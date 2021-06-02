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Белоусов объяснил слова о «нахлобучивании» государства металлургами
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что задача правительства – не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.
«Нет задачи отобрать деньги у металлургов, есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы. Потому что кроме госкапвложений, есть программа строительства жилья, есть программа РЖД, потому что они как сообщающиеся сосуды», – пояснил Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), об этом сообщает РИА «Новости».
Он пояснил, что из-за повышения цен на металлопродукцию удорожание стройки Восточного полигона РЖД составляет 40 миллиардов рублей.
«У меня задача, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера России), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга), здесь мы абсолютно едины – это вписать нашу программу в рамки», – рассказал Белоусов.
Он также добавил, что против нерыночных методов.
«Это здорово, соглашения и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки. Я уже говорил, что в случае с металлургами лобовые методы повышения, введения экспортных пошлин на металл, с моей точки зрения, контрпродуктивны. Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому, с этой точки зрения, если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать. Конечно, это будет все учитываться», – добавил первый вице-премьер.
Ранее сообщалось, что глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании с металлургами не обсуждал дополнительные налоговые изъятия в отрасли в связи с ростом цен на металлопродукцию.
Напомним, Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.
Председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на данное заявление сообщил, что правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает».
«Меня подставили»: Белорусское ТВ покажет кадры нового допроса Протасевича
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На белорусском телевидении покажут фрагмент допроса создателя телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича, в котором он расскажет о том, кто его подставил.
Показ фрагмента допроса задержанного в Минске создателя Nexta анонсировал белорусский телеканал ОНТ.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
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Белоруссия решила прекратить трансляцию трех российских каналов
Трансляцию российских каналов «Киномикс», «Телеканал КХЛ» и «Русская ночь» решено прекратить в Белоруссии, сообщило министерство информации страны.
Указанные каналы «исключены из списка разрешенных к распространению» в Белоруссии. «Киномикс» и «Телеканал КХЛ» не получили разрешений из-за нарушений закона «О рекламе». Канал «Русская ночь» не обращался за получением нового разрешения, передает ТАСС.
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Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, подчеркнув, что прекращение приближения альянса к российским границам – это одно из обязательств, взятых НАТО.
«Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено – например, принцип неделимости безопасности – что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», – сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, передает РИА «Новости».
Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.
Между тем Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения.
Эксперт объяснил решение Судана пересмотреть соглашение о российской базе
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«Власти Судана пытаются выторговать себе наилучшие условия, поэтому маневрируют между интересами разных стран», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Игорь Герасимов, комментируя намерение властей Судана пересмотреть соглашение о российской военной базе в Красном море на фоне заявлений о готовности сотрудничать с США и другими странами Запада.
«Начальник военного штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн озвучил официальную точку зрения по поводу российской базы, но на мой взгляд, это больше тактический ход, нежели реальное намерение руководства страны», – считает востоковед, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Игорь Герасимов.
По его словам, Судан – богатейшая страна, которая своим урожаем может прокормить большую часть населения Ближнего Востока. При этом страна несколько десятилетий находилась под тяжелейшими санкциями со стороны США. Ей не хватает ни людских ресурсов, ни технологий.
«Можно сказать, что Судан имеет очень большой нереализованный потенциал. Поэтому власти страны пытаются выторговать себе наилучшие условия, чтобы встать на ноги. Это попытка маневрировать между интересами различных внешнеполитических сил. Отсюда – переговоры с США, которые в 2020 году исключили Судан из списка стран-пособников терроризма, тем самым открыв окно для сотрудничества, а также переговоры с Израилем и другими странами», – отметил собеседник.
Кроме того, Герасимов заметил, что Судан находится в стадии формирования многих государственных структур, и этот процесс проходит довольно болезненно. Однако, по мнению собеседника, сейчас нельзя говорить о том, что окончательное решение по российской военной базе уже принято. «Существует большая вероятность того, что обе стороны еще вернутся к этому вопросу», – предположил историк.
По мнению Герасимова, наличие пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Красном море имеет много преимуществ для Судана. «Во-первых, любая военная база, находящаяся за пределами нашей страны – это хорошая карантинная зона, потому что пока наши специалисты находятся в Африке, соблюдается режим эпидемиологической безопасности», – уверен он.
