Белоусов объяснил слова о «нахлобучивании» государства металлургами

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что задача правительства – не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

«Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды», – пояснил Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что из-за повышения цен на металлопродукцию удорожание стройки Восточного полигона РЖД составляет 40 миллиардов рублей.

«У меня задача, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера России), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга), здесь мы абсолютно едины – это вписать нашу программу в рамки», – рассказал Белоусов.

Он также добавил, что против нерыночных методов.

«Это здорово, соглашения и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки. Я уже говорил, что в случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому, с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать. Конечно, это будет все учитываться», – добавил первый вице-премьер.

Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию.

Напомним, Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на данное заявление сообщил, что правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает».