и общался с американским коллегой на равных.
Однако уверенность Запада в способности диктовать другим государствам свои условия весьма опасно, ведь «унижение сильных в военном отношении стран еще никогда не было мудрой стратегией». Автор статьи также напомнила, что НАТО подразумевает под собой оборонительный союз, а не альянс, который должен защищать «наши ценности» и экономические интересы по всему миру.
Первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнения в Крыму
Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для ликвидации последствий ЧС в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнения, после селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, главе Крыма Сергею Аксенову дано поручение «самым активным образом принимать решение в этих работах, которые получат по указанию президента экстренную и масштабную помощь на федеральном уровне».
Также Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для обеспечения нормальной санитарно-эпидемиологической обстановки в Крыму после наводнений, добавил Песков. В свою очередь главе МЧС Евгению Зиничеву поручено нарастить силы и средства для преодоления последствий наводнений.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.