Во-вторых, это некая гарантия стабильности для Судана, поскольку исключается возможность вторжения в этот район пиратов или террористов, считает эксперт. Кроме того, база является фактором обеспечения безопасности региона Красного моря. «А в этом заинтересован не только Судан, но и близлежащие страны. В частности, на неофициальном уровне в этом очень заинтересован Йемен. Многие йеменцы до сих пор считают, что присутствие сил Военного-морского флота СССР на острове Сокотра и право захода советских кораблей в Аденский залив способствовало обеспечению безопасности и стабильности в этом регионе», – заметил востоковед.
Но даже если соглашение между Суданом и Россией будет пересмотрено – это не станет катастрофой для Москвы, считает эксперт. «Нам, конечно, важно обозначить свое присутствие в регионе, но если этого не произойдет – мы переживем. Для нас это не вопрос жизни и смерти, а для Судана – вопрос выживания и благополучия. Поэтому я думаю, что нам стоит подождать некоторое время», – резюмировал Герасимов.
Ранее начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море. По его словам, военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения».
При этом Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду». Он также отметил, что «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
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Семью застрелившего подростка инспектора ГИБДД вывезли из новосибирского поселка после угроз диаспоры
Родственников инспектора ДПС Александра Гусева, по неосторожности застрелившего при задержании 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка Мошково Новосибирской области после угроз азербайджанской диаспоры.
Муж сестры инспектора рассказал, что после смерти Абдуллаева семье Гусева начали поступать угрозы. По его словам, родственников инспектора ДПС пришлось вывезти из поселка ради их безопасности, передает портал «НГС».
«Руководитель диаспоры приезжал, успокаивал их: давайте, мол, мирно все проведем. Но... Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем. Молодцы они, сплоченные. Как говорится: брат за брата. Все сразу встают и приезжают», – сказал он.
В поселок съехались представители азербайджанской диаспоры. Сейчас у дома, где проживает автоинспектор, дежурит полицейский.
Инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.
Судан захотел пересмотреть соглашение о российской военной базе
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Судан планирует пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, заявил начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.
По его словам, идет «процесс пересмотра соглашения», которое подписали «бывшее правительство Судана и Россия», о «российском военном проекте на суданском побережье Красного моря». Аль-Хусейн заявил, что у его страны есть возможность для внесения поправок или изменений в соглашение, хотя оно «может быть продолжено», если власти Судана «найдут пользу и выгоду».
Он заявил, что военное соглашение не было утверждено законодательным советом в эпоху прошлого правительства, подчеркнув, что договоренности «должны быть одобрены законодательным советом Судана, так как он является органом, ратифицирующим международные соглашения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Blue Nile TV.
Аль-Хусейн отметил, что прежде «Судан ограничивался военным сотрудничеством с Россией и Китаем», но «в нынешнюю эпоху, после того, как» США убрали страну из списка стран-пособников терроризма, появилась возможность «сотрудничать с США и странами Запада».
Напомним, США внесли Судан в список стран-пособников терроризма в 1993 году. Осенью 2020 года Вашингтон решил, что за предшествующие шесть месяцев Судан не оказывал поддержки террористам.
В начале декабря Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей. В апреле СМИ сообщали, что Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.
Киев предложил забронировать мощности ГТС Украины на 15 лет
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Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что мощности газотранспортной системы страны можно забронировать на 15 лет.
Он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия не намерена отказываться от украинского транзита газа. Макогон заявил в Facebook, что «лучшим подтверждением намерений является подписано соглашение» и что «украинская ГТС – это очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура, которая требует значительных средств на ежедневную эксплуатацию», около 1 млрд долларов в год. Поддерживать ее «за средства украинских потребителей нецелесообразно» без «долгосрочного транзитного контракта», сказал Макогон.
«Мы не можем просто ждать когда «Северный Поток» встанет не ежегодный ремонт или нужно будет на пару недель увеличить поставки в ЕС зимой», – заявил он, указав, что транзитные мощности ГТС «можно свободно забронировать на следующие 15 лет на ежегодном аукционе, который состоится уже 5 июля».
Напомним, Песков указал, что договор о транзите газа в Европу через Украину будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.
Байден объяснил цели встречи с Путиным
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Президенту США Джозефу Байдену необходима встреча с Владимиром Путиным, чтобы разобраться в истинных намерениях России, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. Там предстоит много работы», – цитирует ее НТВ. Она также уточнила, что встреча двух лидеров – «это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту продолжается, однако Москва не намерена «стерилизовать» повестку перед этой встречей.
Напомним, Путин и Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Политолог: В Америке наступают «лихие 90-е»
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«Своим заявлением об угрозе белого расизма Байден указывает на реальную опасность для той части американского общества, которую он представляет», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя заявление главы Белого дома о том, что белые расисты стали главной террористической угрозой для США.
«Байден пытается напомнить чернокожему населению, что он сохраняет верность идеям, с которыми он пришел к власти. С другой стороны, он указывает на главную опасность, причем опасность вполне реальную для той части американского общества, которую он представляет», – отметил философ, политолог-американист Борис Межуев.
По его словам, «то, что мы видели в Америке в 2020 году – первый всполох гражданской войны – это своего рода наш 1991 год». «А еще грядет 1993 год, если брать российские аналогии», – отметил собеседник.
«Таким образом в Америке наступают своего рода «лихие 90-е» с постоянным ощущением страха. Люди, победившие в 90-х в нашей стране, потом боялись мести проигравших и прихода коммунистов. Сейчас нечто похожее мы видим в поведении победителей 2020 года. Они тоже боятся мести проигравших, ведь те наполнены самыми радикальными чувствами», – поясняет эксперт.
«Самые яркие противники Байдена – они по-разному себя называют, в том числе сторонниками концепции «White supremacy», – не обязательно в чистом виде расисты. Иногда это люди, защищающие «белую» идентичность. Их очень напугали расовые беспорядки, а в Трампе и Республиканской партии они видят свою защиту, – добавляет американист. – И учитывая их многочисленность, есть основания прогнозировать, что господство Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс будет ликвидировано».
Напомним, американский президент Джо Байден заявил, что разведка США считает, что террористическая деятельность движения превосходства белой расы сейчас является «самой смертоносной угрозой» для страны.
«Не ИГ*, не «Аль-Каида» (запрещены в России), а движение превосходства белой расы», – сказал он.
Ранее Байден назвал людей, которые 6 января участвовали в нападении на Конгресс США, террористами. По его словам, их «нужно рассматривать как хулиганов, мятежников, белых расистов, антисемитов».
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«Пятерочку» уличили в завышении цен на продукты на 257%
Завышение цен на 257% на сливочное масло и капусту выявлено в магазинах «Пятерочка» в Салехарде (ЯНАО), сообщает региональная прокуратура.
Надзорный орган уточняет, что проверка в магазинах была проведена после публикации в СМИ о завышении цен на продукты питания.
«В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины «Пятерочка», расположенные на территории города Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.
Прокурор города внес директору торгового предприятия представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по статье КоАП о нарушении порядка ценообразования.
«По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара – 1,6 тыс. рублей», – добавили в прокуратуре ЯНАО.
Ранее в ходе выступления в Госдуме премьер-министр России Михаил Мишустин одной из причин роста цен назвал жадность отдельных производителей и торговых сетей. Он напомнил, что у правительства достаточно инструментов, чтобы «обуздать аппетиты» тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах.
МИД заявил о скорой денонсации меморандума с США об открытой суше
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Правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об «открытой суше», к примеру. По срокам я не могу говорить, когда это произойдет. Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев», – сказал он.
При этом Рябков подчеркнул, что эти «некомфортные сигналы» не связаны с предстоящим саммитом России и США, передает РИА «Новости».
Замминистра также заявил, что возможные новые санкции США в отношении России нелегитимны.
«Я не придаю этим сигналам особого значения по причине того, что незаконность, нелегитимность американских санкций для нас – отправная точка всего нашего подхода. Мы это не обсуждаем», – отметил Рябков, комментируя возможность того, что США могут отложить введение санкций.
Напомним, в апреле глава МИД Сергей Лавров объявил о скором прекращении свободных поездок дипломатов США по России. «У нас есть договор об «открытой суше», в соответствии с которым определенным категориям дипломатов необходимо уведомлять власти страны пребывания о том, когда кто-то из этих сотрудников собирается уезжать на 10-мильный радиус вокруг столицы или города, где находится генеральное консульство... Мы решили начать процедуры денонсации этого соглашения и уже будем, наверное, подходить к поездкам дипломатов за пределы городов их базирования в индивидуальном порядке», – заявил министр.
Эксперт: Рейсы из Белоруссии в Крым будут выполнять российские авиакомпании
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В Минске боятся, что за полеты в Крым «Белавиа» может попасть под санкции. Поэтому рейсы из Белоруссии в Симферополь проще выполнять российским авиаперевозчикам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш, комментируя слова белорусского президента о возможности авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
«От признания Крыма частью России и «Белавиа», и в целом Республика Беларусь получат максимальные издержки. Так, «Белавиа» боится санкций за свое авиасообщение с Крымом. Ее авиапарк находится в лизинговых платежах, в связи с этим у компании масса соответствующих ограничений. А вот если рядовые граждане Белоруссии будут летать в Симферополь российскими компаниями, то никаких проблем не будет», – предположил доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Даже если Минск и признает наконец полуостров частью России, такое решение окажется и запоздалым, и уже не особо важным, считает эксперт. «Событие произошло семь лет назад, Крым интегрирован в российское пространство. Признанием больше или признанием меньше – уже не имеет значения. В конце лета Александр Лукашенко должен снова приехать к Владимиру Путину. Не исключено, что этот вопрос гость прибережет под эту встречу», – сказал Коктыш.
Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии рейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
«Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко уточнил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. Ранее Лукашенко и Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа».
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. После этого в Симферополе предложили Минску открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для жителей полуострова, и для Минска.
В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что высказывания Лукашенко о поездках белорусов в Крым никак не предвещают скорого признания российской принадлежности полуострова со стороны Минска.
Даже запуск прямого авиарейса «Минск – Симферополь» отнюдь не будет означать, что правительство Лукашенко меняет свою позицию по крымскому вопросу, поясняет эксперт. В связи с этим он напоминает, что еще до 2008 года, до того, как Москва признала суверенитет Абхазии, из Сочи в Сухуми регулярно ходили электрички и автобусы.
«Летать будут отдельные граждане Белоруссии на отдых в Крым, а это вовсе не означает официальное признание. Мне все эти разговоры кажутся очередным лукавством Александра Григорьевича: вот, мол, вам рейс в Крым и отстаньте. Не исключаю и еще какого-то очередного двусмысленного «финта» Лукашенко по этому поводу. Вообще мне не нравится история, когда президент союзного государства будет признавать часть нашей суверенной территории в ситуации, когда ему деваться некуда. Что это за союзник?» – задается вопросом Жарихин.
Если бы Лукашенко хотя бы сейчас однозначно и во всеуслышание назвал бы Крым частью России, то и не возникало бы вопросов по поводу «косвенного признания» с помощью авиарейсов, посетовал политолог.
Эксперт: Зеленский выдвигает заведомо провальные инициативы
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«Зеленский вынужден имитировать конструктивные переговоры по мирному урегулированию, поскольку не может признать свой политический дефолт», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Андрей Золотарев, комментируя предложение президента Украины связать вопрос Донбасса с принадлежностью Крыма и достройкой газопровода «Северный поток - 2»
«Попытка Зеленского увязать все вопросы и проблемы в один пакет говорит прежде всего о том, что Минский процесс зашел в тупик и скорее всего уже не будет минским», – сказал руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. «Последние действия в отношении Белоруссии явно свидетельствует о том, что в ее столице стороны уже собираться не будут, и надо искать другую точку сбора: Астану, Кишинев или в связи с наступлением курортного сезона - Анталью. В любом случае, это затянется по времени и позволит говорить о том, что минский процесс мертв», – считает политолог.
Он отметил, что Зеленский не может допустить полного «дефолта» политического урегулирования в Донбассе, поскольку это был один из базовых пунктов его программы.
«В этой ситуации ему надо предлагать какие-то идеи, пусть даже они изначально не реализуемы. Увязка Крыма с Донбассом – это уже не новость – Зеленский об этом давно говорил. Новеллой является увязка Донбасса с «Северным потоком-2». Понятно, что ничего изменить президент Украины уже не в силах и это предложение в сторону уходящему поезду. Понятно, что ему надо думать, как смикшировать негативные экономические последствия для Украины, поскольку в перспективе это потеря ежегодных 2-3 млрд. долларов и превращение газотранспортной системы в металлолом», – констатировал собеседник.
