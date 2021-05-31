Лисин ответил на призыв к металлургам вернуть государству 100 млрд рублей

Правительству стоит обратить внимание на двойной рост налоговых отчислений в металлургии, а не «чинить то, что работает», заявил председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин в ответ на заявление первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей.

Накануне первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК сообщил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы в размере порядка 100 млрд рублей и «нахлобучили» государство в части госкапвложений и гособоронзаказа. По его словам, эти средства компании должны вернуть в бюджет в виде налогов.

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром госплана – болезнь «красных глаз». А «нахлобучить» – это не очень распространенный глагол, но смысл этого слова общеизвестные словари поясняют как «надвинутый на лоб или на глаза клобук (шапка)». Вот, точно, чтобы не видеть двойной рост налоговых отчислений отрасли, конкурирующей на глобальном рынке. Не видеть, что сумма налогов в федеральный и региональные бюджеты уже превышает величину «притязаний». Игнорировать значительный рост инвестиций в отрасли. Не считать важным, что только у металлургов несколько млн владельцев акций – физические лица, которые не получат рассчитываемые дивиденды», – цитирует «Коммерсант» Лисина.

По его словам, отрасль предложила дать перечни и виды продукции для целевой поддержки чувствительных объектов и готова их обеспечить, однако не получила ни перечня, ни объектов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в курсе ситуации с дополнительными прибылями российских металлургов, правительство этим сейчас занимается.