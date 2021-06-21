В Общественной палате заявили о росте числа фейков

Увеличение числа фейковой информации в Сети за первые шесть месяцев с начала года уже составил 50% по сравнению с 2020 годом, сообщил глава рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич.

«Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году – 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года», – рассказал Малькевич на пресс-конференции «Общественное наблюдение - 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей».

Так, тематике выборов, как указано в тезисах к выступлению общественника, посвящено порядка 2,2 тысячи фейков, вакцинации – 10 тысяч, коронавирусу – 8 тысяч, передает РИА «Новости».

«(Перед выборами) ожидаем активизации «фейкометов». Вероятно, атаки на официальные сайты усилятся... Возможны новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь. В начале года они прошли свою апробацию», – отметил Малькевич, добавив, что тренинги по противодействию ложной информации ОП России начнет проводить в скором времени.

Малькевич также сообщил, что Общественная палата запустит мобильное приложение для общественных наблюдателей на выборах 2021 года. «Мы принимаем вызов времени и представляем мобильное приложение, которое доступно и в App Store, и в Play Маркете, – называется «Мобильный наблюдатель». Вся информация будет поступать в Координационный центр Общественной палаты и в обобщенном виде представляться на сайте «Общественный наблюдатель», – рассказал он.

Мобильное приложение, по словам общественника, позволит еще больше усилить основное конкурентное преимущество общественного наблюдения как института контроля на выборах, а именно – наличие скоординированной сети общественных штабов по наблюдению.

«Приложение будет обладать всем необходимым для общественных наблюдателей функционалом и двойной системой защиты», – добавил Малькевич.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.