По его мнению, при этом теряется статус газового транзитера, обеспечивавший хоть в какой-то степени поддержку Украины со стороны коллективного Запада. «В такой патовой позиции Зеленскому все равно приходится что- то предлагать, имитируя политическую активность и готовность к переговорам по принципу Эдуарда Бернштейна «цель – ничто, движение – все», – заключил Золотарев.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. Украинский президент посетовал, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности». «Нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, считает Зеленский.
Президент Украины выразил опасение, что со вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», Россия «точно отключит» Украину от транзитной транспортировки газа. Если сооружение газопровода будет завершено в 2021 году, он заработает через два-три года, и в Киеве знают, что будет дальше, заявил Зеленский. Он уверен – «все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По мнению Зеленского, Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – заяил президент Украины.
Напомним, в середине мая Киев предложил провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Зеленский в очередной раз призвал включить в формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
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Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт
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Авиакомпания Lufthansa отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно из-за «неполучения разрешения от воздушных ведомств», заявила представитель перевозчика.
«Сегодня отменены рейсы Петербург-Франкфурт-Петербург и Москва-Франкфурт-Москва, это разовый случай», – передает РИА «Новости» слова представителя авиакомпании, добавившей, что отмена связана с «неполучением разрешения от воздушных ведомств».
Она не смогла уточнить, ведомства какой страны – России или Германии – отказали в разрешении.
Ранее Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая из-за отсутствия разрешения от властей России на вход в воздушное пространство страны. В четверг Austrian Airlines получила отказ российской стороны на маршрут в облет Белоруссии. При этом Lufthansa разрешили летать в Москву и Петербург в облет Белоруссии.
В Кремле заявили, что случаи отказа Москвы принимать рейсы из Евросоюза, летящие в обход территории Белоруссии, вызваны техническими моментами по согласованию точек влета в воздушное пространство России.
Напомним, во вторник немецкие авиавласти не выдали разрешения на выполнение двух грузопассажирских рейсов S7 Airlines между столицами России и Германии.
«Черная плесень» из Индии перекинулась на новую страну
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В Ираке 78-летний мужчина умер после заражения мукоромикозом – «черной плесенью», сообщил замглавы управления здравоохранения города Сулеймания Хериш Саид.
Саид сообщил, что некоторое время назад пациент заболел коронавирусом. Его госпитализировали, через некоторое время медики заподозрили, что мужчина заразился «черной плесенью», передает портал Rudaw.
«Этот пациент умер не от коронавируса», – подчеркнул представитель ведомства.
Он отметил, что пациент получал лечение в течение последних недель и находился под постоянным наблюдением команды врачей.
Утверждается, что до болезни пациент не выезжал за границу.
Лечивший мужчину врач Горан Мухеддин сообщил, что пациент заразился «черной плесенью» около десяти дней назад. При этом медики не указывают, что мужчина умер именно от «черной плесени». Отмечается, что у него также были хронические заболевания – диабет и проблемы с сердцем.
Вместе с тем пресс-секретарь департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили сообщил, что в стране уже двое умерли от «черной плесени»: первая жертва болезни скончалась в городе Насирия. О том, что умерший болел «черной плесенью», стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти.
Кроме того, в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения.
Мукоровые грибки известны с XIX века, они живут в почве, растениях, навозе, на гниющих фруктах, передает РИА «Новости». При этом «черная плесень» не имеет отношения к черной плесени, возникающей в сырых помещениях.
Споры проникают в носоглотку, осаждаются в пазухах носа, разрастаются, пускают гифы и вырабатывают токсины, разлагающие ткани и кости. Визуально гифы черного цвета, отсюда название болезни – «черная плесень». Инфекция попадает в череп, блокирует основные артерии и вены, вызывает кровотечения.
До пандемии коронавируса мукормикозы у людей встречались крайне редко. Однако в Индии произошла настоящая вспышка на фоне мощной волны COVID-19 – там зафиксировали уже свыше 8,8 тыс. случаев заболевания.
Индия оказалась в эпицентре неслучайно: в странах с тропическим климатом концентрация спор в окружающей среде в разы выше, чем, в умеренном поясе.
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